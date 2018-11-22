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Altın oda sıcaklığında eritildi

Bilim adamları, normal şartlar altında 1,064°C’de eriyen altını elektrik alan sayesinde oda sıcaklığında eritmeyi başardılar. Buluş, yeni teknolojik gelişmelerin kapısını aralayabilir.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Maddeleri ısıtıp eritmek bir çoğumuz için günlük bir iş olabilir. Bunu yaparken de arkasındaki fizik kurallarını pek düşünmeyiz, esasen gerek de yoktur. Erimenin altında yatan şey gerçek ise, ısı verilen moleküllerin enerjileri artarak kendi aralarındaki bağları zayıflatıp serbestçe dolaşmaya başlamalarıdır. Bu bağlar zayıfladıkça önce katı halde yumuşama, akabinde sıvı hale geçme ve en sonunda buharlaşma meydana gelir.
Altın için de bu durum “normal şartlar altında” geçerlidir. 1,064°C’ye kadar ısıtılan altın erir ve farklı formlarda şekillendirilir. Ancak, İsveç Teknoloji Üniversitesi'nden Ludvig de Knoop, nasıl yanıt vereceğini görmek için altını elektron mikroskobuna koyarak adım adım artan manyetik alana maruz bırakmış.
Aşamaları kaydeden bilim adamları ellerindeki verileri incelediklerinde, üst katmandaki altın atomları arasındaki bağların gevşeyerek erdiğini görmüşler. Altın üzerindeki manyetik alan etkisi kaldırıldığında metal eski haline geri dönüyor. Ludvig de Knoop keşfi ilk fark ettiğinde sıra dışı bir kavramla karşı karşıya kaldığından şaşkına döndüğünü, altın hakkındaki temel bilgimizin değişeceğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER"
Bilim adamları erime olayının tam olarak nasıl gerçekleştiğinden emin değiller, ancak olayın “düşük boyutlu faz geçişi” şeklinde adlandırılan bir kavramla gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyorlar. Söz konusu kavram, 2016 yılında fizik dalında Nobel Ödülü alan bilim adamlarının ortaya koyduğu topolojik faz değişimlerine dayanıyor. Bu aşamada bilim adamları araştırmalarını bu alana yoğunlaştırmışlar.
Araştırmacılardan Eva Olsson, metal yüzeyindeki atom katmanlarını kontrol edip özelliklerini değiştirebiliyor olmanın sensör, katalizör ve transistör teknolojisinde yeniliklere kapı açabileceğini ve temassız bileşenlerde yeni kavramlar ortaya koyabileceğini belirtiyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181120125750.htm Yorum Yaz
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Stajyer Fizyoterapist 6 ay en beğenilen
Ziraat Bankası'nın atacağı yeni mesaj:'Altınlarınız erimeden altın hesabı açın bizimle altınınıza değer katın.'
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b@d0 6 ay
Hayallerimiz de altın gibiydi,
Oda sıcaklığında eridiler...
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N. Chomsky 5 ay
Altın üzerindeki manyetik alan etkisi kaldırıldığında metal eski haline geri dönüyor

Burası ilginç olmuş.
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bluedevil866 5 ay
manyetik titresim dedigi atom bazli isima mi?
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gungorgun 5 ay
Anlamadım ama kesin önemli bir gelişme bilim için.
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Mesudum 5 ay
Güneş gibi güçlü manyetik alanlara yönlendirilen ve yakınlaşan ekipmanda kullanılan iletken Au malzemenin sağlamlığını tekrar kontrol edilmesine yol açabilir.
Yine eğer aynı şeyden bahsediyorsak, mikrodalga fırınlarda metal kapların kullanılması sakıncalı olabiliyorken alaşım oluşturmadan ergitme amacıyla çok da yüksek sıcaklıklara gerek kalmadan döküm yapılabilir.
Ancak, üniversitedeki akademisyenler çok daha farklı kullanım alanlarından bahsediyorlar.
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SEO-Uzmanı 6 ay
oda sıcaklığında eritmek diye bir şey söz konusu değildir.
nokta anlamıyla ısınma söz konusu olursa
zaten ısınma atom etrafındaki + - nin merkezden uzaklaşmasında başka bir şey de değil yani ! buna göre manyetik alan oluşturup atomik genleşmeyle çözülme yani erime dediğimiz olay olabilir !
mesele enerjinin yönlendirilmesinden başka bir şey değil !
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b@d0 6 ay
Hayallerimiz de altın gibiydi,
Oda sıcaklığında eridiler...
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10ff 6 ay
Madde 4. Hale, yani plazmaya da dönüşmez mi? Konuda sanki sadece 3 hal varmis gibi yazilmis.
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sistemli adam 6 ay
Altını oda sıcaklığına koymuşlar. Eriyorum demiş.
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Stajyer Fizyoterapist 6 ay en beğenilen
Ziraat Bankası'nın atacağı yeni mesaj:'Altınlarınız erimeden altın hesabı açın bizimle altınınıza değer katın.'
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Omisis046 6 ay
Anladım biraz güzel.
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