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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alüminyum kasalı Huawei amiral gemi modeli internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alüminyum kasalı Huawei amiral gemi modeli internete sızdırıldı

Akıllı telefon üreticileri arasında alüminyum kasa alaşımına olan rağbet giderek artıyor ve bu tasarım cihazların farklılaşması asında önemli bir rol oynuyor. Huawei'nin de bu tarz bir model hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Çin'den internete sızan görseller Huawei'nin hem tasarım hem de donanım anlamında iddialı bir model hazırlığı içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. Alüminyum tasarımı ile premium bir tecrübe yaşatacak olan bu yeni amiral gemi modeli Kirin 920 yongasetinden gücünü alıyor.

Kirin 920 yongaseti 4 Cortex-A7 ve 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştırırken, orta üst seviye grafikler sunan Mali-T624 grafik birimini de beraberinde getirecek. Heterogeneous Multi-Processing yöntemi ile de 8 çekirdek aynı anda çalışabilecek.

Kirin 920 yongaseti çift kanal DDR3 800MHz RAM, LTE bağlantısı, 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü, 32MP'e kadar kamera çözünürlüğü desteği de sunacak. Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile yakın sonuçlar alabilmekteydi.

Cihazın daha önce benchmark skorlarına yansıyan Huawei 300 kod adlı cihaz olabileceği yorumları yapılıyor. Bu cihazda Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama, Android 4.4 işletim sistemi özellikleri yer almaktaydı. Ayrıca cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu olduğu da göze çarpıyor. Cihazın yaz döneminde piyasaya çıkacağı ve 600$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Stunning-all-metal-Huawei-flagship-leaks-out-said-to-harbor-unique-features_id54631 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Samsung'un sloganı : Doğadan ilham aldık , yara bandından ilham aldık.
Çinli üreticilerin sloganı : Piyasada tutan hangi telefon varsa hepsinden ilham aldık.
Samsung'un sloganı : Doğadan ilham aldık , yara bandından ilham aldık.Çinli üreticilerin sloganı : Piyasada tutan hangi telefon varsa hepsinden ilham aldık....
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RoadSing3r 5 yıl
Terabayt sandım.
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dellino 5 yıl
Snap dragon 800 ile ısınma sorunları aşılamadı. Yüksek frekans düşük nanometre üretime rağmen ısınmanın en büyük nedeni olarak görülüyor. Bunun yanında yoğun kullanımda batarya ısınması da cabası. Bu sorunlar alşılmadan telefonlarda kullanmak, kullanıcı açısından sıkıntılar oluşturabilir.
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Recharged 5 yıl
Fazla kaba duruyor sanki.
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met-od 5 yıl
Huawei de mi internete sızar oldu artık.
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Guaire 5 yıl
Huawei için 600$ ve üstü pahalı. Markası bilinirliği henüz o kadar yok. Telefonda önereceği çok fazla ekstra olmazsa Çin dışında zorlanır. Metal gövde, parmak izi tarayıcı, (her ne kadar performansı düşürecek olsa da) 2K ekran satış için cezbedici olacaktır.

Amiral gemilerinde insanlar artık Snapdragon'un en üst modellerine bakıyor. Kendi çipsetleri ne kadar iyi olur bilemiyorum, ama S801 olmadığı için baştan bir önyargı olacak. Çipsetin izin verdiği ölçüde (32Mp) bir kamera sunabilir.

ZTE Nubia X6'daki gibi -13Mp, hatta belki daha- yüksek çözünürlüklü bir ön kamera, yüksek depolama kapasitesi ve RAM ile gelmesi lazım.
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gorkem2626 5 yıl
Turkiye ye gelmez gelsede 2000 tl den asagi olmaz bunu alacagima S5 alarim diyen insanlar olacak neen diyeceksin yara bandi ve bebek sensoru diye + ozellikleri var diyecekler
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qazrfv 5 yıl
Ascend P7 yi de yakında tanıtırlar. Huawei üçüncülüğü kaptırmayan pek niyeti yok anlaşılan. Bide Türkiye ye daha fazla cihaz getirseler çok iyi olacak.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Samsung'un sloganı : Doğadan ilham aldık , yara bandından ilham aldık.
Çinli üreticilerin sloganı : Piyasada tutan hangi telefon varsa hepsinden ilham aldık.
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