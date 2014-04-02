Alüminyum kasalı Huawei amiral gemi modeli internete sızdırıldı





Akıllı telefon üreticileri arasında alüminyum kasa alaşımına olan rağbet giderek artıyor ve bu tasarım cihazların farklılaşması asında önemli bir rol oynuyor. Huawei'nin de bu tarz bir model hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.





Çin'den internete sızan görseller Huawei'nin hem tasarım hem de donanım anlamında iddialı bir model hazırlığı içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. Alüminyum tasarımı ile premium bir tecrübe yaşatacak olan bu yeni amiral gemi modeli Kirin 920 yongasetinden gücünü alıyor.





Kirin 920 yongaseti 4 Cortex-A7 ve 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştırırken, orta üst seviye grafikler sunan Mali-T624 grafik birimini de beraberinde getirecek. Heterogeneous Multi-Processing yöntemi ile de 8 çekirdek aynı anda çalışabilecek.





Kirin 920 yongaseti çift kanal DDR3 800MHz RAM, LTE bağlantısı, 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü, 32MP'e kadar kamera çözünürlüğü desteği de sunacak. Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile yakın sonuçlar alabilmekteydi.





Cihazın daha önce benchmark skorlarına yansıyan Huawei 300 kod adlı cihaz olabileceği yorumları yapılıyor. Bu cihazda Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama, Android 4.4 işletim sistemi özellikleri yer almaktaydı. Ayrıca cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu olduğu da göze çarpıyor. Cihazın yaz döneminde piyasaya çıkacağı ve 600$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacağı öngörülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Stunning-all-metal-Huawei-flagship-leaks-out-said-to-harbor-unique-features_id54631