Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış

Amazon cihazları genel müdür yardımcısı David Limp, yaptığı bir röportajda 100 milyon adetten fazla Alexa sesli asistan yüklü cihaz sattıklarını belirtti. Bu sayıya Amazon’un kendi akıllı hoparlör ailesi Echo ve üçüncü parti geliştiricilerin hazırladığı Alexa uyumlu cihazlar sayesinde ulaşılmış. Ancak oranlar hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

Uygun fiyatlı Echo Dot'un katkısı büyük

Amazon üzerinden indirimli günlerde 20 dolar gibi oldukça uygun fiyata satın alınabilen Echo Dot akıllı hoparlörünün en popüler Alexa cihazı olduğu düşünülüyor. Firmanın amacı duvar saatinden, microdalga fırınlara kadar her ürünü Alexa uyumlu hale getirerek ekosistemini büyütmek olarak belirtilmiş. Şu an 150’den fazla Alexa yüklü cihaz piyasada ve sayıları gün geçtikçe artıyor. Hem bu çeşitlilik hem de Echo cihazlarının başarısı Amazon’un sesli asistanını Google Asistant ve Siri karşısında oldukça güçlü bir rakip haline getirmiş.

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Firmanın Alexa’ya verdiği önem gün geçtikçe arttığı için yakın zamanda çok daha geniş ve uyumlu bir ekosistem göreceğimiz belli. Bu da sesli asistanın kendini geliştirmesi için önemli bir nokta. Son olarak Amazon Türkiye üzerinde şu an için Echo ürünleri satılmadığını hatırlatalım.

https://techcrunch.com/2019/01/04/more-than-100-million-alexa-devices-have-been-sold/