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Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış

Amazon’un popüler sesli asistanı Alexa, 100 milyondan fazla cihaz satışına ulaştı. Uygun fiyatlı Echo Dot akıllı hoparlörü bu sayının temel etkeni olarak görülüyor.
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Diğer Yazılım
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış
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Amazon cihazları genel müdür yardımcısı David Limp, yaptığı bir röportajda 100 milyon adetten fazla Alexa sesli asistan yüklü cihaz sattıklarını belirtti. Bu sayıya Amazon’un kendi akıllı hoparlör ailesi Echo ve üçüncü parti geliştiricilerin hazırladığı Alexa uyumlu cihazlar sayesinde ulaşılmış. Ancak oranlar hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

Uygun fiyatlı Echo Dot'un katkısı büyük

Amazon üzerinden indirimli günlerde 20 dolar gibi oldukça uygun fiyata satın alınabilen Echo Dot akıllı hoparlörünün en popüler Alexa cihazı olduğu düşünülüyor. Firmanın amacı duvar saatinden, microdalga fırınlara kadar her ürünü Alexa uyumlu hale getirerek ekosistemini büyütmek olarak belirtilmiş. Şu an 150’den fazla Alexa yüklü cihaz piyasada ve sayıları gün geçtikçe artıyor. Hem bu çeşitlilik hem de Echo cihazlarının başarısı Amazon’un sesli asistanını Google Asistant ve Siri karşısında oldukça güçlü bir rakip haline getirmiş.

Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış
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Ayrıca Bkz. "Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu"

Firmanın Alexa’ya verdiği önem gün geçtikçe arttığı için yakın zamanda çok daha geniş ve uyumlu bir ekosistem göreceğimiz belli. Bu da sesli asistanın kendini geliştirmesi için önemli bir nokta. Son olarak Amazon Türkiye üzerinde şu an için Echo ürünleri satılmadığını hatırlatalım.


https://techcrunch.com/2019/01/04/more-than-100-million-alexa-devices-have-been-sold/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joshbarnes 4 ay
Açıkçası, bu dünyada 100 milyon Alexa destekli Yankı hoparlörü olduğu anlamına gelmez. Bu cihazlar Alexa ile en sık ilişkilendirilen cihazlardır ve muhtemelen evinizdeki ses asistanı ile son bulduğunuz ana yöntem A.I. Aslında üçüncü taraf üreticilerin ürünleri de dahil olmak üzere her türlü başka cihazlarda. Ses kontrollerinin daha popüler hale gelmesiyle, Alexa'nın bilinci, şirketlerin akıllı cihazlar yaparken desteklemesi için nispeten kolay bir seçimdir.
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DH Misafiri 4 ay
Amazon'da ne aratirsak aratalim Alexa'li cihaz ciktigi icin normaldir.. Alexa onlarin satislarini artian bir cihaz, sesli alisveris yapma ozelligi ile kolay alisveris namina Amazon'a servet birakma araci.
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interwap 4 ay
Ürünler arasındaki fark nedir?
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NimbleSoul 4 ay interwap
Ağırlıklı olarak görünüm ve ses çıkış gücü.
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Cute Hentai 4 ay
Demolition Man filminde Stallone'nin ışıklara lights open dediğinde evin ışıklarının yanma sahnesi geldi aklıma.
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Kara_06 4 ay
Ülkemde satılmayan birsey çokta tikimizde.
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