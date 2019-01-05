Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu

Google Asistan, Google tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2016'da kullanıcılar ile buluşan yapay zeka tabanlı bir dijital asistan. Tıpkı diğer dijital asistanlar gibi Google Asistan'la da cihazınızı yalnızca sesli komutlar vererek kullanabiliyor, diğer akıllı cihazlarınızı kumanda edebiliyor, yol tarifi alabiliyor ve çeşitli sorular sorabiliyorsunuz. Yani Google Asistan'ı gündelik hayatınızı kolaylaştırabilecek pek çok alanda kullanabiliyorsunuz.

Hali hazırda 18 farklı dil seçeneğine sahip olan Google Asistan, geçtiğimiz ay Türkçe dil desteğine kavuşmuştu ve Türkçe Google Asistan ilk olarak Android kullanıcıları için kullanıma açılmıştı.

Nihayet iOS kullanıcıları için de sevindiren haber geldi. Bugünden itibaren artık iOS kullanıcıları da Google Asistan'ı Türkçe olarak kullanabilecekler. iOS cihazları her ne kadar akıllarımızda Apple'ın dijital asistanı Siri ile yer etmiş olsa da, kullanıcıların kişisel prensiplerinin ve beğenilerinin farklı olabilmesi sebebiyle Google Asistan'ın iOS kanadında da hatrı sayılır miktarda kullanıcısı var.