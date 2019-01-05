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Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu

Google'ın yapay zeka tabanlı dijital asistanı Google Asistan'ın Türkçe dil desteği Android kullanıcılarının ardından iOS kullanıcıları ile de buluştu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
4 ay
9b
1
16
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu
 
Google Asistan, Google tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2016'da kullanıcılar ile buluşan yapay zeka tabanlı bir dijital asistan. Tıpkı diğer dijital asistanlar gibi Google Asistan'la da cihazınızı yalnızca sesli komutlar vererek kullanabiliyor, diğer akıllı cihazlarınızı kumanda edebiliyor, yol tarifi alabiliyor ve çeşitli sorular sorabiliyorsunuz. Yani Google Asistan'ı gündelik hayatınızı kolaylaştırabilecek pek çok alanda kullanabiliyorsunuz.
Hali hazırda 18 farklı dil seçeneğine sahip olan Google Asistan, geçtiğimiz ay Türkçe dil desteğine kavuşmuştu ve Türkçe Google Asistan ilk olarak Android kullanıcıları için kullanıma açılmıştı.
Nihayet iOS kullanıcıları için de sevindiren haber geldi. Bugünden itibaren artık iOS kullanıcıları da Google Asistan'ı Türkçe olarak kullanabilecekler. iOS cihazları her ne kadar akıllarımızda Apple'ın dijital asistanı Siri ile yer etmiş olsa da, kullanıcıların kişisel prensiplerinin ve beğenilerinin farklı olabilmesi sebebiyle Google Asistan'ın iOS kanadında da hatrı sayılır miktarda kullanıcısı var.
Android kullanıcıları Google Asistanburadan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.
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Ulfast 4 ay en beğenilen alidarkstone
Tebrikler. Büyük oyunu görmüşsün.
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caneycaney 4 ay
oha adam sirinin gerisinde demiş
nasıl bir fanboyluk varsa artık.
aç youtubeda videoları var karşılaştırmalı.Hangisi fersah fersah geride görürsün
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Tlg3 4 ay
Hadi yine iyisiniz iouscular :D
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1 Avatar
aziz77 4 ay
Siriden on kat daha iyi ve konuşmasıda mükemmel.Sirinin sesi nonoş sesi gibi...
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adroid 4 ay
Android 5.1 kullanmama rağmen bana gelmeyen asistan olur kendisi
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DH Misafiri 4 ay
Arkadaş adamlar senin kara kaşın kara gözün için bu kadar para ve emek harcamıyorlar heralde, en iyi ihtimalle reklam için yada kendi ülkeleri için istihbarat için kullanıyorlardır. Siz de uyanık olun kullanmayın, kullanmadık diye ölmeyiz merak etmeyin.
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MaFiAMaX 4 ay
Apple her uygulamaya erişmesine, hele ki telefon ayarlarına erişmesine izin vermeyeceği için bir beklentim yok.
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caneycaney 4 ay
oha adam sirinin gerisinde demiş
nasıl bir fanboyluk varsa artık.
aç youtubeda videoları var karşılaştırmalı.Hangisi fersah fersah geride görürsün
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atilasat 4 ay
bir haftadır kullanıyorum.henüz siri'nin fersah fersah gerisinde.
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deoks 4 ay
Hani tüm gün direksiyon başındaysanız falan işe yarar da sesli komut vermektense direk kendim halletmek daha pratik geliyor bana. ne siri ne de bunu kullanmıyorum.
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NyzDlk 4 ay
Hey Siri dediğimde telefpn açılıyor ama Ok Google dediğimde açılmıyor. İos cihazlara bu özellik gelmedi mi?
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esmerbuyucu 4 ay
iOS'cular da yana yakıla Google Asistan'ı bekliyordu.
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türksystem 4 ay
Ben Deneme sürümünü kullananlardanım. Çok beğendimi söyleyemem... Test süresi bittikten sonra kaldırdım.
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