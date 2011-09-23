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Amazon, 28 Eylül'de etkinlik düzenliyor; "uygun fiyatlı" Coyote tablet yolda ?

İnternet dünyasının öncülerinden Amazon, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 28 Eylül günü, Türkiye saatiyle 18:00'de New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.
7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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İnternet dünyasının öncülerinden Amazon, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 28 Eylül günü, Türkiye saatiyle 18:00'de New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Gönderilen davetiyede etkinliğin ne ile ilgili olduğu konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmiş değil. Ancak son dönemdeki iddiaları göz önüne aldığımızda firmanın iPad'e göre yüzlerce dolar daha uygun fiyattan (yaklaşık 250 dolar) satışa sunulması beklenen 7 inçlik tableti Coyote'un tanıtılması muhtemel görünüyor.


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dunyao 7 yıl
Konuyu shady baslatmis sagolsun, devami gelmemis, tanitim videosunu izledim guzel duruyor, new yorkta nook colora bakmistim, ona rakip olarak cikarmislar belii. Elle gozle incelemek lazim zira nook color cok hosuma gitmedi, dokunmatigi problemliydi, ipad gibi degil. Ama bende kindle da var, 2. Jenerasyon, bu fiyata alinir mi, alinir 199 dolar...
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The Catalyst 7 yıl
konuyla ilgili bir bilgi var mı??
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dunyao 7 yıl
Cikmis...kindle fire....renkli..199 dolar
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LKLC 7 yıl
Alet gosterileli neredeyse 4 saat oluyor bizim dh de ses Seda yok.
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antonidas 7 yıl
çakal tablet :)
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Gibson Les Paul 7 yıl
Kim ne derse desin Apple
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