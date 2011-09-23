Amazon, 28 Eylül'de etkinlik düzenliyor; "uygun fiyatlı" Coyote tablet yolda ?

İnternet dünyasının öncülerinden Amazon, basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 28 Eylül günü, Türkiye saatiyle 18:00'de New York'da özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Gönderilen davetiyede etkinliğin ne ile ilgili olduğu konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmiş değil. Ancak son dönemdeki iddiaları göz önüne aldığımızda firmanın iPad'e göre yüzlerce dolar daha uygun fiyattan (yaklaşık 250 dolar) satışa sunulması beklenen 7 inçlik tableti Coyote'un tanıtılması muhtemel görünüyor.