Amazon Cloud Player, Samsung Smart TV ve Roku set üstü TV kutuları için duyuruldu





Bulut altyapısına büyük yatırım yapan firmaların başında gelen Amazon, çevrimiçi müzik yayını yapan Cloud Player yazılımının kapsamını genişletiyor.





Kullanıcıların MP3 satın alarak, internet erişimi olan herhangi bir yerden uyumlu cihazlarla dinleyebildikleri Cloud Player, hem iOS hem de Android platformlarında kullanılmaktaydı.





Amazon yaptığı duyuruda, 2012 model Samsung Smart TV ürünleri ve Roku set üstü TV kutuları için de uygulamayı yayınladıklarını açıkladı.





Samsung Smart TV kullanıcıları Smart Hub platformu içerisinde, Roku kullanıcıları ise uygulama mağazasında uygulamayı bulabilirler.





Sektörde Spotify, Rdio, iTunes gibi rakiplerle mücadele eden Amazon, bu hamleyle kullanıcı kitlesini genişletmeyi planlıyor.





http://www.androidauthority.com/amazon-cloud-player-available-samsung-smart-tvs-roku-boxes-140484/