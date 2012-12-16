Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Cloud Player, Samsung Smart TV ve Roku set üstü TV kutuları için duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
524
1
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulut altyapısına büyük yatırım yapan firmaların başında gelen Amazon, çevrimiçi müzik yayını yapan Cloud Player yazılımının kapsamını genişletiyor. 

Kullanıcıların MP3 satın alarak, internet erişimi olan herhangi bir yerden uyumlu cihazlarla dinleyebildikleri Cloud Player, hem iOS hem de Android platformlarında kullanılmaktaydı.

Amazon yaptığı duyuruda, 2012 model Samsung Smart TV ürünleri ve Roku set üstü TV kutuları için de uygulamayı yayınladıklarını açıkladı. 

Samsung Smart TV kullanıcıları Smart Hub platformu içerisinde, Roku kullanıcıları ise uygulama mağazasında uygulamayı bulabilirler. 

Sektörde Spotify, Rdio, iTunes gibi rakiplerle mücadele eden Amazon, bu hamleyle kullanıcı kitlesini genişletmeyi planlıyor. 


http://www.androidauthority.com/amazon-cloud-player-available-samsung-smart-tvs-roku-boxes-140484/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Seagate GoFlex Satellite video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 34. Bölüm "Mobil dünyada hayatınızı değiştirecek ne var burada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim