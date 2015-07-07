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Amazon Prime Day indirimleri Kara Cuma'yı gölgede bırakacak

3 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon Prime Day indirimleri Kara Cuma'yı gölgede bırakacak

15 Temmuz itibariyle e-ticaret sektöründeki 20. yılını kutlamaya hazırlanan dünya devi Amazon, tüketicilere de büyük indirimler yapmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz 2015 tarihinde Prime Day adıyla indirim kampanyaları yapacak olan firma Kara Cuma indirimlerini gölgede bırakacak.

Adından da anlaşılacağı üzere Prime Day sadece Amazon Prime üyelerine özel olarak düzenleniyor. Prime üyelik yıllık 99$ veya 79 Pound olarak ödeme gerektiriyordu. Ancak İngiltere'ye özel olarak yıllık abonelik 59 pound olarak 8 Temmuz'a kadar revize edildi. 

Prime aboneliği için 30 günlük ücretsiz bir deneme süresi de bulunuyor. Bu süre sonunda isterseniz aboneliği iptal ederek 99$ ödemekten kurtuluyorsunuz. Prime Day meraklıları için deneme üyeliği oldukça iyi bir fırsat olacaktır. 

Prime Day indirimlerinin yanısıra Prime aboneleri Amazon'un milyonlarca içerikten oluşan e-kitap, film, dizi, müzik kütüphanelerine erişim sağlayabilirken, yıl içerisinde indirimlerden de anında haberdar oluyor. Prime Day kampanyası sadece 15 Temmuz 2015 tarihine özel olacak.  

http://www.amazon.co.uk/b?node=6505293031 Yorum Yaz
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AktifProje 3 yıl en beğenilen
Amazon bir ülkemize gelse çok güzel şeyler olacak :)
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elektroman91 3 yıl
AktifProje
Amazon bir ülkemize gelse çok güzel şeyler olacak :)

hayır çok kötü olur sen amerika sitesiyle aynı fiyata geleceginimi dusunuyosun urunlerin. eger gelirse bu sefer komple keserler amerikadan gondermeyi. kesinlikle gelmesini istemiyorum.
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burakesan 3 yıl
"Kara Cuma" olarak geçiyor muydu? Duymamıştım doğrusu, tüm dünyada "Black Friday" olarak olarak sabitlenmiştir diye düşünüyorum.
Amazon iyidir, bir de bazı sınırlamaları kaldırsalar...
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myhotyro 3 yıl
Aaah Ekram Abey ah. Neyin kafasını yaşıyorsun bir bilsem.
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SteveMeade 3 yıl
Rez, 15 temmuz da cevap yazcam konuya
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AktifProje 3 yıl en beğenilen
Amazon bir ülkemize gelse çok güzel şeyler olacak :)
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Firaristt 3 yıl
Türkiye'de geçerli değil. Onu da yazın.
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