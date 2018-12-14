Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber

Amazon Türkiye, "yılbaşında ne alsam" diye düşünenler için 'Yılbaşı Hediye Rehberi' hazırladı. Çeşitli kategorilerde, çeşitli fiyat aralığındaki ürünler bir araya getirildi.
5 ay
6,5b
1
13
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber
Tam Boyutta Gör

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş sitelerinde kampanya hazırlıkları başladı. Müşterilerde de alışveriş telaşı başlıyor. Amazon Türkiye,  yılbaşında ürün satın almayı düşünenler için ‘Yılbaşı Hediye Rehberi’ hazırladı.

Amazon.com.tr,  hediye veya kendine ürün satın alacakların kafasındaki ne alsam derdine son veriyor. Yılbaşı Hediye Rehberi’nde çeşitli kategorilerde, çeşitli fiyat aralığındaki ürünler gruplandırılıyor.

Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, spor severlerden bakımına düşkünlere, hünerli şeflerden ev meraklılarına kadar birçok farklı müşteriye hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatifleri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin yılbaşı hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

Amazon Moda’da yüzde 20 indirim

Giyim alışverişlerini ucuza getirmek isteyenler için Amazon Moda’da yüzde 20 indirim kampanyası başladı. Satıcının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 20 indirim uygulanacak. Aşağıdaki bağlantıdan indirimin geçerli olduğu Amazon Moda ürünlerine ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rambo34_orijinali 5 ay en beğenilen
akıl verme para ver be amazon!!
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
maxmania 5 ay
türkiye sitesi açılmasa mıydı dedirtiyor. daha ucuzdu eski hali (referans muhabbetinden öncesi).
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
secovaleo 5 ay
En Dis kulvardan AMAZ ONN KOPTU GELIYOR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alektemoveit 5 ay
İnsanımız iPhone 8 Plus bırakmadı sitede sürekli stok yeniliyorlar, Amazon neden fiyatları düşürsunki 5.600 lere alanlar olduktan sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tylolhot06 5 ay
Amazon da fos çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ABSOLUT. 5 ay
Amazon yine atakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boombip 5 ay
Galaxy s9+ ve note 9 icin pusudayim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekdellal 5 ay
Yılbaşı hediyesi de ne ola, bize ters
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 5 ay
Daha bi hediye çeki bile vermedi cimri Amazon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yedikeresekiz 5 ay
önce sattığın ürün gönder de sonr akıl verirsin 25 gündür tv bekliyorum. soruyorum ne zaman diye belli değil diyorlar. tan küçük esnaf olmuş amazon
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QRX 5 ay yedikeresekiz
Hangi tv hocam? Ben de 20 gündür bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travmasurgeon 5 ay
En kolay yol bedava vermesi. Yoksa hepimiz gayet kolay yaparız alışverişi, para olduktan sonra kafasını yormasın bizim için, hallederiz kendimiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6489 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amazon türkiye, amazon moda ve
7 etiket daha yılbaşı yılbaşı hediye rehberi hediye alışveriş Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf 5 ay Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı 5 ay Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor 5 ay Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı 5 ay Konami, ücretsiz PES 2019 Lite sürümü yayınladı 5 ay Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015 5 ay Monster'da Bu Hafta - Battlefield V 5 ay Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi 5 ay Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri 5 ay Apple, grup Facetime'ı daha gerçekçi yapmak için çalışıyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber Sonraki Qualcomm iPhone XS ve iPhone XR modellerinin satışını da Çin’de yasaklatmak istiyor 5 ay Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu 5 ay LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak 5 ay İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4 5 ay Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim