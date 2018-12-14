Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber

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Amazon Türkiye, yılbaşında ürün satın almayı düşünenler için ‘Yılbaşı Hediye Rehberi’ hazırladı. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş sitelerinde kampanya hazırlıkları başladı. Müşterilerde de alışveriş telaşı başlıyor., yılbaşında ürün satın almayı düşünenler için ‘’ hazırladı.

Amazon.com.tr, hediye veya kendine ürün satın alacakların kafasındaki ne alsam derdine son veriyor. Yılbaşı Hediye Rehberi’nde çeşitli kategorilerde, çeşitli fiyat aralığındaki ürünler gruplandırılıyor.

Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, spor severlerden bakımına düşkünlere, hünerli şeflerden ev meraklılarına kadar birçok farklı müşteriye hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatifleri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin yılbaşı hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

Amazon Moda’da yüzde 20 indirim

Giyim alışverişlerini ucuza getirmek isteyenler için Amazon Moda’da yüzde 20 indirim kampanyası başladı. Satıcının Amazon.com.tr olduğu tüm ürünlerde yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 20 indirim uygulanacak. Aşağıdaki bağlantıdan indirimin geçerli olduğu Amazon Moda ürünlerine ulaşabilirsiniz.