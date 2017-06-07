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Amazon akıllı telefon pazarına geri dönüyor

Bir dönem Fire Phone modeliyle şansını deneyen e-ticaret devi Amazon, istediği verimi alamadığı akıllı telefon pazarına yeniden hamle yapmanın hazırlığı içerisinde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kindle tabletleri ile elde ettiği başarıyı akıllı telefon pazarında da tekrarlamak isteyen ve 3 yıl önce Fire Phone adındaki telefonunu piyasaya süren Amazon, beklediği ilgiyi görememiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Projeyi iptal eden firma bölümde çalışan pek çok kişiyi de işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Firma uzun bir aradan sonra şansını yeniden denemek istiyor.

İkinci şans

Farklı kaynaklardan gelen raporlara göre Amazon yeni bir akıllı telefon serisi için çalışmalara başladı. Ice Phone adını alacak yeni seri 100$ altındaki segmente konumlanmak ve fiyat-performans telefonu olmak istiyor.

Artık yavaş yavaş bileşen maliyetlerinin azaldığı günümüzde daha ucuz telefonlar yapmak da mümkün hale geldi. Amazon Fire Phone dönemin en iyi bileşenleri ile piyasaya çıkmış ve 450$ civarında bir fiyat etiketi belirlemişti. Kontratlı satışlarda fiyat 200$ seviyesine kadar düşüyordu.

Bununla birlikte telefonda Amazon’un modifiye edilmiş Android sürümü olan Fire OS işletim sisteminin kısıtlı kullanım sunması ve benzer rakiplerin daha özgürlükçü olması, tüketiciyi buraya yönlendirmişti. Bu da ilginin düşük kalmasına yol açmıştı.

Ice Phone ise giriş seviyesi bir donanımla geliyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinin güç verdiği telefonda 2GB RAM ve 16GB depolama alanı yer alacak. 5.2 ve 5.5 inç arasında bir ekran barındırması beklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka kamera ile parmak izi okuyucunun yer alacağı da belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 11 karşınızda"

Burada en önemli nokta işletim sisteminin ne olacağı. Bazı kaynaklar Android 7.1 işletim sisteminden bahsetmiş ancak Amazon kesinlikle stok Android yapısını kullanmayacak bir firmadır. Bu bakımdan yine modifiye bir işletim sistemi ihtimal dahilinde. Amazon uygulama mağazasının artık çok geniş kapsamlı olduğu düşünüldüğünde Google Play gerekli olmayabilir. Ayrıca firmanın e-kitap kataloğu yanında çok geniş müzik ve film arşivi de oluştu.

Amazon’un yeni telefon serisini sonbahar döneminde tanıtarak yıl sonuna kadar da piyasaya süreceği belirtiliyor. Telefonun fiyatı ise 95$ civarında olacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57859/amazon-working-new-series-smartphones/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
ucuz ve iş görecek modeller sanırım
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kadirirdem 2 yıl
Fiyata oynasın, gerisi gelir...
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Kefelon 2 yıl
Ice Phone, Fire Phone falan değilde bence tam Amazon Basics ürün gamı altına yerleşebilecek bir ürün olmuş. Amazon Basics ürünleri gerçekten işini yerine getiren ucuz ürünler. Bu telefonunda amacı o gibi...
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arel.gr 2 yıl
dual SIM
unutulmasin, android olmasin !
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