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ABD'nin ürettiği yapay zekalı SİHA'lar kimi öldüreceğine karar verebilecek

ABD ordusu kimin öldürüleceğine karar verebilecek yapay zekaya sahip Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) geliştiriyor. Bu önemli gelişme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber bilim kurgunun, hızla bilim olgusu haline geldiğinin bir kanıtı niteliğini taşıyor. ABD ordusu kısa bir süre önce, tamamen yapay zeka (AI) kontrolünde olan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) geliştirdiğini duyurdu. Savaş teknolojisi için atılan büyük adımlardan biri olan bu gelişme, robotların insan hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Yapay zekalı SİHA'lar sivil ölümlere sebebiyet verebilir

Günümüzde, MQ-9 Reaper gibi askeri hava araçları uydular aracılığı ile hâlâ insanlar tarafından yönetilirken, bu yeni teknoloji sayesinde SİHA'lar herhangi birinin müdahalesi olmadan hangi düşman gücü veya askerini vurması gerektiğine kendi yapay zekası ile karar verebilecek. Bu teknoloji sayesinde ABD ordusunun savaş durumunda büyük avantaj sağlaması ve aynı zamanda savaş pilotlarında görülen travma sonrası stres bozukluğunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Geliştirilen bu yapay zekalı SİHA'lardan insan gözetimini tamamen kaldırmak ise yasal ve etik sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. Uzmanlar bu teknolojinin geliştirilmesi sürecinde sivil ölümlerin de olabileceği ihtimalinin mutlaka göz önünde bulundurulması ve yapay zekalı SİHA'ların sıfır hata töleransı ile geliştirilmesi konusunda görüşlerini belirtiyorlar.

https://www.sciencealert.com/it-s-happening-drones-will-soon-be-able-to-decide-who-to-kill Yorum Yaz
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The Balance 1 yıl en beğenilen
Ne oldu akademisyenler buna tepki yok mu? Güney Kore'de yaparken her türlü tepkiyi gösterdiniz. ABD ordusu olunca kimse ağzını açamıyor mu? Neyse May God Bless The USA ARMY.
Ne oldu akademisyenler buna tepki yok mu? Güney Kore'de yaparken her türlü tepkiyi gösterdiniz. ABD ordusu olunca kimse ağzını açamıyor mu? Neyse May God Bless...
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badboy3304 1 yıl
Masum kadın, çocuktan başka bişey öldürmez. ENDİŞE ETMEYİN
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mokinto 11 ay
Yorumlara bakınca sanırım Google a 3. Yazsan bacak mi demek istediniz diye soracak.
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DH Misafiri 1 yıl
müslümanları....
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DH Misafiri 1 yıl
silahın yapay zekasımı olur .neye göre karar verecek. sen bir kriter gireceksin sisteme ona göre değerlendirecek.sonra vuracak .saçmalık masum çoluk çoçuk katledecek yani
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ssbrutality 1 yıl
Bravo güzel iş,Amerikaya tebrikler.
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DARBE 1 yıl
İyi gelişme, belki amerikalılardan daha az yanlışlıkla sivil masum bombalar.
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Krone 1 yıl
Belki hatırlayanlar çıkar
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interwap 1 yıl
İnsanon tespit ettiği ddrone saldırısında ölenlerin çoğu sivil. Drone operatörleri kısa sürede istifa ediyorlardı. Bu yüzden ABD Drone operatörü bulamıyor diye haberler vardı.
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Mr.Prestige 1 yıl
Demokrasi için güzel adım
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Irak'ta olduğu gibi keyfi şekilde insan öldürürler. Cem Yılmaz'ın gösterisinde dediği gibi; "Şu müslüman mı lan.."
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yc#1 1 yıl
İşte bunlar hep Skynet
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silahlı insansız hava aracı, siha ve
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