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Amazon casus yazılım içeren Blu cihazlarının satışını durdurdu

E-ticaret devi Amazon kullanıcı bilgilerini topladığı iddia edilen Blu marka akıllı telefonların satışını durdurdu. Üstelik bu durum Blu’nun ilki de değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Metehan Göktaş
Yazar
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E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon çoğumuz tarafından müşteri memnuniyeti açısından oldukça takdir edilen bir firma. Son yaşanan olay Amazon’un bu konuda kararlılığını ortaya koyar nitelikte. Amazon.com'da satılan ve casus yazılım içerdiği ortaya çıkan cihaz satıştan kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta BlackHat Güvenlik Konferansı’nda KryptoWire adındaki güvenlik firması, Blu’nun cihazlarına Shanghai Adups Technology imzası taşıyan casus yazılım yüklediğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre bu yazılım kullanıcıların cihazlarını uzaktan kontrole açık hale getirmesinin yanı sıra aralarında arama ve mesaj kayıtlarının da olduğu bir çok kişisel bilgiyi topluyor.

Satış durduruldu

Durumla ilgili olarak Blu müşterilerinin özel hayatlarının onlar için önemli olduğunu belirtirken açığa çıkan olayı reddetti. Amazon ise müşterilerinin güvenlik ve gizliliklerinin kendileri için son derece önemli olduğunu hatırlatarak bahse mevzu cihazların satışının sorun çözülünceye kadar yapılmayacağını belirtti.

İlk değil

Üstelik bu durum ilk kez de yaşanmıyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında da benzer casus yazılımlar içerdiği gerekçesiyle Amazon’da o dönemin en çok satan Blu R1 HD cihazları geri çağrılmıştı. Blu önceki olayda her ne kadar inandırıcı gelmese de bir hata sonucu casus yazılımın cihazlara kurulduğunu iddia etmişti.
https://www.theverge.com/2017/7/31/16072786/amazon-blu-suspended-android-spyware-user-data-theft Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
GM Discovery'de BLU cihazı.
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DH Misafiri 2 yıl
Gecenlerde bir arkadasla ebay hakkinda konusuyorduk.Applerden gelen reklamlarda birden ebay uygulamasini görünce sok oldum.Telefon stock GOOGLE.O zaman amazon bütün android cihazlarini geri cagirsin
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sierratr1 2 yıl
Alibaba nın işidir.
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
GM Discovery'de BLU cihazı.
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MHEC 2 yıl
Son günlerde bu tür olaylar patlak verdi Amazon'da, bu işin içinde bir bit yeniği var ama dur bakalım
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