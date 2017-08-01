Amazon casus yazılım içeren Blu cihazlarının satışını durdurdu

Satış durduruldu

İlk değil

https://www.theverge.com/2017/7/31/16072786/amazon-blu-suspended-android-spyware-user-data-theft

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E-ticaret ve bulut bilişim deviçoğumuz tarafından müşteri memnuniyeti açısından oldukça takdir edilen bir firma. Son yaşanan olay Amazon’un bu konudaortaya koyar nitelikte. Amazon.com'da satılan ve casus yazılım içerdiği ortaya çıkan cihaz satıştan kaldırıldı.Geçtiğimiz hafta’ndaadındaki güvenlik firması, Blu’nun cihazlarınaimzası taşıyan casus yazılım yüklediğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre bu yazılım kullanıcıların cihazlarınıaçık hale getirmesinin yanı sıra aralarındaveda olduğu bir çok kişisel bilgiyiDurumla ilgili olarak Blu müşterilerinionlar içinolduğunu belirtirken açığa çıkan olayı. Amazon ise müşterilerinin güvenlik ve gizliliklerinin kendileri için son dereceolduğunu hatırlatarak bahse mevzu cihazlarınyapılmayacağını belirtti.Üstelik bu durum ilk kez de yaşanmıyor. Geçtiğimiz yılınayında da benzeryazılımlar içerdiği gerekçesiyle Amazon’da o dönemincihazları geri çağrılmıştı. Blu önceki olayda her ne kadarde bir hata sonucu casus yazılımın cihazlara kurulduğunu iddia etmişti.