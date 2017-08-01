Amazon casus yazılım içeren Blu cihazlarının satışını durdurdu

E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon çoğumuz tarafından müşteri memnuniyeti açısından oldukça takdir edilen bir firma. Son yaşanan olay Amazon’un bu konuda kararlılığını ortaya koyar nitelikte. Amazon.com'da satılan ve casus yazılım içerdiği ortaya çıkan cihaz satıştan kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta BlackHat Güvenlik Konferansı’nda KryptoWire adındaki güvenlik firması, Blu’nun cihazlarına Shanghai Adups Technology imzası taşıyan casus yazılım yüklediğini ortaya çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre bu yazılım kullanıcıların cihazlarını uzaktan kontrole açık hale getirmesinin yanı sıra aralarında arama ve mesaj kayıtlarının da olduğu bir çok kişisel bilgiyi topluyor.
Durumla ilgili olarak Blu müşterilerinin özel hayatlarının onlar için önemli olduğunu belirtirken açığa çıkan olayı reddetti. Amazon ise müşterilerinin güvenlik ve gizliliklerinin kendileri için son derece önemli olduğunu hatırlatarak bahse mevzu cihazların satışının sorun çözülünceye kadar yapılmayacağını belirtti.
Satış durduruldu
Üstelik bu durum ilk kez de yaşanmıyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında da benzer casus yazılımlar içerdiği gerekçesiyle Amazon’da o dönemin en çok satan Blu R1 HD cihazları geri çağrılmıştı. Blu önceki olayda her ne kadar inandırıcı gelmese de bir hata sonucu casus yazılımın cihazlara kurulduğunu iddia etmişti.
İlk değil
https://www.theverge.com/2017/7/31/16072786/amazon-blu-suspended-android-spyware-user-data-theft Yorum Yaz Paylaş Tweetle