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Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatacak roketi New Shepard'a bir de böyle bakın

2018 itibariyle uzay turizmini başlatmayı hedefleyen Blue Origin, tekrar kullanılabilir roketi New Shepard'ı ilk kez halka açık bir alanda sergiledi. İşte o görüntüler:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, popüler roketi New Shepard'ı ilk kez halka açık bir alanda sergiledi. 2015 yılından bu yana tam 5 kez tekrar kullanılan New Shepard, ünlü iş adamı Jeff Bezos ve Blue Origin'in uzay turizmi planlarında hayati öneme sahip.

Ayrıca Bkz. "SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"
İlk kez 2015'in Kasım ayında başarılı bir iniş denemesi gerçekleştiren New Shepard, dikey olarak iniş yapabilen ilk roket olarak tarihe geçmişti. Hatırlayacağınız üzere New Shepard'ın inişinden yalnızca bir ay sonra SpaceX'in Falcon 9 roketi de başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve bu iki şirketin yakaladığı başarılar sıklıkla birbirleriyle karşılaştırılmıştı. Ancak her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsa da; Blue Origin ve SpaceX'in bu alandaki başarıları birbirleriyle karıştırılmamalı.

Blue Origin'in şu an için tek roketi konumunda olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için (uzay turizmi) dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Bir yörünge roketi olan Falcon 9, New Shepard'dan çok daha farklı bir kategoride bulunuyor.
Şu an için yalnızca uzay turizmine odaklanan Blue Origin, önümüzdeki dönemler için Falcon 9'a rakip olacak yeni nesil devasa bir roket de geliştiriyor. Şirketin New Glenn ismini verdiği bu yeni yörünge roketi, hem tekrar kullanılabilir olacak hem de Falcon 9'dan tam 2 kat daha güçlü olacak. Blue Origin, New Glenn ile birlikte ilk kez SpaceX'e tam olarak rakip olmayı hedefliyor. 

Uzay turizmi 2018'de başlıyor


New Shepard roketini tam 5 kez kusursuz bir şekilde tekrar kullanmayı başaran Blue Origin, artık yavaş yavaş uzun süredir planladığı uzay turizmini de başlatmayı planlıyor. Bu amaç doğrultusunda artık son aşamalara gelen şirket, Jeff Bezos'un açıklamalarına göre 2018 itibariyle ilk turistlerini uzaya taşımaya başlayacak.
Tabi Blue Origin'in bu lüks uzay macerasının tuzlu bir fiyata da sahip olacağını muhtemelen tahmin etmişsinizdir. New Shepard roketiyle yüzeyden 100 kilometre yüksekliğe çıkıp alt yörünge dediğimiz bölgede yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşamak ve Dünya'yı uzaydan seyretmek isteyen yolcuların 100-200 bin dolar arasında bir ücret edemeleri gerekeceği konuşuluyor.

Blue Origin ayrıca yolcularını taşıyacağı kapsülün bir maketini de fuar dahilinde sergiledi. İşte o görüntüler:

http://www.popularmechanics.com/space/rockets/news/g3168/blue-origin-vertical-landing-pictures/ Yorum Yaz
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Foto Galeri'ye tıklayınca fotoğrafların hepsi alt alta sıralansa iyi olurdu. Bu şekilde 1-2-3-4-5-R-6-7 gibi arasına reklam koyan ucuz haber siteri gibi duruyor. Dizi oyuncusunun inanılmaz değişimi diye tıklatırlar, geç geç bir türlü gelemezsin o değişime.
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Escapetolife 2 yıl en beğenilen
Foto Galeri'ye tıklayınca fotoğrafların hepsi alt alta sıralansa iyi olurdu. Bu şekilde 1-2-3-4-5-R-6-7 gibi arasına reklam koyan ucuz haber siteri gibi duruyor. Dizi oyuncusunun inanılmaz değişimi diye tıklatırlar, geç geç bir türlü gelemezsin o değişime.
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