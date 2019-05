Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatacak roketi New Shepard'a bir de böyle bakın

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, popüler roketi New Shepard'ı ilk kez halka açık bir alanda sergiledi. 2015 yılından bu yana tam 5 kez tekrar kullanılan New Shepard, ünlü iş adamı Jeff Bezos ve Blue Origin'in uzay turizmi planlarında hayati öneme sahip.

Ayrıca Bkz.

"SpaceX ve Boeing, uzaya insan göndermek için birbirleriyle yarışıyor"

Şu an için yalnızca uzay turizmine odaklanan Blue Origin, önümüzdeki dönemler için Falcon 9'a rakip olacak yeni nesil devasa bir roket de geliştiriyor. Şirketin New Glenn ismini verdiği bu yeni yörünge roketi, hem tekrar kullanılabilir olacak hem de Falcon 9'dan tam 2 kat daha güçlü olacak. Blue Origin, New Glenn ile birlikte ilk kez SpaceX'e tam olarak rakip olmayı hedefliyor.

Uzay turizmi 2018'de başlıyor

New Shepard roketini tam 5 kez kusursuz bir şekilde tekrar kullanmayı başaran Blue Origin, artık yavaş yavaş uzun süredir planladığı uzay turizmini de başlatmayı planlıyor. Bu amaç doğrultusunda artık son aşamalara gelen şirket, Jeff Bezos'un açıklamalarına göre 2018 itibariyle ilk turistlerini uzaya taşımaya başlayacak.

Blue Origin ayrıca yolcularını taşıyacağı kapsülün bir maketini de fuar dahilinde sergiledi. İşte o görüntüler:

http://www.popularmechanics.com/space/rockets/news/g3168/blue-origin-vertical-landing-pictures/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İlk kez 2015'in Kasım ayında başarılı bir iniş denemesi gerçekleştiren New Shepard, dikey olarak iniş yapabilen ilk roket olarak tarihe geçmişti. Hatırlayacağınız üzere New Shepard'ın inişinden yalnızca bir ay sonra SpaceX'in Falcon 9 roketi de başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve bu iki şirketin yakaladığı başarılar sıklıkla birbirleriyle karşılaştırılmıştı. Ancak her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsa da;Blue Origin'in şu an için tek roketi konumunda olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için (uzay turizmi) dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Bir yörünge roketi olanTabi Blue Origin'in bu lüks uzay macerasının tuzlu bir fiyata da sahip olacağını muhtemelen tahmin etmişsinizdir. New Shepard roketiyle yüzeyden 100 kilometre yüksekliğe çıkıp alt yörünge dediğimiz bölgede yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşamak ve Dünya'yı uzaydan seyretmek isteyen yolcularınedemeleri gerekeceği konuşuluyor.