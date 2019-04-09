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Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor

Amazon.com.tr'de Bahar Fırsatları için geri sayım başladı. Amazon Bahar Fırsatları boyunca yüzde 60'a varan indirimler olacak. Amazon Bahar Fırsatları hakkında detaylı bilgi haberimizde:
1 ay
5,2b
1
52
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon.com.tr, baharın gelişini indirimlerle kutluyor. Amazon Bahar Fırsatları, 10-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya boyunca elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategoride özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bahar Fırsatları boyunca yüzde 60’a varan indirimler ve anlık fiyat düşüşleri olacak. Ayrıca her zaman olduğu gibi 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti de sunulacak.

Amazon Bahar Fırsatları’na Amazon.com.tr/firsatlar ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Bahar Fırsatları tüm kategorilerde geçerli olacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Amazon.com.tr’nin üç gün sürecek alışveriş festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.



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cokbaska 1 ay en beğenilen
Koskoca amazonun düştüğü hale bak
biz adamlardan yurtdışında olan ürünleri getirmesini istiyoruz , adamlar bize flo koton lava vs mevcut olan dandik ürünleri satmaya çalışıyor
Koskoca amazonun düştüğü hale bakbiz adamlardan yurtdışında olan ürünleri getirmesini istiyoruz , adamlar bize flo koton lava vs mevcut olan dandik ürünle...
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2 Yanıt Yanıtla +106
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No Way Out 1 ay
Keşke amazon.tr hiç açılmasaydıda, amazon almanya ücretsiz kargo devam etseydi, amazon tr şu ana kadar hiçbir işime yaramadı.
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vesaire86 1 ay absolutelyy
Dostum adamların amacı avrupadaki gibi amazon hizmeti vermek değil ki, hepsiburadanın tahtını istiyorlar. O neyi indiriyorsa 5 TL daha ucuza verip piyasadan silmek için uğraşıyorlar. Tüketicinin faydasına bir hereketini görmedim henüz.
Dostum adamların amacı avrupadaki gibi amazon hizmeti vermek değil ki, hepsiburadanın tahtını istiyorlar. O neyi indiriyorsa 5 TL daha ucuza verip piyasadan si...
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Yanıtla +34
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düşperest 1 ay
+1
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reactor1111 1 ay
amazon.tr = çöp
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No Way Out 1 ay
Bahar fırsatlarının OEM için özeti; hani sahte indirim vs. geçtim bir tane ürün bile indirime dahil edilmedi

Amazon tr çöp.
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Redunay 1 ay
Amazon türkiye geldi ama ben hala amazon amerika almanya ingiltereye bakıyorsam bi tuhaflık var demektir
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efe87 1 ay
Boş muhabbet yapmayalım benim 10. Alışveriş ve hiç sıkıntı yaşamadım ve ürünleri piyasanın 3-1 ne aldım takip edin
1 Yanıt Yanıtla +1
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rambo34_orijinali 1 ay efe87
başüstüne!!
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10 Numara 1 ay
piyasaya bakıyorlar, sonra 1 TL daha düşük fiyata büyük fırsatı sunuyorlar:)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E.R.W. 1 ay
Bu ulkeye gelipte burda ki duzene ayak uydurmayan bir tane firma soyleyin bana.Malesef amazonda bu carkin icine girdi
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Amazon TR'den ilk kez alış veriş yaptım bakalım ürünler nasıl gelecek beklemedeyim. Açıkçası N11, gittigidiyor veya hepsiburada gibi bir profesyönel site bekliyordum her şey çok amatörce ve bir müşteri hizmetleri telefonu veya canlı destek hattı yok. Ha bir de kredi kartı bilgilerinizi zorunlu ve emrivaki bir şekilde sistemine kayıt ediyor, kayıt etme seçeneğiniz yok. Bu bile müşteriyi ürkütmeye yeter de artar bile. Neyse, oldukça yeni ilk alışverişim henüz sonuçlanmadı bakalım nasıl gelecek, pek satıcı yok, satıcıların da alışveriş miktarı çok düşük, yorumları yok. Sanıyorum tutmaz gibi bir his var bu site konusunda. Hayırlısı.
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Batmanlı Betmen 1 ay MonitörKertenkelesi
canlı destek var, dileseniz telefonla arıyolar sizi.
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sniper23 1 ay
Satıcılar çoğu Amazon'u yurtdışına satış için bekliyordu ama Amazon.com.tr üzerinden hala yurtdışına satış yapılamıyor.
Alıcılar da iyi ürünler ve indirimler için bekliyordu ama bu tarafta da hayal kırıklığı oldu.
Amazon TR "biz Türkiye'ye geldik" diye kurulmuş gözüküyor şuana kadar.
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juve212 1 ay
Takip ettiğim bir kulaklık vardı 175 tl 149 olmuş birkaç ayakkabı takip ediyordum onlara hiç indirim gelmemiş bir keresinde de 370 TL lik ayakkabıyı 148 e yakalamıştım sepete attım kart bilgilerini girerken ürün tükendi diye uyarı verdi
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amazon.com.tr, amazon ve
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