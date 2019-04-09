Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor

Amazon.com.tr, baharın gelişini indirimlerle kutluyor. Amazon Bahar Fırsatları, 10-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya boyunca elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategoride özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Bahar Fırsatları boyunca yüzde 60’a varan indirimler ve anlık fiyat düşüşleri olacak. Ayrıca her zaman olduğu gibi 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti de sunulacak.

Amazon Bahar Fırsatları’na Amazon.com.tr/firsatlar ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Bahar Fırsatları tüm kategorilerde geçerli olacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Amazon.com.tr’nin üç gün sürecek alışveriş festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.