Amazon'da gizemli bir veri ihlali yaşandı

Amazon geçtiğimiz gün büyük bir veri ihlali yaşadı. Yaşanan bu olayda müşteri isimleri ve e-posta adresleri web sitesinde şifrelenmemiş olarak görüntülendi. Bu olayın neden meydana geldiği, kaç müşterinin etkilendiği ve sonuçlarının ne olduğu ise Amazon tarafından cevaplanmayan sorular.

Amazon suskunluğunu koruyor

Amazon'u suskunluğa iten bu veri ihlali ile ilgili olarak kullanıcılara: "Web sitemiz, teknik bir hata nedeniyle e-posta adresinizi, adınızı ve e-posta adresinizi yanlışlıkla yayınladı. Sorunu düzelttik ve yaşanan bu olay nedeniyle şifrenizi değiştirmeniz veya başka bir işlem yapmanız gerekmiyor." şeklinde bir e-posta göndererek durumu bildirdi.

https://www.theregister.co.uk/2018/11/21/amazon_data_breach/

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Bu açıklamanın yanı sıra Amazon konuyla ilgili olarakyapmadı. Bu nedenle yaşanan bu ihlalin ne derecekarar vermek oldukça zor. Bilgisayar korsanlarınınvealışveriş günleri için böyle bir saldırı yapmış olmaüzerinde duruluyor. Amazon'dangelirse, sizleri bilgilendireceğiz.