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Amazon'da gizemli bir veri ihlali yaşandı

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon'un büyük bir veri ihlali yaşadığı bildirildi. Müşteri isim ve e-postalarının ortalığa saçıldığı bu olayla ilgili Amazon sessizliğini koruyor.
6 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Amazon geçtiğimiz gün büyük bir veri ihlali yaşadı. Yaşanan bu olayda müşteri isimleri ve e-posta adresleri web sitesinde şifrelenmemiş olarak görüntülendi. Bu olayın neden meydana geldiği, kaç müşterinin etkilendiği ve sonuçlarının ne olduğu ise Amazon tarafından cevaplanmayan sorular.

Amazon suskunluğunu koruyor

Amazon'u suskunluğa iten bu veri ihlali ile ilgili olarak kullanıcılara: "Web sitemiz, teknik bir hata nedeniyle e-posta adresinizi, adınızı ve e-posta adresinizi yanlışlıkla yayınladı. Sorunu düzelttik ve yaşanan bu olay nedeniyle şifrenizi değiştirmeniz veya başka bir işlem yapmanız gerekmiyor." şeklinde bir e-posta göndererek durumu bildirdi.
Bu açıklamanın yanı sıra Amazon konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yaşanan bu ihlalin ne derece ciddi olduğuna karar vermek oldukça zor. Bilgisayar korsanlarının Black Friday ve Cyber Monday alışveriş günleri için böyle bir saldırı yapmış olma ihtimalleri üzerinde duruluyor. Amazon'dan resmi bir açıklama gelirse, sizleri bilgilendireceğiz.

https://www.theregister.co.uk/2018/11/21/amazon_data_breach/ Yorum Yaz
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Bay Robot 6 ay en beğenilen
Bizim için sıkıntı yok beyler halihazırda elin ugandalısı açık adresimize kadar her şeyimizi bildiği için malum hükümet verilerimizi çok iyi korumuştu zamanında...
Bizim için sıkıntı yok beyler halihazırda elin ugandalısı açık adresimize kadar her şeyimizi bildiği için malum hükümet verilerimizi çok iyi korumuştu zamanınd...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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umit d 5 ay
no problem
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Omisis046 6 ay
Hocam benden daha gizemli olamaz.
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Bay Robot 6 ay en beğenilen
Bizim için sıkıntı yok beyler halihazırda elin ugandalısı açık adresimize kadar her şeyimizi bildiği için malum hükümet verilerimizi çok iyi korumuştu zamanında...
1 Yanıt Yanıtla +22
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programmer_onur 6 ay Bay Robot
Thanksgiving.epicm.org muydu neydi.
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