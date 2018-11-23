Amazon'da gizemli bir veri ihlali yaşandı

Teknoloji Editörü
Amazon geçtiğimiz gün büyük bir veri ihlali yaşadı. Yaşanan bu olayda müşteri isimleri ve e-posta adresleri web sitesinde şifrelenmemiş olarak görüntülendi. Bu olayın neden meydana geldiği, kaç müşterinin etkilendiği ve sonuçlarının ne olduğu ise Amazon tarafından cevaplanmayan sorular.
Amazon suskunluğunu koruyor
Amazon'u suskunluğa iten bu veri ihlali ile ilgili olarak kullanıcılara: "Web sitemiz, teknik bir hata nedeniyle e-posta adresinizi, adınızı ve e-posta adresinizi yanlışlıkla yayınladı. Sorunu düzelttik ve yaşanan bu olay nedeniyle şifrenizi değiştirmeniz veya başka bir işlem yapmanız gerekmiyor." şeklinde bir e-posta göndererek durumu bildirdi.Bu açıklamanın yanı sıra Amazon konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yaşanan bu ihlalin ne derece ciddi olduğuna karar vermek oldukça zor. Bilgisayar korsanlarının Black Friday ve Cyber Monday alışveriş günleri için böyle bir saldırı yapmış olma ihtimalleri üzerinde duruluyor. Amazon'dan resmi bir açıklama gelirse, sizleri bilgilendireceğiz.
https://www.theregister.co.uk/2018/11/21/amazon_data_breach/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle