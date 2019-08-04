Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone

Netflix'in en dişli rakiplerinden olan Amazon Prime Video, orijinal dizi kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Prime Video'nun önümüzdeki ay izleyicilerle buluşturmaya hazırlandığı Undone dizisi için ilk fragman paylaşıldı. Undone, özgün animasyon stili ve ilginç konusuyla dikkat çekiyor.
Undone, hayati tehlike atlattığı bir araba kazasının ardından zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeden Alma isimli genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alma, bu yeni kabiliyetini kullanarak babasının ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışacak. Ayrıca fragmanda da gördüğümüz gibi Alma'ya bu yolculuğunda yine babası önderlik ediyor. Yani epey enteresan bir bilim kurgu hikayesi bizi bekliyor diyebiliriz.
Undone'ın başrollerinde Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) ve Bob Odenkirk (Better Call Saul) gibi iki önemli aktör yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise son yılların popüler animasyon serilerinden olan BoJack Horseman'den tanıdığımız Bob-Waksberg üstleniyor. Undone hem oyuncu kadrosu hem de yapımcı-yazar ekibiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.
Amazon Prime Video son zamanlarda çektiği başarılı dizilerle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Özellikle de geçtiğimiz hafta yayınlanan The Boys, şu anda internetin en çok konuşulan dizisi konumunda. Süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısı getiren The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
Undone, 13 Eylül 2019'da yayınlanacak.
Undone, hayati tehlike atlattığı bir araba kazasının ardından zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeden Alma isimli genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alma, bu yeni kabiliyetini kullanarak babasının ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışacak. Ayrıca fragmanda da gördüğümüz gibi Alma'ya bu yolculuğunda yine babası önderlik ediyor. Yani epey enteresan bir bilim kurgu hikayesi bizi bekliyor diyebiliriz.
Undone'ın başrollerinde Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) ve Bob Odenkirk (Better Call Saul) gibi iki önemli aktör yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise son yılların popüler animasyon serilerinden olan BoJack Horseman'den tanıdığımız Bob-Waksberg üstleniyor. Undone hem oyuncu kadrosu hem de yapımcı-yazar ekibiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.
Amazon Prime Video son zamanlarda çektiği başarılı dizilerle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Özellikle de geçtiğimiz hafta yayınlanan The Boys, şu anda internetin en çok konuşulan dizisi konumunda. Süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısı getiren The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.
Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.
Undone, 13 Eylül 2019'da yayınlanacak.
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