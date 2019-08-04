Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone

Netflix'in en dişli rakiplerinden olan, orijinal dizi kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Prime Video'nun önümüzdeki ay izleyicilerle buluşturmaya hazırlandığıdizisi için ilk fragman paylaşıldı. Undone,ve ilginç konusuyla dikkat çekiyor.Undone, hayati tehlike atlattığı bir araba kazasının ardındanAlma isimli genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alma, bu yeni kabiliyetini kullanarak babasının ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışacak. Ayrıca fragmanda da gördüğümüz gibi Alma'ya bu yolculuğunda yine babası önderlik ediyor. Yani epeybizi bekliyor diyebiliriz.Undone'ın başrollerinde(Alita: Battle Angel) ve(Better Call Saul) gibi iki önemli aktör yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise son yılların popüler animasyon serilerinden olan'den tanıdığımızüstleniyor. Undone hem oyuncu kadrosu hem de yapımcı-yazar ekibiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.Amazon Prime Video son zamanlarda çektiği. Özellikle de geçtiğimiz hafta yayınlanan, şu anda internetin en çok konuşulan dizisi konumunda. Süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısı getiren The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için, sonrası içinseolarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıcaüyeliğine de sahip oluyor.Undone,yayınlanacak.