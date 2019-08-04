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Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone

Geçtiğimiz hafta yayınlanan The Boys dizisiyle büyük beğeni toplayan Amazon Prime Video, yine ilginç bir dizi üzerinde çalışıyor. Eylül ayında yayınlanacak olan Undone'ın ilk fragmanı paylaşıldı:
3 gün
3,9b
1
14
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in en dişli rakiplerinden olan Amazon Prime Video, orijinal dizi kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Prime Video'nun önümüzdeki ay izleyicilerle buluşturmaya hazırlandığı Undone dizisi için ilk fragman paylaşıldı. Undone, özgün animasyon stili ve ilginç konusuyla dikkat çekiyor.


Undone, hayati tehlike atlattığı bir araba kazasının ardından zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeden Alma isimli genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Alma, bu yeni kabiliyetini kullanarak babasının ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışacak. Ayrıca fragmanda da gördüğümüz gibi Alma'ya bu yolculuğunda yine babası önderlik ediyor. Yani epey enteresan bir bilim kurgu hikayesi bizi bekliyor diyebiliriz.

Undone'ın başrollerinde Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) ve Bob Odenkirk (Better Call Saul) gibi iki önemli aktör yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise son yılların popüler animasyon serilerinden olan BoJack Horseman'den tanıdığımız Bob-Waksberg üstleniyor. Undone hem oyuncu kadrosu hem de yapımcı-yazar ekibiyle şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.

Amazon Prime Video son zamanlarda çektiği başarılı dizilerle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Özellikle de geçtiğimiz hafta yayınlanan The Boys, şu anda internetin en çok konuşulan dizisi konumunda. Süper kahraman hikayelerine farklı bir bakış açısı getiren The Boys'u hala izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz.

Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.

Undone, 13 Eylül 2019'da yayınlanacak. 


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DragonLive 3 gün en beğenilen 10ff
Elindeki alet ilimle değil bilimle yapıldı
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Ed Wood 2 gün
Bir dizi konusu yine evrilip çevrilip dine getirilmiş. Beyler yeter ya, kimse sizin kıyaslamalarınızı ya da inançlı / inançsız olmanızı önemsemiyor. Kafa ütülemeyin artık gerçekten sıkıyorsunuz her konuda kılık değiştirmiş farklı tipler.
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mahmut716 2 gün
zibilyon tane var bu hikayeden. dh yönetimi yine şaşırtmadı, para için clickbait haber yapmaya devam...
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Rachsuchtig 2 gün
Cidden güzel bir diziye benziyor. Merakla bekliyorum
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GAMBIT 3 gün
The Boys son yıllarda izlediğim en iyi diziydi. Netflix gibi her gün yeni dizi yapacaklarına yılda birkaç tane The Boys kalitesinde dizi çekseler yeter. The Expanse'i de bünyelerine kattılar zaten. Prime Video dijital platformların HBO'su olabilir.
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__Nikolaus__ 2 gün GAMBIT
Bende son bölümünü izlicem bugun, bunun haricinde hannah izliyorum, Baska dizi tavsiyeniz var mı prime da?
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Sic Parvis Magna 3 gün
Aldım listeme güzele benziyor izlenir.
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Farwynd 3 gün
Ee bu direk Life is Strange olmuş :)
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10ff 3 gün
Bilim kurguymuş. geçiniz... Bu safsatalara rağbet kaldı mı. Tek gerçek dindir.
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DragonLive 3 gün 10ff
Elindeki alet ilimle değil bilimle yapıldı
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abdusauk 2 gün 10ff
Din toplumların afyonudur. Eğer küçük yaşta beyin yıkama yapmasanız, kimse arap masallarına inanmaz. 15 yaşındaki çocuğa yukarıda biri var, 7/24 seni gözetliyor, kendinden olmayanı öldür diyor, sorgulama diyor, ben eşcinselleri yarattım onlara eziyet olsun diye de lanetledim diyor, kızların başına naylon geçirin diyor vs vs.. dersen o çocuk sana götüyle güler. Çünkü masal dinleme yaşını geçmiştir.
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by_endless 3 gün
Amozon güzel hamleler yapıyorlar ya devam lan netflix'e rakip olursunuz yakın zamanda
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