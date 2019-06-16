Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor

Amazon’un alışveriş odaklı paylaşımlar içeren Spark servisi kapanıyor. Instagram benzeri akış kısmıyla sosyal medya benzeri bir ortam sunuluyordu. Detaylar haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
1b
1
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor
Tam Boyutta Gör
Instagram, kendisinin bile beklemediği bir şekilde satış platformu haline dönüştü. Amazon da bu yükselişi takip ederek Instagram’a rakip olacak, alışveriş odaklı servisi Spark’ı kullanıma sundu. Aynı Instagram gibi akış kısmına sahip olan Spark servisi sayesinde Amazon’daki ürünleri sosyal medya ortamındaymış gibi görebiliyordunuz. Bu servisin kapatılacağı açıklandı.

Yerini #FoundItOnAmazon’a bırakıyor

Amazon’un Spark platformuna amazon.com/spark adresi üzerinden de ulaşabiliyordunuz. Bu bağlantıya girildiğinde kullanıcılar artık “#FoundItOnAmazon” sayfasına yönlendiriliyor. FoundItOnAmazon, Spark’ın ürün öneri servisi Interesting Finds ile bir araya getirilmişi olarak tanımlanabilir.

Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor

Amazon Spark’da kendi paylaşımlarınızı Amazon ürün etiketleriyle yapabiliyordunuz. Böylece sizin ve takip ettiğiniz kişilerin kullandığı ürünlerine ait gönderiler ve hikayeler platformu oluşturuyordu. Görünen o ki yeterince ilgi görmediği için kapanmasına karar verilmiş. İlk olarak 2017 duyurulan Spark, sadece 2 yıl ayakta kalabilmiş oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury"

Amazon’dan Spark hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak FoundItOnAmazon’un kullanıcılara yeni bir deneyim sunacağı söyleniyor. Kısacası Amazon’un alışveriş odaklı sosyal medyası fikirleri pek iyi gitmiyor.


https://www.engadget.com/2019/06/15/amazon-spark-shutdown/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 5 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 5 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 5 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 5 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 5 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 5 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 5 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 5 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 5 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 5 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 5 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 5 gün Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek 5 gün Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi" 5 gün Facebook Libra Coin haftaya tanıtılıyor 5 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı 5 gün Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek 5 gün Realme 4 beklenenden erken gelebilir 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor Sonraki Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury 6 gün Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı 6 gün Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor 6 gün Google Mesajlar uygulaması, artık cevaplamayı unuttuğunuz mesajları hatırlatacak 6 gün Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir 6 gün Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop uygulanmış yüzleri belirleyebiliyor 6 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 6 gün LG W10'un canlı görüntüsü sızdı 6 gün Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller 6 gün 2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı? 6 gün Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak 6 gün RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri 6 gün Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu 6 gün TikTok Mayıs ayının uygulama içi satışlarında kendi rekorunu beşe katladı 6 gün Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar 6 gün Bu nasıl bilgisayar böyle ? 6 gün Project Catalyst desteğiyle Twitter Mac uygulaması geri dönüyor 6 gün Xiaomi Mi 9T'nin resmi kutu açılımı videosu yayınlandı 6 gün Epic Games mağazasında Enter the Gungeon ücretsiz 6 gün Haftaya BİM marketlerde Razer oyuncu faresi var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim