Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor

Instagram, kendisinin bile beklemediği bir şekilde satış platformu haline dönüştü. Amazon da bu yükselişi takip ederek Instagram’a rakip olacak, alışveriş odaklı servisi Spark’ı kullanıma sundu. Aynı Instagram gibi akış kısmına sahip olan Spark servisi sayesinde Amazon’daki ürünleri sosyal medya ortamındaymış gibi görebiliyordunuz. Bu servisin kapatılacağı açıklandı.

Yerini #FoundItOnAmazon’a bırakıyor

Amazon’un Spark platformuna amazon.com/spark adresi üzerinden de ulaşabiliyordunuz. Bu bağlantıya girildiğinde kullanıcılar artık “#FoundItOnAmazon” sayfasına yönlendiriliyor. FoundItOnAmazon, Spark’ın ürün öneri servisi Interesting Finds ile bir araya getirilmişi olarak tanımlanabilir.

Amazon Spark’da kendi paylaşımlarınızı Amazon ürün etiketleriyle yapabiliyordunuz. Böylece sizin ve takip ettiğiniz kişilerin kullandığı ürünlerine ait gönderiler ve hikayeler platformu oluşturuyordu. Görünen o ki yeterince ilgi görmediği için kapanmasına karar verilmiş. İlk olarak 2017 duyurulan Spark, sadece 2 yıl ayakta kalabilmiş oldu.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury"

Amazon’dan Spark hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak FoundItOnAmazon’un kullanıcılara yeni bir deneyim sunacağı söyleniyor. Kısacası Amazon’un alışveriş odaklı sosyal medyası fikirleri pek iyi gitmiyor.

https://www.engadget.com/2019/06/15/amazon-spark-shutdown/