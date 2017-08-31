Amazon ve Microsoft dijital asistan konusunda işbirliği yapıyor

Artan bir potansiyele sahip olan dijital asistan alanı iki büyük devin işbirliğine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük firmalarından ikisi teknolojilerini birleştirme kararı aldı.

Büyük işbirliği

Yapılan açıklamaya göre Amazon ve Microsoft, dijital asistan teknolojilerini daha iyi entegre etmek için işbirliği yapma kararı aldı. Kullanıcılar bir cihazda her iki platforma da erişebilecek.

Ortaklık sektörde bir ilki temsil ediyor. Bugüne kadar yerleşik olarak bir cihazda iki asistan bulunmuyordu. Sadece üçüncü taraf uygulama olarak kurulabiliyordu. Şu anda entegrasyon temel aşamada olduğu için birinden diğerini çağırabiliyorsunuz. Örneğin Cortana cihazından "Cortana, Alexa'yı aç" diyebiliyorsunuz. Veya Alexa cihazından "Alexa, Cortana'yı aç" demeniz gerekiyor.

Diğer taraftan platformlar öne çıkan teknolojilerini de birbirlerine açmış olacak. Microsoft'un Cortana ile Office ürünlerini kontrol edebilmesi ve Alexa'nın akıllı ev cihazlarına erişimi bunlardan bazıları.

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Kaynaklar Satya Nadella ve Jeff Bezos'un geçen yıl Mayıs ayında bir araya geldiğini belirtiyor. Ortaklığın ilk adımları da burada atıldı. Bu yıl ise daha büyük adımların atılması bekleniyor.

Alexa ve Cortana işbirliği sektörde daha büyük işlerin de yapılabileceğini gösteriyor. Birbirine, rakip firmaların ortaklık yaparak eksiklerini kapatmaları elbette son kullanıcıya yarıyor. Jeff Bezos, Apple ve Google'ı da ortaklığa davet ediyor.