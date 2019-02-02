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Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı

Amazon Prime Video, The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman'ın Invincible adlı çizgi roman uyarlamasını animasyon olarak akış servisine getiriyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
3,6b
1
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Robert Kirkman’ın (The Walking Dead) aynı isimli çizgi romanından televizyona aktarılacak olan süper kahraman dizisi Invincible (Yenilmez) için Amazon, tanınmış Hollywood oyuncularıyla iş birliğine gidiyor.

Dizinin baş kahramanı Mark Grayson’a The Walking Dead’de Glenn Rhee karakterini canlandıran Steven Yeun sesiyle hayat verecek. Diğer ünlü oyuncular ise J.K. Simmons (Counterpart), Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (Invincible film uyarlaması üzerine çalıştığı söyleniyor), Gillian Jacobs (Love), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble) ve Max Burkholder (Parenthood) olarak sıralanmış.

Her biri bir saat olacak şekilde planlanan sekiz bölümlük dizi, baş kahraman Mark Grayson etrafında şekilleniyor. Akranlarından küçük bir detay haricinde pek farkı olmayan Grayson’u diğerlerinden ayıran özelliği, babasının dünyanın en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması. Ancak Mark kendi süper güçlerini edinmeye başlarken, babasına ait kahraman imajının hiç de göründüğü gibi olmadığını fark ediyor.

2020 yılında gösterimde

2003 yılında yayınlanan çizgi romanın 144. ve son nüshası Şubat 2018’de piyasaya çıkmış. Biraz gözden kaçan bir yayın olarak değerlendirilen Invincible’ın Amazon Prime Video’da 2020 yılında gösterime girmesi ile birlikte, popüler hale gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.


https://www.engadget.com/2019/02/01/amazon-invincible-cast-superhero/ Yorum Yaz
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