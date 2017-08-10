Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye!

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Türkçe arayüzünü yayına aldıktan sonra 49 Euro’luk alışverişlerde ülkemize ücretsiz gönderim seçeneği de sunan Amazon, küresel ölçekli kampanyalarına da Türkiye’deki kullanıcılarını dahil etmeye başladı. Bu kapsamda yaz biterken 80 Euro’luk alışverişe 8 Euro’luk hediye kampanyası başlatıldı.

Hesaplarına 80 Euro’luk hediye çeki yükleyen kullanıcılara Amazon da 8 Euro hediye ekliyor ve toplamda 88 Euro’luk alışveriş imkanına kavuşabiliyorsunuz. Bu tutarı Amazon’daki ülkemize gönderimi yapılan tüm ürünler için ve ürünlerin ek ücretleri için kullanabilmeniz mümkün. Bilindiği üzere Amazon, satın aldığınız bir ürünü çok kısa süre içinde kapınıza kadar teslim ediyor ve vergilerini ödemeniz karşılığında tüm gümrük işlemlerini kendisi hallediyor.

Kampanyadan Nasıl Faydalanacaksınız?

Kampanyadan yararlanmak için burada yer alan bağlantıya tıklayıp Amazon hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında Türkçe veya dil seçeneğinize göre İngilizce bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadan Click here to participate adımına tıklayın. Hesabınıza 80 Euro’luk kredi için yükleme yaptığınızda 8 Euro hediye otomatik olarak eklenmiş olacaktır. Yaşadığınız tüm problemler için DonanımHaber forumlarındaki Amazon konusundan destek alabilirsiniz. Kampanyadan herkes sadece bir kez faydalanabiliyor ve son katılım tarihi 30 Eylül olarak belirlenmiş.