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Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye!

Amazon, 80 Euro’luk hediye çeki alan müşterilerine 8 Euro hediye kampanyası başlattı. Ülkemize 49 Euro’ya bedava kargo avantajı da sunan Amazon’a dair detaylar yazımızda:
1 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye!
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Türkçe arayüzünü yayına aldıktan sonra 49 Euro’luk alışverişlerde ülkemize ücretsiz gönderim seçeneği de sunan Amazon, küresel ölçekli kampanyalarına da Türkiye’deki kullanıcılarını dahil etmeye başladı. Bu kapsamda yaz biterken 80 Euro’luk alışverişe 8 Euro’luk hediye kampanyası başlatıldı.

Hesaplarına 80 Euro’luk hediye çeki yükleyen kullanıcılara Amazon da 8 Euro hediye ekliyor ve toplamda 88 Euro’luk alışveriş imkanına kavuşabiliyorsunuz. Bu tutarı Amazon’daki ülkemize gönderimi yapılan tüm ürünler için ve ürünlerin ek ücretleri için kullanabilmeniz mümkün. Bilindiği üzere Amazon, satın aldığınız bir ürünü çok kısa süre içinde kapınıza kadar teslim ediyor ve vergilerini ödemeniz karşılığında tüm gümrük işlemlerini kendisi hallediyor.

Kampanyadan Nasıl Faydalanacaksınız?

Kampanyadan yararlanmak için burada yer alan bağlantıya tıklayıp Amazon hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında Türkçe veya dil seçeneğinize göre İngilizce bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfadan Click here to participate adımına tıklayın. Hesabınıza 80 Euro’luk kredi için yükleme yaptığınızda 8 Euro hediye otomatik olarak eklenmiş olacaktır. Yaşadığınız tüm problemler için DonanımHaber forumlarındaki Amazon konusundan destek alabilirsiniz. Kampanyadan herkes sadece bir kez faydalanabiliyor ve son katılım tarihi 30 Eylül olarak belirlenmiş.


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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Hediye çeki olacaksa böyle olacak arkadaş. Sen şimdi al ben sana alışveriş sonrası illa bilmem kaç paralık alışveriş yaparsan geçerli olan bir de belli ürünlerde geçmeyen bir çek vereyim sen de ben bu çekler ne yapsam diye düşün dur diyen firmalara ayar oluyorum.
Hediye çeki olacaksa böyle olacak arkadaş. Sen şimdi al ben sana alışveriş sonrası illa bilmem kaç paralık alışveriş yaparsan geçerli olan bir de belli ürünler...
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LambayaFunfDe 1 yıl
Napsak tıklasak mı refsiz link mi arasak
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mert1907 1 yıl
Ülkemiz de ki bazı perakendeciler örnek alsınlar.
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bahtiyaraziz 1 yıl
Vay be! Forum taklacı güvercinlerle dolmuş.
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pudinkk 1 yıl



Busted - Locked
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Malum durumun etkisi var mı %10 galiba sunduğu etkinlik
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Kerim5100 1 yıl
Bugünlük amazon dozumuzu da aldık elhamdülillah...
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cokbaska 1 yıl
PESS ARTİK BU KADARIDA OLMAZ
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Denetleme.1314 1 yıl
Herkese gecerli degil galiba, uyari veriyor çunku
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modifix06 1 yıl
Arkadaşlar şuan almanyadayım 700 euro ya kadar laptop önerisi olan var mı
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TylerD. 1 yıl
stopaj gelmeden bol bol çek almak lazım. hazır kampanya da varken faydalanmak farz.
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Kygo2 1 yıl
Tam da cari açık verirken yapılır mı bu.
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diemcizone 1 yıl
N11.com'a uyuz oluyorum, çok çek ile alışveriş yaptım fakat kısıtlamalar falan bazen çıldırtıyor adamı sonra ürün ara dur, çek ara dur, hesap ara dur, hesapları git para ile al 5-10 lira.
Gittigidiyor'da inidirim olunca bütün ürünlerde %5 oluyor birde kart kampanyası varsa tadınden yenmiyor çoğu ürün, Hepsiburada.com %18 yapınca yine baya birşey bulunuyor, Amazon.de'de tebrik ediyorum.
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