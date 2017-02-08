Amazon’dan Apple’a büyük transfer

Bu yıl iPhone konusuna daha fazla ağırlık vereceği bilinen Apple, diğer ürünlerini de geri plana atmıyor. Firma set üstü televizyon kutusu Apple TV için Amazon’dan büyük bir transfer gerçekleştirdi.

Büyük deneyim

Yıllarca Amazon’un Fire TV adındaki set üstü ve çubuk şeklinde televizyon ürünlerini geliştiren ekibin lideri konumunda olan Timothy D. Twerdahl, bundan böyle Apple TV’nin pazarlamasından sorumlu olarak görev alacak.

Twerdahl’ın ne tür projeler yürüteceği bilinmiyor ancak ilk etapta Apple TV konseptinin marka imajı konusunda adımlar atılacağı tahmin ediliyor. Sonrasında ise pazarlama konusunda yeni girişimlerin olabileceği ifade ediliyor.

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Amazon’a 2013 yılında dahil olan Twerdahl, öncesinde Netflix ve Roku firmalarında da başkan yardımcılığı görevi yürütmüştü. İnternet bağlantılı televizyon kutuları konusunda Twerdahl’ın büyük bir tecrübesi bulunuyor. Bu bakımdan Apple TV marka imajı ve pazarlaması konusunda kendisinden beklentiler büyük.