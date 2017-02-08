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Amazon’dan Apple’a büyük transfer

Apple TV ürününün daha yaygın kitlelere ulaşması konusunda çalışmalar yapan Apple; Amazon, Netflix, Roku gibi firmalara yıllarını veren Timothy D. Twerdahl’ı kadrosuna kattı.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl iPhone konusuna daha fazla ağırlık vereceği bilinen Apple, diğer ürünlerini de geri plana atmıyor. Firma set üstü televizyon kutusu Apple TV için Amazon’dan büyük bir transfer gerçekleştirdi.

Büyük deneyim

Yıllarca Amazon’un Fire TV adındaki set üstü ve çubuk şeklinde televizyon ürünlerini geliştiren ekibin lideri konumunda olan Timothy D. Twerdahl, bundan böyle Apple TV’nin pazarlamasından sorumlu olarak görev alacak.

Twerdahl’ın ne tür projeler yürüteceği bilinmiyor ancak ilk etapta Apple TV konseptinin marka imajı konusunda adımlar atılacağı tahmin ediliyor. Sonrasında ise pazarlama konusunda yeni girişimlerin olabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Özgün yapım Roofbot bu hafta App Store’da ücretsiz"

Amazon’a 2013 yılında dahil olan Twerdahl, öncesinde Netflix ve Roku firmalarında da başkan yardımcılığı görevi yürütmüştü. İnternet bağlantılı televizyon kutuları konusunda Twerdahl’ın büyük bir tecrübesi bulunuyor. Bu bakımdan Apple TV marka imajı ve pazarlaması konusunda kendisinden beklentiler büyük. 

 

https://www.engadget.com/2017/02/07/apple-hires-a-new-boss-to-revamp-apple-tvs-image/ Yorum Yaz
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Extreme Victory 2 yıl
Apple TV ile, AppStore'dan indirdiğiniz oyunları oynayabilir, müziklerinizi dinler, film satın alır veya kiralayabilirsiniz, mobil cihazınızdaki oyunları oynar, yüklü filmleri kendi tv'nizde izleyebilirsiniz. Bir çırpıda bunlar geldi aklıma.
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suslu76 2 yıl
iOS ile calisan bir cihaz aslinda. App yukleyebiliyorsunuz. TV icin gelistirildiginden genelde TV'ye ozel uygulamalar olabiliyor. Hos bir kumandasi var. TV-internet karisik olarak kullananlar icin guzel bir aygit. Ayni zamanda diger iOS cihazlarinizi TV'ye baglamaya yariyor. Yani genel olarak evdeki TV'nizi daha islevsel hale getiriyor.
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maximus8282 2 yıl suslu76
Her ne kadar yaygın olmasa da keşke akıllı özellikleri olmayan düz paneller satılsa da bizde istediğimiz cihazı bağlasak. Android TV nedir, donar kapanır, bir ton uğraştırıyor.
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Physicist_Emre 2 yıl
Şu apple tv ne işi yarıyor tam hala çözemedim parayla film falan mı kiralanıyor?
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skydiver132 2 yıl Physicist_Emre
Ben de öyle. Nasıl bir şey olduğunu hala çözemedim. Eskiden dijital uydular vardı. Sansui free tv'miz vardı. Onun gibi bir şey mi? O da decoder mi acaba? Sadece film izlemek oyun oynamak içinde gerek yok bence.
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YoungScientist 2 yıl Physicist_Emre
Physicist_Emre
Şu apple tv ne işi yarıyor tam hala çözemedim parayla film falan mı kiralanıyor?

Apple tv ile genel olarak yapabilinecek seyler dediginiz gibi film dizi izlemek video sitelerinden video izlemek spotifydan muzik dinlemek oyun oynamak ama en onemlisi iphone veya ipadinizi kablosuz olarak tvye yansitabiliyosunuz
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