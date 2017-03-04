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Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan Ay'daki koloniye destek

E-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos, Dünya’dan Ay’a paket teslimatlarına başlayarak Ay’daki kolonileşme sürecini hızlandırmak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan Ay'daki koloniye destek
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Geçtiğimiz günlerde SpaceX’in kurucusu Elon Musk, önümüzdeki yıldan itibaren Ay yörüngesine insan göndermeye başlayacaklarını duyurmuş ve Musk’ın daha önce dile getirdiği Ay’da koloni kurma fikri yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Washington Post’un iddiasına göre bu fikre sıcak bakan hatta destekleyecek çalışmalarda bulunmak isteyen isimlerden birisi de Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos.

Washington Post tarafından ulaşılan ve yayınlanan, gizli belge olduğu iddia edilen, belgede Jeff Bezos’un şirketin gelecek planlarıyla ilgili düşünceleri yer alıyor. Belgede, Bezos’un NASA’yı zorlayarak özel sektör şirketlerine ulaştırma konusunda teşvikler verilmesini istediğini ve bu sayede Amazon’un, Dünya’dan Ay’a gidilmesi konusunda önemli bir aşama kaydedebileceğini düşündüğü yer alırken ayrıca 10.000 kilogram kapasiteli bir Blue Moon uzay aracından da bahsettiği görünüyor. 

Ay'daki Koloniye Malzeme Tedariki Sağlayacak 

Jeff Bezos’un, sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin’in, Ay’a sadece insan göndermekle kalmayıp oraya yerleşecek insanların ihtiyaç duyacağı malzemelerin de tedarikini sağlamak istediği ve Ay’ın güney kutbu üzerindeki Shackleton Krateri yakınlarındaki kullanıma uygun boş araziyi bir üs haline getirmek için hak talebinde bulunduğu, belgede yer alan diğer önemli noktalar arasında. Ayrıca, belgeye göre Blue Moon uzay aracı Blue Origin’e ait New Shepard roketinin yılda beş defa başarılı bir şekilde fırlatmasına izin veren bir teknolojiye sahip ve böylece Ay’a Dünya’dan malzeme tedariki şirket için oldukça kolay olacak.

Geçtiğimiz günlerde NASA’nın, 2018’e kadar Space Launch Sistemini mürettebatlı bir şekilde en hızlı nasıl tamamlayabileceğini araştırmaya başladığını duyurması ve Elon Musk’ın Ay’a yolculukların yakında başlayacağından söz etmesi, Bezos’un planını destekler nitelikte görünüyor ancak özel bir şirketin ayın yüzeyinden bir alan talep etmesi, uluslararası anlaşmalarda halen tartışılan noktalardan birisi ve buna izin verilip verilmeyeceği merak konusu.

Bezos’un Ay’a yapılacak ilk inişin gelecek görevlere de ışık tutacağını düşündüğü belirtilen belgede, Ay’daki ilk inandırıcı yerleşimin sağlanması için Amazon’un ve Blue Origin’in kapasitesinin arttırılması gerektiği vurgulanıyor.


http://www.theverge.com/2017/3/2/14797704/jeff-bezos-blue-origin-amazon-lunar-shipping-cargo-delivery-moon Yorum Yaz
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unknownartist 2 yıl en beğenilen
Amazonla aydan bile sipariş versek tr deki satıcılardan daha ucuza gelir.
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Dehşetengiz 2 yıl
demekki ayda da boş arazi varmış boş arazi dediğiniz iyi olmuş öğrendik

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unknownartist 2 yıl en beğenilen
Amazonla aydan bile sipariş versek tr deki satıcılardan daha ucuza gelir.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Kerim5100 2 yıl unknownartist
unknownartist

Amazonla aydan bile sipariş versek tr deki satıcılardan daha ucuza gelir.

Aman hocam uyuyan devi uyandırmayın ona da vergi getirirler...
Ay'dan Alışveriş Yapma Vergisi
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travers 2 yıl
Yakında malum sitede ilanlar çıkar. Metrobüse 5 dk yürüme mesafesinde.
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tekici 2 yıl
dünya en sonunda türklere kalacak :D
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Colouse 2 yıl
amazon.moon
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Logic_Man 2 yıl
"Shackleton Krateri yakınlarındaki boş araziyi bir üs haline getirmek için hak talebinde bulunduğu"
boş arazi derken ?
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BekirARSLAN 2 yıl
El aya gider biz yaya gideriz.

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