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10 milyon Google Cardboard gözlüğü satıldı

Google'ın sanal gerçeklik alanındaki mütevazi projesi Cardboard, 3 yıldır başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Tüketici ilgisinin sürekli arttığı proje, bu yıl önemli rakamlara ulaştı.
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konusunun yeni yeni gündeme gelmeye başladığı bir dönemde, Google'ın Cardboard hamlesi trendin yükselmesine de büyük katkı sağladı. 2014 yılında piyasaya çıkan Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü, 5$-10$ gibi düşük fiyat etiketine sahipti ve büyük ilgi gördü. Ayrıca gerekli malzemeleri alarak, herkes kendi evinde bile oturup bu gözlüğü yapabiliyordu.

İlgi büyük

Google’ın yaptığı açıklamaya göre Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü 10 milyon satış rakamını geçti. Ocak 2016 tarihinde toplam rakam 5 milyondu ve bu seviyeye 2 yılda gelmişti. Sadece 1 yılda gözlük 5 milyon daha sattı. Bu rakama üçüncü taraf firmaların sattığı Cardboard gözlükleri dahil değil.

Google gözlüğün yanında uygulama ekosistemine de önem veriyor. Mağazada yer alan 30 farklı uygulama ve oyun toplamda 30 milyon kez indirildi. Üçüncü taraf uygulamalar ile birlikte toplamda 160 milyon indirme rakamına ulaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Mozilla, bir dönemin popüler uygulaması Pocket'ı satın aldı"

Uygulama konusunda desteklendiği ve oldukça da ucuz olduğu için Google Cardboard önemli bir referans konumunda. Google’ın geçen yıl tanıttığı Daydream standardı ise yüksek fiyat etiketlerine sahip. Bu bakımdan benimsenmesi uzun zaman alacaktır. 

 

http://www.theverge.com/2017/2/28/14767902/google-cardboard-10-million-shipped-vr-ar-apps Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Uygun fiyatlı çoğu yerde var bence yine az satılmış..
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khaos 2 yıl
vr deneyimini google en yalın/ulaşılabilir haliyle sundu ve başarılı oldu ama hazımsızlık bu ya illa laf sokacak neymiş "Google’ın geçen yıl tanıttığı Daydream standardı ise yüksek fiyat etiketlerine sahip. Bu bakımdan benimsenmesi uzun zaman alacaktır." kaynakta yok öyle bir cümle yada ima ama ergen bozması hazımsızlığını yine gösteriyor
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NeroWin 2 yıl
Ancak 9.9 milyon gözlük bir kenara atılmış ve kullanılmıyor...
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tmk20 2 yıl
teknoloji ne güzel bişe aynı seyleri pişirip pirişip farklı sekillerde önümüze koyuyolar, cocukken 50 bine marketten aldıgımız kagıt yakacaz die ugrasıp bi türlü hiç bi işe yaramayan mercekleri kagıt kutuya koymuş millete kakalıyolar.
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