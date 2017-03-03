10 milyon Google Cardboard gözlüğü satıldı

Sanal gerçeklik konusunun yeni yeni gündeme gelmeye başladığı bir dönemde, Google'ın Cardboard hamlesi trendin yükselmesine de büyük katkı sağladı. 2014 yılında piyasaya çıkan Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü, 5$-10$ gibi düşük fiyat etiketine sahipti ve büyük ilgi gördü. Ayrıca gerekli malzemeleri alarak, herkes kendi evinde bile oturup bu gözlüğü yapabiliyordu.

İlgi büyük

Google’ın yaptığı açıklamaya göre Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü 10 milyon satış rakamını geçti. Ocak 2016 tarihinde toplam rakam 5 milyondu ve bu seviyeye 2 yılda gelmişti. Sadece 1 yılda gözlük 5 milyon daha sattı. Bu rakama üçüncü taraf firmaların sattığı Cardboard gözlükleri dahil değil.

Google gözlüğün yanında uygulama ekosistemine de önem veriyor. Mağazada yer alan 30 farklı uygulama ve oyun toplamda 30 milyon kez indirildi. Üçüncü taraf uygulamalar ile birlikte toplamda 160 milyon indirme rakamına ulaşıldı.

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Uygulama konusunda desteklendiği ve oldukça da ucuz olduğu için Google Cardboard önemli bir referans konumunda. Google’ın geçen yıl tanıttığı Daydream standardı ise yüksek fiyat etiketlerine sahip. Bu bakımdan benimsenmesi uzun zaman alacaktır.