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Amazon'un tableti, iPad'den daha ucuz olabilir

7 yıl
8,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Kindle ile elektronik kitap okuyucusu pazarının en büyük oyuncusu olan Amazon'un tablet pazarına gireceği bir süredir konuşulan konuların başında geliyor. Eylül-Ekim döneminde lansmanının gerçekleştirilip satışa sunulması beklenen tablet, New York Post'un haberine göre, iPad akımını durağanlaştırabilir.

iPad'in birçok rakibinin 500 doları ve üzeri fiyattan satışa sunuluyor olması ilgili cihazların en büyük dezavantajı olarak gözüküyor, ancak Amazon, kendi tabletinde fiyat konusunu avantaja çevirmeyi amaçlıyor. The New York Post'un haberine göre Amazon'un Android'li tableti, 16GB'lık iPad 2'nin 499 dolarlık fiyatından yaklaşık "yüzlerce dolar" daha düşük fiyattan raflardaki yerini alacak. Ancak bu durumun Amazon'un çift çekirdekli giriş seviyesi tableti olması beklenen Coyote için geçerli olması muhtemel görünürken; Amazon'un bir de Hollywood kod adlı 4 çekirdekli üst sınıf tablet çözümü üzerinde çalıştığını hatırlatalım.

İşletim sistemi alanında sırtını Android'e dayayacak olan Amazon'un tabletleri, Amazon Appstore, Kindle eBook Store ve Cloud Drive gibi Amazon'a özel servislerle özelleşmesi bekleniyor.


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myfranco 7 yıl
Gelsin tabiki. Guclu ve kaliteli gelsin. Gerci androidle nereye kadar giderler, o da baska bir merak konusu.
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sonatina 7 yıl
Muhteşem bir haber bu... Ben 4 aydır Kindle Wi-fi kullanıyorum, çok ama çok memnunum, muhteşem bir cihaz... Şimdiye kadar iPhone 4'üme e-book yükleme ihtiyacı hissetmedim hiç. Yeni iPad çıkınca almayı düşünüyordum ama Amazon'un androidli tabletini tercih edebilirim.
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theraptorx 7 yıl
Kindle'deki basariyi yakalarsa super olacak Amazon icin.
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antonidas 7 yıl
zaten ipad'e rakip olarak çıkan tabletlerin ipad den ucuz olması gerekir,yoksa rekabet edenez
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Dehşetengiz 7 yıl
75 euro siniri var zaten biz alamayiz ordan
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bwhiteshark 7 yıl

Rekabet iyidir.
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abjkli 7 yıl
O da atılsın bakalım daha ne gibi tablet çıkacak?
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