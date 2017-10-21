American Truck Simulator'ın harita genişlemesi New Mexico için tanıtım videosu

Tır şoförlüğü denilince akla gelen ilk oyunlardan American Truck Simulator için yeni bir harita paketi yolda; New Mexico.

Oyunun geliştircisi SCS Software tarafından duyurulan New Mexico DLC'si ATS için şimdiye kadar çıkmış en büyük güncellemelerden biri olacak ve oyun haritasını genişletecek. Henüz net bir çıkış tarihi olmasa da hangi aşamada oldukları sorulan yapımcılar "son dokunuşlar" cevabını veriyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen New Mexico DLC için çok beklemeyeceğiz.

American Truck Simulator'ın New Mexico harita genişlemesi için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.