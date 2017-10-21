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American Truck Simulator'ın harita genişlemesi New Mexico için tanıtım videosu

Sevilen simülasyon oyunlarından American Truck Simulator için New Mexico DLC'si yıl sonunda çıkacak. ATS'nin şimdiye kadarki en büyük harita güncellemesi olacak.
1 yıl
3,6b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tır şoförlüğü denilince akla gelen ilk oyunlardan American Truck Simulator için yeni bir harita paketi yolda; New Mexico.
Oyunun geliştircisi SCS Software tarafından duyurulan New Mexico DLC'si ATS için şimdiye kadar çıkmış en büyük güncellemelerden biri olacak ve oyun haritasını genişletecek. Henüz net bir çıkış tarihi olmasa da hangi aşamada oldukları sorulan yapımcılar "son dokunuşlar" cevabını veriyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen New Mexico DLC için çok beklemeyeceğiz.
American Truck Simulator'ın New Mexico harita genişlemesi için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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Grand_Alexander 1 yıl
DLC olayını çok sevdi SCS software... eksik oyun piyasaya sür sonra DLC "satarak" oyunu tamamla mantığı nereye kadar devam edecek bakalım...
n: hem ETS hem de ATS sahibi
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DH Misafiri 1 yıl
2016 başın da çıktı ve yıl sonun da geleceği söylenen New Mexico ile birlikte daha 4 eyvalet'e ulaşacak. Yani 2 sene de 4 eyalet. Eğer bu hızla giderlerse tüm eyaletlerin bitmesi 25 yıl mı bekleyeceğiz?
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zero fear 1 yıl
ATS'de ki tırlar keşke ETS de ki gibi olsa.
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LambayaFunfDe 1 yıl zero fear
zero fear

ATS'de ki tırlar keşke ETS de ki gibi olsa.

aynen o sebeple atsye geçmedim hala
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bkaakco 1 yıl
ATS çok kaliteli ancak harita konusunda daha hızlı gitmeleri gerekiyor. Senede bir eyalet gelecekse işimiz var.
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