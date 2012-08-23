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Amerika Adalet Bakanlığı ve FBI, Android uygulama korsanlığı yapan üç siteyi kapattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amerika Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FBI, bir süredir faaliyet gösteren popüler üçüncü şahıs Android uygulama mağazalarıyla bağlantılı üç internet sitesini kapattı. Yazılım korsancılığında önemli bir adım olan bu karar ile ilk defa telefon uygulamalarının korsancılığını yapan sitelere el konulmuş oldu.
Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin aralarında bulunduğu uluslararası bölgelerin polislerinin katkılarıyla hizmetine son verilen appbucket.net ve snappzmarket.com adresilerine tamamen el konuldu. applanet.net ise uygulama mağazasını kapatarak korsancılık dışındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyordu, fakat o da diğer iki site arasındaki yerini aldı. Aynı zamanda blapkmarket.com gibi ismi resmen açıklanmayan diğer bazı sitelerin de bu kararın açıklanmasıyla paralel şekilde geçici olarak kapandığı görülüyor.
Açık kaynak kodlu Android ekosisteminde uygulama korsancılığı %60'a ulaşmış durumda. Yayınlanan raporlar durumun iOS'ta bundan pek de farklı olmadığını gösteriyor. Nihayet ilk adım atıldı ve devamının geleceğinin sinyali verildi. Bundan sonraki süreçte her iki platform için de önemli uygulama korsanlarına karşı mücadelenin hızla artacağı düşünülüyor. Bu durum en çok geliştiricileri ve hatta korsan kullanımdan kaçınan tüketicileri memnun edecektir. Çünkü korsanın yüksek oranlarda seyretmesi, geliştiricileri "freemium" iş modeline yönetilyor ve böylece oyunları özgürce tecrübe etmek pek mümkün olmuyor. 
Birçok kaynaktan binlerce uygulama indiren FBI, yazılım geliştiricisinin ücrete tabi tuttuğu ürününü izinsiz olarak dağıtan sitelerin farklı ülkelerdeki sunucularına el koydu. Bu tür korsanlıkların yapıldığı alan adları ve veri tabanları FBI tarafından ele geçirilmeye hızla devam edecek.

http://www.justice.gov/opa/pr/2012/August/12-crm-1033.html Yorum Yaz
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master96 5 yıl
Kaynak bol.Problem yok.Hali hazirda bi dolu site var.
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DH Misafiri 7 yıl
Apkmania ve blackmakt ta calismiyor.alternatif yokmu?
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FarukBey 7 yıl
blackmart ta sorun yok oda giderse artık googlden apk indir yazarım eskisi gibi :)
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DH Misafiri 7 yıl
ne kadar hırsız var hepsi android platormunda... samsung cezasını aldı bunlarda alsınlar bir güzel... ne varsa appleda var
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Volkanbaba 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ne kadar hırsız var hepsi android platormunda... samsung cezasını aldı bunlarda alsınlar bir güzel... ne varsa appleda var


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nurettinaz 7 yıl
Ülkemizdeki bazı kurumlar bu haberi okuyup örnek almalı. Öyle dropbox, twitter, youtube gibi siteleri yasaklamak yerine korsanlık ve para peşinden koşan siteleri kapatsınlar.
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Carfreak 7 yıl
applanet'a üzüldüm ama blackmart var iyidir iyi
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MamiZone 7 yıl
amerika çokşeytan nasılmı; abd devletinin kendi yerli şirketlerini korumasıdır bu yaptıkları şey.apple ve google platformları üzerindeki bu uygulama korsanlığını mumkün olduğunca azaltarak bir nevi ülkelerine finansal kaynak sağlıyolar.şeytan dedik ama sonuçta adamlar kendi vatanlarına hizmet ediyor haklılar.BENCE KORSAN OLMALI VE HEP OLUCAK...
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kungi888 7 yıl
blackmart ta sorun yok .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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JoeyBane 7 yıl
İyi olmuş. Korsanın önüne geçmek gerek.
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Selfroot 7 yıl
Apkmania akar :P
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Rubisco 7 yıl
Direk konuyla alakalı olmasa da (aslında var ya ://)

Bu Anti-open source propagandası :



Bu da klasik cevap ://



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Nickim Minaj 7 yıl
blackmart ta sorun yok
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TeamAnimus 7 yıl
Tamam gelistiricilere hak vererek ben de korsana karsiyim ama 5 ila 10 $ arasinda degisen oyunlarin da birer trial ya da free versiyonu yayinlanmali diye dusunuyorum hani nasil bir oyunmus diye merakimizi gidermek icin. Sirf ihtiyacim olmadigi halde belli basli oyunlari denemek icin jailbreak yapmistim telefonumu 2-3 hafta once. Kisilerin korsan uygulama kullanimi da boyle basliyor galiba.
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