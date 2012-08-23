Amerika Adalet Bakanlığı ve FBI, Android uygulama korsanlığı yapan üç siteyi kapattı





Amerika Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FBI, bir süredir faaliyet gösteren popüler üçüncü şahıs Android uygulama mağazalarıyla bağlantılı üç internet sitesini kapattı. Yazılım korsancılığında önemli bir adım olan bu karar ile ilk defa telefon uygulamalarının korsancılığını yapan sitelere el konulmuş oldu.

Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin aralarında bulunduğu uluslararası bölgelerin polislerinin katkılarıyla hizmetine son verilen appbucket.net ve snappzmarket.com adresilerine tamamen el konuldu. applanet.net ise uygulama mağazasını kapatarak korsancılık dışındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyordu, fakat o da diğer iki site arasındaki yerini aldı. Aynı zamanda blapkmarket.com gibi ismi resmen açıklanmayan diğer bazı sitelerin de bu kararın açıklanmasıyla paralel şekilde geçici olarak kapandığı görülüyor.

Açık kaynak kodlu Android ekosisteminde uygulama korsancılığı %60'a ulaşmış durumda. Yayınlanan raporlar durumun iOS'ta bundan pek de farklı olmadığını gösteriyor. Nihayet ilk adım atıldı ve devamının geleceğinin sinyali verildi. Bundan sonraki süreçte her iki platform için de önemli uygulama korsanlarına karşı mücadelenin hızla artacağı düşünülüyor. Bu durum en çok geliştiricileri ve hatta korsan kullanımdan kaçınan tüketicileri memnun edecektir. Çünkü korsanın yüksek oranlarda seyretmesi, geliştiricileri "freemium" iş modeline yönetilyor ve böylece oyunları özgürce tecrübe etmek pek mümkün olmuyor.

Birçok kaynaktan binlerce uygulama indiren FBI, yazılım geliştiricisinin ücrete tabi tuttuğu ürününü izinsiz olarak dağıtan sitelerin farklı ülkelerdeki sunucularına el koydu. Bu tür korsanlıkların yapıldığı alan adları ve veri tabanları FBI tarafından ele geçirilmeye hızla devam edecek.

http://www.justice.gov/opa/pr/2012/August/12-crm-1033.html