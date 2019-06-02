Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak

Teknoloji Editörü
Trump yönetiminin yeni aldığı bir kararla artık vize başvurularının çoğunda kişilerden sosyal medya hesaplarını da paylaşmaları istenecek.
The Hill tarafından ilk olarak aktarılan habere göre formlarda bugünden itibaren sosyal medya hesapları kısmı yer alacak. Bu kısım, geçici ya da kalıcı yolcuları kapsıyor. The Hill’e göre bir açılır menü, başvuranların sosyal medya hesaplarını isteyecek, ya da kullanmadıkları seçeneğini içerecek. Yetkililer, bu bilgilerle hesapları inceleyecek.
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Kendini sevmeyenleri ülkesine sokmayacak işte. Türkiye de benzer bir uygulama yapıp PKK, fetö sempatizanlarını ülkeye sokmasaydı ne kadar hoşumuza giderdi ama.