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Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak

Amerikan hükümeti tarafından alınan ve yürürlüğe giren yeni yasaya göre Amerika'ya geçici ya da kalıcı olarak seyahat edecek kişiler, son beş yılda kullandığı sosyal medya hesaplarını belirtecek.
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sosyal medya
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Trump yönetiminin yeni aldığı bir kararla artık vize başvurularının çoğunda kişilerden sosyal medya hesaplarını da paylaşmaları istenecek.
The Hill tarafından ilk olarak aktarılan habere göre formlarda bugünden itibaren sosyal medya hesapları kısmı yer alacak. Bu kısım, geçici ya da kalıcı yolcuları kapsıyor. The Hill’e göre bir açılır menü, başvuranların sosyal medya hesaplarını isteyecek, ya da kullanmadıkları seçeneğini içerecek. Yetkililer, bu bilgilerle hesapları inceleyecek.
Son beş yılda kullanılan sosyal medya hesaplarının zorunlu olarak belirtilmesini gerektiren bu yeni düzenleme, şimdilik sadece büyük sosyal ağları içerecek. Daha sonra ise kapsam genişletilebilecek.

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deoks 6 gün en beğenilen technic26
technic26
facebookta israile laf atan, eyy trump , eyy amerika diyenleri almayıp zindan adasına mı gönderecekler.

Kendini sevmeyenleri ülkesine sokmayacak işte. Türkiye de benzer bir uygulama yapıp PKK, fetö sempatizanlarını ülkeye sokmasaydı ne kadar hoşumuza giderdi ama.
technic26facebookta israile laf atan, eyy trump , eyy amerika diyenleri almayıp zindan adasına mı gönderecekler.Kendini sevmey...
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Askaparta 6 gün
Sanki bakmıyorlar.
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cabriyo 6 gün
bunlar tek gökdelen kendilerinde sanıyor heralde.
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9600_G_T 6 gün
herkes AMERIKANCI OLUR ARTIK
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denizbay1 6 gün
Takılmayın böyle şeylere, bunlar sadece göstermelik. Amerika dünya ülkelerini sömürüp iktidarsızlaştırır, yozlaştırarak mahveder ve sonra oradaki insanları da ülkesine türlü şekiller de alıp, bu kez de kaçan insanları kendi ülkesinde bir kez daha sömürür. Win Win! İş gücü ve Tax ile ülke ekonomisini kalkındırır.
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drupal 6 gün
Sosyal medya kullanmıyorum whatsapp bile yok o zaman bana vize vermeyecekleri kesinleşti...
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Coffee Lake 6 gün
Tüm sosyal medyaları geçtim Internet bile bu adamların elinde. O görüşmeye gitmeden önce belli oluyordur zaten vize kabul veya reddi.
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-BraveHeart- 6 gün
Sosyal medya kullanmıyorum ne olacak?
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hamza5806 6 gün
Aptalca
Amerikaysan cennet gibi vatanina girecek adamin hesaplarini hayatini çaktırmadan inceleyeceksin
Ben sahsen Türkiyeden malum kesimden ve iyi eğitimli olmayan kimseyi almazdim abdye
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serafon 6 gün hamza5806
Kültür nüfuzu süper
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Bay Robot 6 gün
Sosyal medya hesabım yok ben ne yapacağım?
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Nevfel 6 gün
Yıllarca millete her türlü özelini paylaştırdılar, şimdi ülkesine mi gidicen pat belki de tepene çöküp içeri atacak. Terör riski var diyecek.
Hiç kullanmadım kullanmam kullanmayın.
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