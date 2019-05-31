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Uber için Türkiye’de yolun sonu!

Uber'in minibüs ile taşımacılık yaptığı UberXL hizmeti Türkiye'de durduruldu. Bundan sonra Uber'de minibüs ile değil sadece sarı ve turkuaz taksi ile yolculuk yapılacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uber için Türkiye’de yolun sonu!
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Ülkemizde uzun zamandır faaliyet gösteren Uber, en önemli hizmeti olan Uber XL servisini Türkiye’de durdurdu. Şirket, bugün yayınladığı açıklama ile Türkiye’de bundan sonra Uber XL taşımacılığı yapmayacağını ifade etti.

Taksi esnafının en büyük rakibi konumdaki Uber XL hizmeti ile yolcular, lüks minibüsler ile yolculuk yapabiliyordu. Taksi esnafı, yasal mevzuatlara uygun olmadığı gerekçesiyle Uber'in ‘kaçak taşımacılık’ yaptığına vurgu yaparak deyim yerindeyse 'savaş' başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta esnaflar ile bir araya geldiği iftar yemeğinde, “Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” demişti.

Uber'in açıklaması şu şekilde 

Uber, bugün itibariyle Türkiye'de yalnızca taksi ile taşımacılık yapacağını duyurduğu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz.”


Bir başka taşımacılık uygulaması olan Careem, 2018 yılının Temmuz ayında VIP taşımacılık hizmetini durdurduğunu duyurmuştu. Uber’e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. Bu dava 3 Temmuz tarihine ertelendi. Uber, bu tarihi beklemeden UberXL faaliyetlerini durdurdu. Bugün itibariyle uygulamadan yalnızca sarı ve turkuaz taksi çağrılabiliyor.


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deoks 1 hf. en beğenilen
Her halk hakettiği şekilde yönetilir, yaşar. Bizim neyimize Uber gibi lüks hizmetler.
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enverrss 1 hf.
Taksiyi çağırmadan önce yanınıza biber gazı v.b şeyler almayı unutmayın
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Kel kafalı fodul, parmağını burnundan çıkartmayan
sarı taksicilere kaldık desene

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fxmaster 5 gün
Yukarıda metinde hata var. Diyorki taksi esnafının en büyük rakibi uber xl. Taksici esnafımız uberin değil xl si standart hatta en düşük aracıyla verdiği hizmetle bile malesef rakip olamaz. Zaten yasaklatma isteğinin gerçek nedeni de vergi mevzuat vs değil budur.
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Qantas 5 gün
Yurtdışında uberi bolca kullandım.İnanılmaz bir rahatlık.Türk halkını bundan mahrum edenlern iki yakası bir araya gelmesin inşallah.
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hukukturan 5 gün
Taksi plakası olmadan yapılan ticari taşımalar korsandır. Ktk’da hüküm ve yaptırımı vardır . Taksiciler haklıydılar ve kazandılar , zaten haksız rekabet davası açılmıştı ubere
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teknokaptan 6 gün
Lyft yokmu ülkede?
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beytullaeh 6 gün yeni yorumcu
sözde cumhuriyet ülkesi sayın cumhurbaşkanımız ne derse o oluyor bizim söylediklerimiz ciddiye alınmıyor. Onun içinde yolun sonu gelecek canımızı sıkmayalım.
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trakyAli-1986 6 gün
Yaklaşık 2 sene önce Eyüp evlendirme dairesinde Bir düğüne gittik ailecek.
Saat 10 gibi akrabalardan bazıları gidecek taksi çağıralım dediler bende bitaksi den çağrı yaptım.
Bekle 5dk - 10dk - 15dk derken yarım saate yakın bekledik etraf taksi kaynıyor kabul Eden yok.
Neyse açtım Uber uygulamasını 6kisilik bir araç istedim 5dk olmadan biri kabul etti. Yakin yere müşteri getirmiş galiba onu bıraktı geldi aldı.
Şimdi burada plakaya trilyon verdim diyen yok elin Amerikalısina para gidiyor diyenler yarım saat bekleyip bir taksi gelmiyor ise Uber candır.
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Gatetrans 1 hf.
Bizim millet anlamaz böyle kaliteli işlerden. Çağıracaklar sigara kokulu fiat öyle rahatlayacaklar. Senin neyine XL hizmet.
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PNOUMA 1 hf.
Bi Fransa degiliz,normal.3 gun Paristeydim,surekli Uber kullandim,1 kurus nakit odemedim, hepsi hesaptan cekildi.Istedigim yere geldiler,istedigim yere biraktilar,ucret belli,rota belli,araba belli,kalite belli,sofor belli hersey seffaf,kayitli
Simdi bunu Turk vatandaslari haketmiyor mu,ulkemize gelen turist haketmiyor mu? Sonuc olarak haketmiyor,ozgurlukler ulkesi degiliz ...
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MiLLETiNVEKiLi 1 hf.
Erdoğan taksicilere %15 zam sözü vermişti sanırım
Taksi plakaların milyon lira olduğu bir yerde taksicilerin Uber ve diğer taksicileri hedef olması doğal
Türkiye'de meslek odalarında sorun var... Bunların ülkeye ne kadar faydası var tartışmalı berber fiyatı, ekmek fiyatı, avukatlık fiyatı, taksi plakası sayısını vs meslek odaları belirliyor ve hepsi kendi çıkarına göre ayarlama yapıyor halk ekmek sayesinde ekmekte rekabetçi fiyat oluşuyor ama diğerlerinde rekabetçi fiyat ve kalite oluşamıyor
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kumandan hüsamettin 1 hf.
Ben bugün bitaksi uygulamasından bindim taksiye adam beyefendi düzgün biriydi yapıştırdım 5* kimin ne olduğunu bilsin herkes
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