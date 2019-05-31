Uber için Türkiye’de yolun sonu!

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Ülkemizde uzun zamandır faaliyet gösteren Uber, en önemli hizmeti olan Uber XL servisini Türkiye’de durdurdu. Şirket, bugün yayınladığı açıklama ile Türkiye’de bundan sonra Uber XL taşımacılığı yapmayacağını ifade etti.

Taksi esnafının en büyük rakibi konumdaki Uber XL hizmeti ile yolcular, lüks minibüsler ile yolculuk yapabiliyordu. Taksi esnafı, yasal mevzuatlara uygun olmadığı gerekçesiyle Uber'in ‘kaçak taşımacılık’ yaptığına vurgu yaparak deyim yerindeyse 'savaş' başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta esnaflar ile bir araya geldiği iftar yemeğinde, “Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” demişti.

Uber'in açıklaması şu şekilde

Uber, bugün itibariyle Türkiye'de yalnızca taksi ile taşımacılık yapacağını duyurduğu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz.”



Bir başka taşımacılık uygulaması olan Careem, 2018 yılının Temmuz ayında VIP taşımacılık hizmetini durdurduğunu duyurmuştu. Uber’e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. Bu dava 3 Temmuz tarihine ertelendi. Uber, bu tarihi beklemeden UberXL faaliyetlerini durdurdu. Bugün itibariyle uygulamadan yalnızca sarı ve turkuaz taksi çağrılabiliyor.