Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor

Amerika için 2015 Google arama verileri otomobil pazarının geleneksel yapısını koruğu yönünde izlenim oluşturuyor. 2015 yılında Amerika’da Google ile en fazla aranan ilk 10 otomobil arasında sadece bir adet spor otomobil mevcut. SUV ve Pick-Up'lar ise ağırlığını koruyor. En çok aranan 10 otomobil ise şunlar:

10. Hyundai Tucson

Dış görünüşü ile beğeni toplayan Hyundai’nin SUV modeli Tucson listede 10. sırada yer alıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanı (DCT), 1.6L turbo şarjlı 177 beygirlik 264 Nm tork değeri sunan yenilenmiş motoru ile Hyundai Tucson, ilgi çekmeyi ve adından söz ettirmeyi başarmış görünüyor. Ülkemizde 1.6 GDI, 1.6 T-GDI ve 2.0 CRDI motor seçenekleri ile sunulan model 77.700 TL’den başlayan fiyatlar ile satışta. Amerika satış rakamları ise motor ve donanım seçeneklerine bağlı olarak 23 bin 600 dolar ile 32 bin 200 dolar aralığında yer alıyor.

9. Lexus NX

2014 yılında satışa sunulan model, segmentinde ki en farklı tasarıma sahip olarak anılıyor. SUV’un 2015 yılında listeye girmesi ise pazara yeteri kadar iyi giriş yapamadığının göstergesi olarak ifade ediliyor. Pazarlama çabalarına artırmış görünen Lexus, NX modeli ile 2015 yılının Google’da en çok aranan otomobil listesinde 9. sırada yer almayı başarmış.

Lexus geçen sene sonlarında ülkemizde satılmaya başladı. Satış da olan modeller arasında NX’de yer alıyor. Lexus’un internet sitesine girdiğinizde herhangi bir fiyat listesine ulaşmanız şuan için mümkün değil. Aşağıda ki tabloda ülkemizde satışta olduğu belirtilen Lexus NX’in iki versiyonuna ait teknik bilgileri görebilirsiniz.

Amerika’da yaklaşık 90 bin dolardan satılan Lexus’un en pahalı SUV’u LX 570’in, ülkemizde 235 bin Euro gibi bir rakamla satışta olduğunu düşündüğümüz de resmi satış rakamlarına ulaşmadan herhangi bir çıkarım yapmak da doğru görünmüyor.

8. Chevrolet Colorado

Ülkemizde satışı şuan için bulunmayan kamyonet, Amerika’da 21 bin -36 bin dolar fiyat aralığında 3 farklı motor seçeneği ile satışta. Başlangıç fiyatında sunulan motor seçeneği 200 beygir gücünde 2,5L 4-silindirli 259 Nm tork üreten benzinli motor. Diğer seçenekler ise 181 beygir gücünde 2,8L 4-silindirli 500 Nm tork üreten dizel motor ve 181 beygir gücünde 364 Nm tork üreten 3,6L V-6 benzinli motor.

7. Jeep Renegade

Jeep markasının giriş seviyesi SUV’u olarak nitelendirilen Renegade 2015 yılı Google’da en çok aranan otomobiller arasında 7. Sırada kendisine yer bulmuş. Ülkemizde şuan Renegade satın almak için rezervasyonlar alınmakta. Aşağıda ki tabloda MTV ve tescil giderleri dâhil olmayan fiyatları görebilirsiniz. SUV’un Amerika satış fiyatları motor ve donanım seçeneklerine bağlı olarak 18 bin dolar ile 28 bin dolar aralığında değişiyor.

6. Fiat 500x

Renegade ile aynı platformdan çıkan ve aynı motor seçeneklerine sahip olan Fiat 500x, SUV’un kuzeni olarak değerlendiriliyor. Renagade’nin hafif köşeli tasarımının yerine 500x çok daha oval hatlara sahip. Şuan için ülkemizde ki satış fiyat aralığı 64 bin 930 TL’den başlayarak motor ve donanım farklılıkları ile 97 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor. Amerika satış fiyatı ise 20 bin dolar ile 28 bin 200 dolar aralığında.

5. Honda HR-V

Otomobilin ülkemizde 2006 yılından beri satışı yok fakat Honda HR-V Japon üreticinin Amerika’da LX (19.215 USD), EX (21.265 USD) ve EX-L Navi (24.690) versiyonları ile satışta olan modellerinden. Tüm modeller 141 beygir gücünde 1.8 L, 4 silindirli 172 Nm tork üreten motora sahip. Ön tekerleklerin çekişini sürekli kontrol eden ve yetersiz çekiş tespit ettiği zaman otomatik olarak 4 çeker moda geçişi sağlayan “Intelligent Control System” sadece otomatik şanzımanlarda mevcut. Crossover segmentinde gösterilen HR-V, 2015 yılında Google’ da en çok aranan otomobiller arasında 5. sırayı alıyor.

4. 2016 Chevrolet Camaro

Kamyonet ve SUV’lar her ne kadar Google listesinde büyük çoğunluğa sahip olsa da spor otomobiller kendine yer bulmayı başarmış. Camaro, 455 beygir 6.2L V8, 335 beygir 3.6L V6 ve 275 beygir turbo şarjlı 2.0L 4-silindirli motor seçeneklerine sahip. Tüm motor seçenekleri ile aynı zamanda 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman olanakları sunuluyor. Satış rakamları da 26 bin 695 dolar ile 42 bin 295 dolar aralığında değişiyor.

3. 2016 Toyota Tacoma

Tacoma, Toyota’nın ülkemizde ve Avrupa’da satışı olmayan bir pick-up’ı. 159 beygir 2.7L 4-silindir ve 278 beygir 3.5L V6 olmak üzere 2 farklı motor seçeneği ile Amerika’da satışı olan bir model. Modelin 2016 yılı satış fiyatları 29 farklı donanım, iki farklı motor seçeneği ve iki farklı şanzıman seçeneği ile beraber 21 bin dolar ve 36 bin dolar aralığında değişiyor.

2. 2016 Chevrolet Silverado

Chevrolet’in bir başka pick-up’ı daha Google listesinde üst sıralarda yer almayı başardı. 285 beygir 4.3 litre V6, 355 beygir 5.3L V8 ve 420 beygir 6.8L V8 motor seçeneklerine sahip Silverado sırasıyla 414 Nm, 519 Nm ve 624 Nm tork değerleri sunuyor. Tüm 6.8L motora sahip modellerinde ve üst donanım 5.3L motora sahip modellerinde 8-ileri otomatik şanzıman sunan Chevrolet geri kalan modellerinde ise manuel şanzımanın yanı sıra 6-ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuyor. Fiyat aralığı ise 28 bin dolar ile 54 bin dolar arasında değişiyor.

1. 2016 Chevrolet Malibu

2015 yılında Google’da en çok aranan otomobil ise orta sınıf aile otomobili olarak geçen Chevrolet Malibu oldu. New York Auto Show’da, yenilenen otomobilin tasarım, fiyat ve performans anlamında dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı belirtiliyor. Dört yıl gibi kısa bir sürede iki defa makyajlanan otomobil istediği konuma bir türlü gelemeyince baştan yaratılmış.

160 beygir 1.5L 4-silindirli ve 250 beygir 2.0L 4-silindirli turbo seçenekleri ile satışta olan Malibu, iyi görünümü ve hibrid motor seçeneği ile ilgiyi üzerine toplamış görünüyor. Otomobilin fiyat aralığı motor ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterirken 22 bin 500 dolar ile 31 bin 800 dolar arasında. Şuan için ülkemizde satışı bulunmayan model, motor seçenekleri göz önüne alındığında kendisine Türkiye pazarında yer edinebilir gibi duruyor.