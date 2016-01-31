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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor

İnsansız otomobiller konusunda birçok gelişmeye sahne olan Amerika için 2015 Google arama verileri otomobil pazarının geleneksel yapısını koruğu yönünde izlenim oluşturuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Amerika için 2015 Google arama verileri otomobil pazarının geleneksel yapısını koruğu yönünde izlenim oluşturuyor. 2015 yılında Amerika’da Google ile en fazla aranan ilk 10 otomobil arasında sadece bir adet spor otomobil mevcut. SUV ve Pick-Up'lar ise ağırlığını koruyor. En çok aranan 10 otomobil ise şunlar:
10. Hyundai Tucson
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Dış görünüşü ile beğeni toplayan Hyundai’nin SUV modeli Tucson listede 10. sırada yer alıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanı (DCT), 1.6L turbo şarjlı 177 beygirlik 264 Nm tork değeri sunan yenilenmiş motoru ile Hyundai Tucson, ilgi çekmeyi ve adından söz ettirmeyi başarmış görünüyor. Ülkemizde 1.6 GDI, 1.6 T-GDI ve 2.0 CRDI motor seçenekleri ile sunulan model 77.700 TL’den başlayan fiyatlar ile satışta. Amerika satış rakamları ise motor ve donanım seçeneklerine bağlı olarak 23 bin 600 dolar ile 32 bin 200 dolar aralığında yer alıyor.
9. Lexus NX
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
2014 yılında satışa sunulan model, segmentinde ki en farklı tasarıma sahip olarak anılıyor. SUV’un 2015 yılında listeye girmesi ise pazara yeteri kadar iyi giriş yapamadığının göstergesi olarak ifade ediliyor. Pazarlama çabalarına artırmış görünen Lexus, NX modeli ile 2015 yılının Google’da en çok aranan otomobil listesinde 9. sırada yer almayı başarmış. 
Lexus geçen sene sonlarında ülkemizde satılmaya başladı. Satış da olan modeller arasında NX’de yer alıyor. Lexus’un internet sitesine girdiğinizde herhangi bir fiyat listesine ulaşmanız şuan için mümkün değil. Aşağıda ki tabloda ülkemizde satışta olduğu belirtilen Lexus NX’in iki versiyonuna ait teknik bilgileri görebilirsiniz. 
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Amerika’da yaklaşık 90 bin dolardan satılan Lexus’un en pahalı SUV’u LX 570’in,  ülkemizde 235 bin Euro gibi bir rakamla satışta olduğunu düşündüğümüz de resmi satış rakamlarına ulaşmadan herhangi bir çıkarım yapmak da doğru görünmüyor.
8. Chevrolet Colorado
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Ülkemizde satışı şuan için bulunmayan kamyonet, Amerika’da 21 bin -36 bin dolar fiyat aralığında 3 farklı motor seçeneği ile satışta. Başlangıç fiyatında sunulan motor seçeneği 200 beygir gücünde 2,5L 4-silindirli 259 Nm tork üreten benzinli motor. Diğer seçenekler ise 181 beygir gücünde 2,8L 4-silindirli 500 Nm tork üreten dizel motor ve 181 beygir gücünde 364 Nm tork üreten 3,6L V-6 benzinli motor.
7. Jeep Renegade
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Jeep markasının giriş seviyesi SUV’u olarak nitelendirilen Renegade 2015 yılı Google’da en çok aranan otomobiller arasında 7. Sırada kendisine yer bulmuş. Ülkemizde şuan Renegade satın almak için rezervasyonlar alınmakta. Aşağıda ki tabloda MTV ve tescil giderleri dâhil olmayan fiyatları görebilirsiniz. SUV’un Amerika satış fiyatları motor ve donanım seçeneklerine bağlı olarak 18 bin dolar ile 28 bin dolar aralığında değişiyor.
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
6. Fiat 500x
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Renegade ile aynı platformdan çıkan ve aynı motor seçeneklerine sahip olan Fiat 500x, SUV’un kuzeni olarak değerlendiriliyor. Renagade’nin hafif köşeli tasarımının yerine 500x çok daha oval hatlara sahip. Şuan için ülkemizde ki satış fiyat aralığı 64 bin 930 TL’den başlayarak motor ve donanım farklılıkları ile 97 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor. Amerika satış fiyatı ise 20 bin dolar ile 28 bin 200 dolar aralığında.
5. Honda HR-V
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Otomobilin ülkemizde 2006 yılından beri satışı yok fakat Honda HR-V Japon üreticinin Amerika’da LX (19.215 USD), EX (21.265 USD) ve EX-L Navi (24.690) versiyonları ile satışta olan modellerinden.  Tüm modeller 141 beygir gücünde 1.8 L, 4 silindirli 172 Nm tork üreten motora sahip. Ön tekerleklerin çekişini sürekli kontrol eden ve yetersiz çekiş tespit ettiği zaman otomatik olarak 4 çeker moda geçişi sağlayan “Intelligent Control System” sadece otomatik şanzımanlarda mevcut. Crossover segmentinde gösterilen HR-V, 2015 yılında Google’ da en çok aranan otomobiller arasında 5. sırayı alıyor.
4. 2016 Chevrolet Camaro
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Kamyonet ve SUV’lar her ne kadar Google listesinde büyük çoğunluğa sahip olsa da spor otomobiller kendine yer bulmayı başarmış. Camaro, 455 beygir 6.2L V8,  335 beygir 3.6L V6 ve 275 beygir turbo şarjlı 2.0L 4-silindirli motor seçeneklerine sahip. Tüm motor seçenekleri ile aynı zamanda 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman olanakları sunuluyor. Satış rakamları da 26 bin 695 dolar ile 42 bin 295 dolar aralığında değişiyor. 
3. 2016 Toyota Tacoma
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Tacoma, Toyota’nın ülkemizde ve Avrupa’da satışı olmayan bir pick-up’ı. 159 beygir 2.7L 4-silindir ve 278 beygir 3.5L V6 olmak üzere 2 farklı motor seçeneği ile Amerika’da satışı olan bir model. Modelin 2016 yılı satış fiyatları 29 farklı donanım, iki farklı motor seçeneği ve iki farklı şanzıman seçeneği ile beraber 21 bin dolar ve 36 bin dolar aralığında değişiyor.
2. 2016 Chevrolet Silverado
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
Chevrolet’in bir başka pick-up’ı daha Google listesinde üst sıralarda yer almayı başardı. 285 beygir 4.3 litre V6, 355 beygir 5.3L V8 ve 420 beygir 6.8L V8 motor seçeneklerine sahip Silverado sırasıyla 414 Nm, 519 Nm ve 624 Nm tork değerleri sunuyor. Tüm 6.8L motora sahip modellerinde ve üst donanım 5.3L motora sahip modellerinde 8-ileri otomatik şanzıman sunan Chevrolet geri kalan modellerinde ise manuel şanzımanın yanı sıra 6-ileri otomatik şanzıman seçeneği de sunuyor. Fiyat aralığı ise 28 bin dolar ile 54 bin dolar arasında değişiyor.
1. 2016 Chevrolet Malibu
Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor
 
2015 yılında Google’da en çok aranan otomobil ise orta sınıf aile otomobili olarak geçen Chevrolet Malibu oldu. New York Auto Show’da, yenilenen otomobilin tasarım, fiyat ve performans anlamında dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı belirtiliyor. Dört yıl gibi kısa bir sürede iki defa makyajlanan otomobil istediği konuma bir türlü gelemeyince baştan yaratılmış.
160 beygir 1.5L 4-silindirli ve 250 beygir 2.0L 4-silindirli turbo seçenekleri ile satışta olan Malibu, iyi görünümü ve hibrid motor seçeneği ile ilgiyi üzerine toplamış görünüyor. Otomobilin fiyat aralığı motor ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterirken 22 bin 500 dolar ile 31 bin 800 dolar arasında. Şuan için ülkemizde satışı bulunmayan model, motor seçenekleri göz önüne alındığında kendisine Türkiye pazarında yer edinebilir gibi duruyor.

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Mad 3 yıl en beğenilen
ABD'de 20 bin dolar olan ve burada yaklaşık 100 bin lira fiyat biçilen araçlara saygılar. Bu ülkeyi bu hale getirenlere ve hala soymaya devam edenlere öpücük göndermek istiyorum. Güzel halkımızı da unutmuyorum. Burası çoktan yaşanmaz hale geldi. Bunları ülkemi, vatanımı, bayrağımı sevmediğimden söylemiyorum. Bu hale getirenler insanlar, benim sözüm tamamen onlara kimse yanlış anlamasın. Bir iki tane çocuğumuz çıkar beğenmiyorsan git falan diyebilir.
ABD'de 20 bin dolar olan ve burada yaklaşık 100 bin lira fiyat biçilen araçlara saygılar. Bu ülkeyi bu hale getirenlere ve hala soymaya devam edenlere öpücük gö...
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GrıezmaNN 3 yıl
ABD'de 20 bin dolar olan araç Türkiye'de 100 bin lira olsa uça uça alırım.
ABD'de 25 bin dolar olan Camaro Türkiye'de 120 bin dolar.
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FTX58 3 yıl
Şimdi bu arabaların vergisi ülkemizde uçuk doğru fakat işin ucunda cari açığıda düşünmek lazım.ülkemizde araba vergileri düşük olsaydı bizim millet mercedes den aşşağısına binmezdi yalansa yalan diyin. amacım parti falan savunmak deyil fakat kabul edelim bizim ülkemizde sanayi diye birşey yok yerli üretim diye hiçbir şey yok.
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Mad 3 yıl FTX58
Bu ülkeyi soymadıkları anlamına gelmiyor.
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kadirirdem 3 yıl
malibu güzel araba olmuş aslında tr ye gelmesi lazım...
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tahir40 3 yıl
Orta direk bi coni 4-6 aylık maaşıyla gidip Camaro ya da Mustang gibi arabaları alabilirken bizde o arabaya minimum +2 araba parası vergi alındığı için 3 katı paraya denk geliyor, üstelik kazandığımız para dolar karşısında bişi etmiyor. Tüm bunları geçtim dünyanın en fahiş benzin parası bizde olduğu için ortadirek birine bu arabaları hediye etseniz yakıt masrafını dahi ödeyemez.
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GrıezmaNN 3 yıl
ABD'de 20 bin dolar olan araç Türkiye'de 100 bin lira olsa uça uça alırım.
ABD'de 25 bin dolar olan Camaro Türkiye'de 120 bin dolar.
Yanıtla +4
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GrıezmaNN 3 yıl
ABD'de 20 bin dolar olan araç Türkiye'de 100 bin lira olsa uça uça alırım.
ABD'de 25 bin dolar olan Camaro Türkiye'de 120 bin dolar.
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Champarator 3 yıl
Amerika'da yaşasam her sene bir araba indirirdim
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Patren 3 yıl
amerikada benzin mazot ucuz arabalarda onlara göre ucuz hepsi jeep almak istiyor araba olanlarında doya doya geziyorlar
zaten şu 30.000 doları zaten 3 le çapsan vergisiz 90.000 tl ediyor vegiliyi siz düşünün
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Mad 3 yıl en beğenilen
ABD'de 20 bin dolar olan ve burada yaklaşık 100 bin lira fiyat biçilen araçlara saygılar. Bu ülkeyi bu hale getirenlere ve hala soymaya devam edenlere öpücük göndermek istiyorum. Güzel halkımızı da unutmuyorum. Burası çoktan yaşanmaz hale geldi. Bunları ülkemi, vatanımı, bayrağımı sevmediğimden söylemiyorum. Bu hale getirenler insanlar, benim sözüm tamamen onlara kimse yanlış anlamasın. Bir iki tane çocuğumuz çıkar beğenmiyorsan git falan diyebilir.
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