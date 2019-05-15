Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı

Huawei'nin alt markası Honor gelecek hafta yeni bir amiral gemisi telefon tanıtacak. Honor 20 olarak adlandırılan cihazın dört arka kamera ile geleceği onaylandı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,1b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak. Lansman için geri sayım başlarken şirket yakında sahneye çıkacak olan akıllı telefonun özellikleri hakkında ipuçları vermeye başladı.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor"
Şirket, Weibo hesabında “Fantastik güzellik, dört fotoğraf" yazısının yer aldığı bir görsel yayınladı. Posterdeki yazı Honor 20'nin dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını doğruluyor.
Dün standart Honor 20 varyantının ön ve arka tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli internete düştü. Görüntü cihazdaki ekranın sol üst köşesinde 32 megapiksellik ön kamerayı barındıran bir delik olacağını ortaya koydu.

Honor 20'nin beklenen özellikleri

Gelen son bilgilere göre Honor 20, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.26 inç IPS LCD ekran ile gelecek. HiSilicon Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen telefonda en az 6 GB RAM yer alacak. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanı sunacağını belirtelim.
3.750 mAh kapasiteli pil içermesi beklenen akıllı telefon 22.5 W SuperCharge teknolojisini destekleyecek. Bununla birlikte Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.1 arayüzü ile çalışacağı gelen haberler arasında. Honor 20, siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/05/15/honor-20-four-rear-cameras-confirmed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Red_devil33 3 hf.
Ois gerçekten önemli foto çekerken çok farkediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
aynen bende merak ettim ois olmadığı nerede yazıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 hf.
Hepsi amiral gemisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 hf.
Dört kamera koyana kadar 2 kamera az koyup ana kameraya ois koyaydın.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 3 hf.
OIS bitti yaşasın eis

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 3 hf. TearsForFears
Nerede yazıyor Ois olmadığı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +109 khaos +81 FFadeleSS +79 deoks +71 .TT. +54 Alkolog +47 Starrk35 +43 V4LKyR +43 The Balance +42 tobepeople +38
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2129 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha honor 20 dört arka kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Cryptopia dönemi sona erdi, borsa kapanıyor 3 hf. Delik tasarımlı Motorola One Vision tanıtıldı 3 hf. Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı 3 hf. Pioneer ve Onkyo markaları satıldı 3 hf. Okyanuslardaki plastik atıklar, oksijen üreten bakteriyi öldürüyor 3 hf. Starlink uyduları birazdan fırlatılacak! Buradan canlı izleyin (Ertelendi) 3 hf. Güneş yelkenli uzay aracı Haziran'da fırlatılacak 3 hf. ABD’de güvenlik tehdidi oluşturan telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklandı 3 hf. Rick and Morty'nin 4. sezon yayın tarihi belli oldu 3 hf. Yeni McLaren GT tanıtıldı: 612 beygirlik modern bir Grand Tourer 3 hf. Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor 3 hf. Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı 3 hf. Avengers: Endgame adım adım rekora gidiyor 3 hf. Xiaomi’den OnePlus’a tebrik geldi: Amiral gemisi kâtili 2.0 ise yolda 3 hf. Google’ın ilk Pixel modelinin sahipleri firmadan 500 dolara kadar tazminat alacak 3 hf. Intel işlemcilerde yeni açık, performans yine düşecek 3 hf. Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi 3 hf. Samsung yeni 64 megapiksellik sensörünü Note 10’da kullanmayacak 3 hf. Steam Yaz İndirimleri 2019 tarihleri sızdırıldı 3 hf. Bir YouTuber, Nintendo’nun yapamadığını yaptı: Çalışan GameCube Classic oyun konsolu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı Sonraki Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi" 3 hf. Google, tüm seyahat araçlarını Geziler web sitesi altında birleştirdi 3 hf. HP dünyanın ilk çift ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu 3 hf. Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR) 3 hf. Black Mirror 5. sezon fragmanı ve yayın tarihi 3 hf. OnePlus 7 Pro sağlamlık testini geçti: Ateşe dayanıklı 90Hz AMOLED ekran 3 hf. Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı 3 hf. Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4 3 hf. Bir Tesla aracı daha park halindeyken yandı 3 hf. PlayStation 5, Kasım 2020'de 499 dolardan piyasaya sürülebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi 3 hf. San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasakladı 3 hf. Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NES – Nintendo Switch Online Haziran
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim