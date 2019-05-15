Amiral gemisi Honor 20'nin dört arka kameraya sahip olacağı onaylandı

Honor, 21 Mayıs'ta Londra'da düzenleyeceği etkinlikte Honor 20 serisini tanıtacak. Lansman için geri sayım başlarken şirket yakında sahneye çıkacak olan akıllı telefonun özellikleri hakkında ipuçları vermeye başladı.

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Şirket, Weibo hesabında “Fantastik güzellik, dört fotoğraf" yazısının yer aldığı bir görsel yayınladı. Posterdeki yazı Honor 20'nin dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını doğruluyor.

Dün standart Honor 20 varyantının ön ve arka tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli internete düştü. Görüntü cihazdaki ekranın sol üst köşesinde 32 megapiksellik ön kamerayı barındıran bir delik olacağını ortaya koydu.

Honor 20'nin beklenen özellikleri

Gelen son bilgilere göre Honor 20, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.26 inç IPS LCD ekran ile gelecek. HiSilicon Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmesi beklenen telefonda en az 6 GB RAM yer alacak. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanı sunacağını belirtelim.

3.750 mAh kapasiteli pil içermesi beklenen akıllı telefon 22.5 W SuperCharge teknolojisini destekleyecek. Bununla birlikte Android 9 Pie tabanlı Magic UI 2.1 arayüzü ile çalışacağı gelen haberler arasında. Honor 20, siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/05/15/honor-20-four-rear-cameras-confirmed/