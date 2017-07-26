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Amiral gemisi Moto Z2 Force sahneye çıktı

Motorola’nın çok sevilen Moto Z serisi bu yıl da devam ediyor. Moto Z2 Play modelinden sonra amiral gemisi niteliğindeki Moto Z2 Force akıllı telefonu sahneye çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın ortalarından itibaren yeni Moto Z2 serisini yavaş yavaş duyurmaya başlayan Lenovo iştiraki Motorola, amiral gemisini de sahneye çıkardı. Moto Z2 Force, bu yıl amiral gemi sınıfında bizi nelerin beklediğini gözler önüne seriyor.

İki önemli detay

Moto Z2 Force modelinde en önemli fark çift arka kamera. 12MP çözünürlüğündeki sensörlerden birisi renkli diğeri ise monokrom. Böylece hem daha kaliteli resimler hem de daha iyi bulanıklık efektleri elde edilebiliyor. Ayrıca faz algılamalı ve lazer tabanlı otomatik odaklama teknolojileri ile kameralar güçlendirilmiş. Ön tarafta ise LED flaş destekli 5MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera mevcut.

Diğer önemli nokta ise kalınlığın 6mm seviyelerine inmesi. Metal gövde bu sayede çok ince bir profil çizerken bataryadan fedakarlık yapılmış. Geçen yıl 3500mAh kapasiteli olan batarya bu yıl 2730mAh kapasiteye gerilemiş. Kullanım sürelerinde ciddi bir azalma olacağı aşikar.

Ayrıca Bkz. "Apple, OLED ekran teknolojilerine odaklanıyor"

Bu iki önemli detay muhtemelen asıl Moto Z2 amiral gemisinde de karşımıza çıkacak. Arka çift kamera ve ince profil nedeniyle daha düşük batarya kapasitesi tüketicileri biraz üzebilir.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranda ShatterShield teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı bir yapı arz ediyor. Adındaki Force takısı da buna işaret ediyor. Ön tarafta ayrıca bir parmak izi okuyucusu mevcut.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Android 7.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak modelin 720$ fiyat etiketi mevcut. 

 

http://wccftech.com/motorola-moto-z2-goes-official/ Yorum Yaz
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MetalWave 2 yıl en beğenilen
kamera çıkıntısının önemini mod kullandıktan sonra anlayabilirsiniz. mod kullanmayacaksanız bu teli almanın manasıda pek yok. ayrıca arkası kapaklı bunların çıkıntı falanda kalmıyor. aldığımdan beri hiç kapaksız kullanmadım.
kamera çıkıntısının önemini mod kullandıktan sonra anlayabilirsiniz. mod kullanmayacaksanız bu teli almanın manasıda pek yok. ayrıca arkası kapaklı bunların çık...
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ALBAY 2 yıl
Kamera çıkıntısı.
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tombombadil_07 2 yıl
Motorola'nın arka kapakları ile o çıkıntıdan eser kalmıyor. Ayrıca OIS olunca o çıkıntı gayet normal. Eleştirmeden önce araştırın ve ezbere yazmayın. Bazen sırf yorum olsun diye yazılıyor. Yeni işlemcilerin güç tüketimi daha az. Yetmeyecek bataryayı koymazlar. Gün içinde işiniz gücünüz yok mu acaba? Beğenmeyen Mate 9 alır. Okuyan da 7/24 cep telefonları elinizde sanacak. Haksız yere fanboyluk seviyesinde eleştirilere tahammül kalmadı.
Motorola'nın arka kapakları ile o çıkıntıdan eser kalmıyor. Ayrıca OIS olunca o çıkıntı gayet normal. Eleştirmeden önce araştırın ve ezbere yazmayın. Bazen sırf...
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1 Avatar
inexo 2 yıl
htc yapardı böyle saçma şekilde buton üstüne logo üstüne sanal buton
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axaxa 2 yıl
Gayet çirkin
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vampirelf 2 yıl
360 dolara mi6 varken bu ekmek yemez
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MetalWave 2 yıl en beğenilen
kamera çıkıntısının önemini mod kullandıktan sonra anlayabilirsiniz. mod kullanmayacaksanız bu teli almanın manasıda pek yok. ayrıca arkası kapaklı bunların çıkıntı falanda kalmıyor. aldığımdan beri hiç kapaksız kullanmadım.
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fbyram 2 yıl
Modları ile başarılı olacağını düşünüyorum...
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Whippoorwill 2 yıl
Pil konusu hariç gayet başarılı. En azından kendine has bir tasarım çizgisi var.
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tombombadil_07 2 yıl
Motorola'nın arka kapakları ile o çıkıntıdan eser kalmıyor. Ayrıca OIS olunca o çıkıntı gayet normal. Eleştirmeden önce araştırın ve ezbere yazmayın. Bazen sırf yorum olsun diye yazılıyor. Yeni işlemcilerin güç tüketimi daha az. Yetmeyecek bataryayı koymazlar. Gün içinde işiniz gücünüz yok mu acaba? Beğenmeyen Mate 9 alır. Okuyan da 7/24 cep telefonları elinizde sanacak. Haksız yere fanboyluk seviyesinde eleştirilere tahammül kalmadı.
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Kerim5100 2 yıl
Arkası ne kadar güzelse önü de o kadar çirkin olmuş :(
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KalemKolik 2 yıl
Ekran kasa oranı tam çöp. Günümüzde telefonlar estetik bir parça oldu. Görüntüsüde önemli. 50 dolarlık çin telefonları gibi tasarım yapıp 750 dolar istersen zor satarsın.
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ALBAY 2 yıl
Kamera çıkıntısı.
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