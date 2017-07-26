Amiral gemisi Moto Z2 Force sahneye çıktı

Bu yılın ortalarından itibaren yeni Moto Z2 serisini yavaş yavaş duyurmaya başlayan Lenovo iştiraki Motorola, amiral gemisini de sahneye çıkardı. Moto Z2 Force, bu yıl amiral gemi sınıfında bizi nelerin beklediğini gözler önüne seriyor.

İki önemli detay

Moto Z2 Force modelinde en önemli fark çift arka kamera. 12MP çözünürlüğündeki sensörlerden birisi renkli diğeri ise monokrom. Böylece hem daha kaliteli resimler hem de daha iyi bulanıklık efektleri elde edilebiliyor. Ayrıca faz algılamalı ve lazer tabanlı otomatik odaklama teknolojileri ile kameralar güçlendirilmiş. Ön tarafta ise LED flaş destekli 5MP çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera mevcut.

Diğer önemli nokta ise kalınlığın 6mm seviyelerine inmesi. Metal gövde bu sayede çok ince bir profil çizerken bataryadan fedakarlık yapılmış. Geçen yıl 3500mAh kapasiteli olan batarya bu yıl 2730mAh kapasiteye gerilemiş. Kullanım sürelerinde ciddi bir azalma olacağı aşikar.

Ayrıca Bkz.

"Apple, OLED ekran teknolojilerine odaklanıyor"

Bu iki önemli detay muhtemelen asıl Moto Z2 amiral gemisinde de karşımıza çıkacak. Arka çift kamera ve ince profil nedeniyle daha düşük batarya kapasitesi tüketicileri biraz üzebilir.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranda ShatterShield teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı bir yapı arz ediyor. Adındaki Force takısı da buna işaret ediyor. Ön tarafta ayrıca bir parmak izi okuyucusu mevcut.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modelde 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yer alıyor. Android 7.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak modelin 720$ fiyat etiketi mevcut.