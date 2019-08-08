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Amiral gemisi Nubia Z20 tanıtıldı: Çift ekran, Snapdragon 855 Plus ve 48 MP üçlü kamera

ZTE'nin alt markası Nubia, Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan çift ekranlı yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Nubia Z20 olarak adlandırılan cihazın üç farklı versiyonu bulunuyor.
10 sa.
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7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ZTE'nin alt markası Nubia yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Çin'de düzenlenen bir etkinlikte resmiyet kazanan Nubia Z20 çok yakında global pazara da sunulacak. Cihazın dikkat çeken özelliklerinin başında çift ekran ve Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci geliyor.
Ayrıca Bkz. "10 Maddede Samsung Galaxy Note 10"
Akıllı telefon ince çerçeveli ve çentiksiz 6.42 inç Full HD+ AMOLED ana ekrana sahip. Arka tarafında ise 5.1 inç HD+ AMOLED panele sahip ikinci ekran var. Her iki ekranın da Daima Açık Ekran teknolojisi olan AOD 2.0'ı desteklediğini belirtelim.

Üç farklı versiyonu var

Şu anda, Asus ROG Phone 2 ve Black Shark 2 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alıyor. Nubia Z20 aynı işlemci ile piyasaya sürülen üçüncü telefon oldu. Cihazın farklı RAM ve depolama alanı ile donatılmış üç versiyonu bulunuyor:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
  • 8 GB RAM + 512 GB depolama alanı
Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 8 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bu kamera aynı zamanda selfie ve görüntülü aramalarda kullanılabileceği için cihazda ayrı bir ön kamera yok.

Fiyat etiketi de açıklandı

Nubia Z20, 27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca her iki yanında da parmak izi tarayıcısı mevcut. Kutudan Android 9 Pie tabanlı Nubia UI 7.0 ile çıkan telefonun diğer özelliklerini USB Type-C portu, Bluetooth 5.1 ve çift 4G VoLTE desteği olarak sıralayabiliriz.
Nubia Z20'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantı 496 dolara satılacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu ise 524 dolar fiyat etiketi taşıyacak. Cihazın 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan en üst modelini satın almak isteyenlerin ise 595 doları gözden çıkarması gerekecek.


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Dr.Danger 8 sa. en beğenilen Dişhekimi06
Boşver onları onlar 11k ya note 10 plus alsın.
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Dişhekimi06 8 sa. clb12
Neden hocam bir açıklayın engin bilgilerinizle öğrenelim neden en fazla 450dolar olması gerektiğini? SD855+ çift amoled ekranlı OISli başka hangi cihazlar var acaba? Daha önce hiç nubia kullandınız mı?
Neden hocam bir açıklayın engin bilgilerinizle öğrenelim neden en fazla 450dolar olması gerektiğini? SD855+ çift amoled ekranlı OISli başka hangi cihazlar var a...
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kreat 2 sa.
Arkası çok güzel olmuş ama pili nasıl etkiler?
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V4LKyR 7 sa.
Pil ömrü ne olur acaba? 1 günü çıkarsa iyidir.
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khytr89 7 sa.
Vallaha nubia ya helal olsun, samsung her seyini kendi uretiyor ama fiyatlari ortada
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clb12 10 sa.
Fiyatın en fazla 450 dolar olmasi lazimdi. Onun disinda guzel cihaz
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Dişhekimi06 8 sa. clb12
Neden hocam bir açıklayın engin bilgilerinizle öğrenelim neden en fazla 450dolar olması gerektiğini? SD855+ çift amoled ekranlı OISli başka hangi cihazlar var acaba? Daha önce hiç nubia kullandınız mı?
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Mrxy81 10 sa.
herşey güzel, şimdi buna bir de kapak tasarlasınlar.
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