Amiral gemisi Nubia Z20 tanıtıldı: Çift ekran, Snapdragon 855 Plus ve 48 MP üçlü kamera

ZTE'nin alt markası Nubia yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Çin'de düzenlenen bir etkinlikte resmiyet kazanan Nubia Z20 çok yakında global pazara da sunulacak. Cihazın dikkat çeken özelliklerinin başında çift ekran ve Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci geliyor.

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Akıllı telefon ince çerçeveli ve çentiksiz 6.42 inç Full HD+ AMOLED ana ekrana sahip. Arka tarafında ise 5.1 inç HD+ AMOLED panele sahip ikinci ekran var. Her iki ekranın da Daima Açık Ekran teknolojisi olan AOD 2.0'ı desteklediğini belirtelim.

Üç farklı versiyonu var

Şu anda, Asus ROG Phone 2 ve Black Shark 2 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alıyor. Nubia Z20 aynı işlemci ile piyasaya sürülen üçüncü telefon oldu. Cihazın farklı RAM ve depolama alanı ile donatılmış üç versiyonu bulunuyor:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı

8 GB RAM + 512 GB depolama alanı

Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 8 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bu kamera aynı zamanda selfie ve görüntülü aramalarda kullanılabileceği için cihazda ayrı bir ön kamera yok.

Fiyat etiketi de açıklandı

Nubia Z20, 27 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca her iki yanında da parmak izi tarayıcısı mevcut. Kutudan Android 9 Pie tabanlı Nubia UI 7.0 ile çıkan telefonun diğer özelliklerini USB Type-C portu, Bluetooth 5.1 ve çift 4G VoLTE desteği olarak sıralayabiliriz.

Nubia Z20'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyantı 496 dolara satılacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu ise 524 dolar fiyat etiketi taşıyacak. Cihazın 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan en üst modelini satın almak isteyenlerin ise 595 doları gözden çıkarması gerekecek.