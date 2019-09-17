Amiral gemisi OnePlus 7T'nin tasarımı resmen açıklandı

OnePlus geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonunu 26 Eylül'de tanıtacağını açıklamıştı. Avrupa lansmanı ise 10 Ekim’de gerçekleştirilecek. Çinli şirket şimdi de OnePlus 7T olarak adlandırılan cihazın tasarımını gözler önüne seren görseller yayınladı.

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OnePlus CEO'su Pete Lau, "Bugün daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız: Yaklaşan amiral gemimizin tasarımını ilk önce topluluğumuzla paylaşacağız" notuyla akıllı telefonun basın görsellerini paylaştı. Lau görüntüleri hem kişisel Twitter hesabı hem de OnePlus forumlarında sergiledi.

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https://forums.oneplus.com/threads/oneplus-design-no-detail-is-too-small-to-be-perfected.1104668/

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OnePlus 7T'nintazeleme oranına sahipekran ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon gücünü isemobil platformundan alacak. Gelişmişsistemiyle piyasaya sürüleceği belirtilen cihazkapasiteli bir pil içerecek.