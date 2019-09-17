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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi OnePlus 7T'nin tasarımı resmen açıklandı

    OnePlus CEO'su Pete Lau, söylentilere ve sızıntılara daha fazla mahal vermeden 26 Eylül'de tanıtılacak yeni amiral gemisi telefonlarının resmi basın görsellerini paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonunu 26 Eylül'de tanıtacağını açıklamıştı. Avrupa lansmanı ise 10 Ekim’de gerçekleştirilecek. Çinli şirket şimdi de OnePlus 7T olarak adlandırılan cihazın tasarımını gözler önüne seren görseller yayınladı.
    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10’un az bilinen 10 özelliği"
    OnePlus CEO'su Pete Lau, "Bugün daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız: Yaklaşan amiral gemimizin tasarımını ilk önce topluluğumuzla paylaşacağız" notuyla akıllı telefonun basın görsellerini paylaştı. Lau görüntüleri hem kişisel Twitter hesabı hem de OnePlus forumlarında sergiledi.

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    OnePlus 7T'nin 90 hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç 2K Super AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefon gücünü ise Snapdragon 855+ mobil platformundan alacak. Gelişmiş üçlü arka kamera sistemiyle piyasaya sürüleceği belirtilen cihaz 3.800 mAh kapasiteli bir pil içerecek.

    https://forums.oneplus.com/threads/oneplus-design-no-detail-is-too-small-to-be-perfected.1104668/ Yorum Yaz
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    sadrag 8 dk.
    Arkada ki davul gibi kamera yuvalarından ne buluyorlar anlamıyorum. Son çıkan iphone da öyle.. Çok iğreti..
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