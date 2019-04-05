Amiral gemisi Redmi Pro 2'nin basın görseli yayınlandı

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Xiaomi'den ayrılan Redmi bildiğiniz üzere bağımsız bir marka olarak yola devam ediyor. Giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlar odaklanan şirketin şu anda bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Xiaomi’nin CEO’su ve kurucu ortağı Lei Jun geride bıraktığımız Ocak ayında Redmi'nin bütçe dostu amiral gemisi telefonlar üreteceğini ve bunlardan birinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını söylemişti.Ayrıca Bkz. "Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı"
Şimdi ise Çinli sosyal medya platformu Weibo'da Redmi Pro 2 olarak adlandırılan telefonun basın görseli yayınlandı. Cihaz tıpkı Vivo V15 Pro ve Oppo F11 Pro gibi açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olacak.
Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek
Redmi Pro 2 kısa süre önce Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yer aldığı bir fotoğraf karesinde de göründü. Çentiksiz ve deliksiz bir ekrana sahip olan telefon tasarım olarak basın görselindeki cihazla uyuşuyor.
Akıllı telefon 48 megapiksel ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürülecek. Bir başka güzel haber ise cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olması. Redmi Pro 2'nin bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
https://www.weibo.com/1850550517/HnIZAttPA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güncellemeden şikayetçi olmak ise çok saçma Çin malı ve ucuz bir telefonun uzun süre güncelleme alacağını beklemek güzel saflık. Amirallere bile kesiliyorken sen ne istiyorsun?
Çentiksiz ekran olacağı nereden çıktı?
bu arada Xiaomi istediği kadar tepeye oynasın, bu piyasada Huawei, Oppo ile beraber agresif fiyat politikası oluşturmadan önce aynı yöntemi ZTE ile lenovo da uygulamaktaydı. Hala da uygulamaktalar. Ürünlerini Türkiye'ye getirdikleri an zaten rekabet kaldığı yerden devam edecek. Yani genellikle ne oluyorsa bu markalar öyle de kalıyorlar. Samsung bir istisna oldu bu mobil piyasada. Yeni bir istisna da görmüyorum aralarında. Huawei'nin öyle bir ivmesi vardı, çıkardığı model sayısı ile Samsungla yarışır dereceye geldiği için ondan da medet umulmaz hale geldi. Honor ve Nova olayını saymadan yorum yapıyorum ayrıca.
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