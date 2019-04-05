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Amiral gemisi Redmi Pro 2'nin basın görseli yayınlandı

Xiaomi’den ayrılarak bağımsız bir marka olarak yola devam eden Redmi yakında yeni bir amiral gemisi telefon çıkaracak. Redmi Pro 2 olarak adlandırılan cihazın basın görseli internete düştü.
1 ay
4,6b
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'den ayrılan Redmi bildiğiniz üzere bağımsız bir marka olarak yola devam ediyor. Giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlar odaklanan şirketin şu anda bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Xiaomi’nin CEO’su ve kurucu ortağı Lei Jun geride bıraktığımız Ocak ayında Redmi'nin bütçe dostu amiral gemisi telefonlar üreteceğini ve bunlardan birinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını söylemişti.
Ayrıca Bkz. "Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı"
Şimdi ise Çinli sosyal medya platformu Weibo'da Redmi Pro 2 olarak adlandırılan telefonun basın görseli yayınlandı. Cihaz tıpkı Vivo V15 Pro ve Oppo F11 Pro gibi açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olacak.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek

Redmi Pro 2 kısa süre önce Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yer aldığı bir fotoğraf karesinde de göründü. Çentiksiz ve deliksiz bir ekrana sahip olan telefon tasarım olarak basın görselindeki cihazla uyuşuyor.
Akıllı telefon 48 megapiksel ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürülecek. Bir başka güzel haber ise cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olması. Redmi Pro 2'nin bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

https://www.weibo.com/1850550517/HnIZAttPA Yorum Yaz
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Sirchade 1 ay en beğenilen
Yılların Xiaomi kullanıcısı (redmi note 3,4x, 6 pro) ve fanı olarak yaptıkları son hamlelerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Daha 2 senelik cihazlardan tüm desteği çekmesi, Redmi'yi ayrı marka yapıp üstüne Redmi'den de ayrı amiral gemisi çıkarması, kar payı olayını göz ardı edip artık yüksek fiyattan gireceklerini ima etmeleri... Kendi ayaklarına sıkıyorlar sadece ya da Huawei'ye özeniyorlar.
Yılların Xiaomi kullanıcısı (redmi note 3,4x, 6 pro) ve fanı olarak yaptıkları son hamlelerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Daha 2 senelik cihazlardan tüm desteği...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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koyunsavar 1 ay
Zuhahaha zaomi zaomi diye ağladınız şımartınız şimdi zaomi size kendini layık görmüyor sizin için redmi ürettik dyoo
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DH Misafiri 1 ay
amiral gemisiymiş biz şuda sandal bile alamıyoruz
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DokuzKuyrukluTilki 1 ay
İnsanlar farkında değil gibi ama uzun zamandır bizim F/P marka dediklerimiz inovasyon yapıyor diğerleri izliyor. Bu inovasyonlar ve şirketin devamı için ana markayı yüksek konumlandırıp yeni bir markayı da eski yerlerine koyuyorlar ki insanlar hala ucuza telefon alabilsin teknolojiye ulaşabilsin. (bknz. Redmi Note 7 Pro)
Güncellemeden şikayetçi olmak ise çok saçma Çin malı ve ucuz bir telefonun uzun süre güncelleme alacağını beklemek güzel saflık. Amirallere bile kesiliyorken sen ne istiyorsun?
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nebulabado 1 ay
Adamı elindeki telefon bildiğin çentikli ekran.
Çentiksiz ekran olacağı nereden çıktı?
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High Sierra 1 ay
Redmi orta segmentin markasıydı, şimdi Pocophone ne olacak diye düşünmüyor değil insan.
bu arada Xiaomi istediği kadar tepeye oynasın, bu piyasada Huawei, Oppo ile beraber agresif fiyat politikası oluşturmadan önce aynı yöntemi ZTE ile lenovo da uygulamaktaydı. Hala da uygulamaktalar. Ürünlerini Türkiye'ye getirdikleri an zaten rekabet kaldığı yerden devam edecek. Yani genellikle ne oluyorsa bu markalar öyle de kalıyorlar. Samsung bir istisna oldu bu mobil piyasada. Yeni bir istisna da görmüyorum aralarında. Huawei'nin öyle bir ivmesi vardı, çıkardığı model sayısı ile Samsungla yarışır dereceye geldiği için ondan da medet umulmaz hale geldi. Honor ve Nova olayını saymadan yorum yapıyorum ayrıca.
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The.Mafia 1 ay
Ön taraftan iPhone X benziyor
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koyunsavar 1 ay
Zuhahaha zaomi zaomi diye ağladınız şımartınız şimdi zaomi size kendini layık görmüyor sizin için redmi ürettik dyoo
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dodofran 1 ay
damla çentik ve delikli ekrandan daha akılcı ve tasarım olarak güzel görünüşlü bi çözüm.
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Sirchade 1 ay en beğenilen
Yılların Xiaomi kullanıcısı (redmi note 3,4x, 6 pro) ve fanı olarak yaptıkları son hamlelerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Daha 2 senelik cihazlardan tüm desteği çekmesi, Redmi'yi ayrı marka yapıp üstüne Redmi'den de ayrı amiral gemisi çıkarması, kar payı olayını göz ardı edip artık yüksek fiyattan gireceklerini ima etmeleri... Kendi ayaklarına sıkıyorlar sadece ya da Huawei'ye özeniyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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scorpion20 1 ay Sirchade
Azıcık para yüzü gördüler artık markayız demeye başladı
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mehmet_clk 1 ay
2017 Ocak'ta duyurduğu Redmi Note 4 için güncellemeyi keserek kapitalist olduklarını ilan ettiler. SoC 855 olsa ne olur yeni yazılım çıkmadıktan sonra açıklar kapanmadıktan sonra performans iyi olsa ne olur olmasa ne olur.
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