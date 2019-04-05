Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı

Lenovo, bu ay içerisinde bir sonraki amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi resmi lansman öncesinde sürekli olarak Z6 Pro olarak adlandırılan cihazın bazı özelliklerini paylaşıyor. Şimdi ise cihazın perakende ürün kutusunun görsellerini yayınladı.

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Lenovo hem gerçek telefon hem de ürün kutusunun 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Xiangyun meşalesini tasarlayan ekip tarafından tasarlandığını söylüyor. Ne yazık ki şirket Z6 Pro ile ilgili başka hiçbir detay açıklamadı.

Snapdragon 855 ile gelecek

Başlangıçta Z6 Pro'nun 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanması bekleniyordu ancak etkinlikte telefonun çok yakında piyasaya sürüleceği açıklandı. Amiral gemisi telefonun şu an detaylarını çok fazla bilemediğimiz Hyper Video adlı bir özellikle geleceğini biliyoruz.

Daha önceki teaser görseller, Lenovo Z6 Pro'nun 5G modemli Snapdragon 855 yonga seti ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Amiral gemisi telefon aynı zamanda kablosuz şarj desteğine de sahip olacak.

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