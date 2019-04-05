Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı

Lenovo önümüzdeki günlerde yeni bir amiral gemisi telefon tanıtacak. Çinli şirket, Z6 Pro olarak adlandırılan telefonun ürün kutusunun tasarımını ortaya koyan birkaç görsel yayınladı.
1 ay
3,4b
1
2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo, bu ay içerisinde bir sonraki amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi resmi lansman öncesinde sürekli olarak Z6 Pro olarak adlandırılan cihazın bazı özelliklerini paylaşıyor. Şimdi ise cihazın perakende ürün kutusunun görsellerini yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek"
Lenovo hem gerçek telefon hem de ürün kutusunun 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Xiangyun meşalesini tasarlayan ekip tarafından tasarlandığını söylüyor. Ne yazık ki şirket Z6 Pro ile ilgili başka hiçbir detay açıklamadı.

Snapdragon 855 ile gelecek

Başlangıçta Z6 Pro'nun 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanması bekleniyordu ancak etkinlikte telefonun çok yakında piyasaya sürüleceği açıklandı. Amiral gemisi telefonun şu an detaylarını çok fazla bilemediğimiz Hyper Video adlı bir özellikle geleceğini biliyoruz.
Daha önceki teaser görseller, Lenovo Z6 Pro'nun 5G modemli Snapdragon 855 yonga seti ve ekrana gömülü parmak izi sensörü ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Amiral gemisi telefon aynı zamanda kablosuz şarj desteğine de sahip olacak.

https://www.weibo.com/1729866554/Ho2sYCk7o Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mu5tafa 1 ay
Kutusunu çok merak ediyordum. Çok iyi oldu bu. Tişikkirler lenovo..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 1 ay
Z5 Pro GT S855 ile çıkmıştı zaten. Çin'e özeldi ama. Bu seferki cihaz global olarak satışa sunulacak demek oluyor bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Üç arka kameralı Lenovo K6 Enjoy piyasaya sürüldü 1 ay Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var 1 ay Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı 1 ay Resmi Samsung Galaxy Fold kılıfları 120 dolara satılacak 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı 1 ay The Witness oyunu Epic Store platformunda ücretsiz 1 ay 2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri 1 ay Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı 1 ay Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor 1 ay Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir 1 ay 5G teknolojisi sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit ediyor 1 ay Amazon, SpaceX'e rakip oluyor: 3 bin uyduyla 'uzaydan internet' 1 ay Amiral gemisi Redmi Pro 2'nin basın görseli yayınlandı 1 ay İsrailli şirket tarih yazmaya çok yakın: Beresheet, Ay yörüngesine yerleşti 1 ay Birleşmiş Milletlerden dev fırtınalara bile dayanabilen yüzer şehir konsepti 1 ay Apple'dan sürpriz indirim: HomePod'un fiyatı 299 dolara düştü 1 ay Skype grup sohbet limiti 50 kişiye çıkarıldı 1 ay RØDE Wireless GO kablosuz mikrofon çok iddialı 1 ay Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi 1 ay Google en iyi yapay zeka uzmanlarından birini daha Apple’a kaptırdı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı Sonraki Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019 1 ay Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay GALAX’ın RTX 2080 Ti modeliyle 2.94 GHz’de 17 dünya rekoru kırıldı 1 ay Dogecoin Huobi'de listelendi 1 ay Araştırmalara göre kahve tüketimi ile akciğer kanseri arasında ilişki olabilir 1 ay Ford'un duyurduğu hibrit modellerden 5 tanesi Türkiye'de üretilecek 1 ay Samsung Galaxy A90'ın kayar-döner kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay Nvidia mobil GTX 1660 Ti ve GTX 1650 hazırlığında 1 ay Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor 1 ay Xiaomi yedi farklı Redmi modelinden desteği çekti 1 ay ABD’de Çinli iki üniversite öğrencisi Apple’a neredeyse 1 milyon dolarlık kazık attı 1 ay Windows 10 için Xbox Oyun Çubuğu, Spotify ve daha fazlasıyla artık çok daha işlevsel 1 ay Meizu 16s modeli detaylanıyor 1 ay Samsung'un geliri geçen yıla göre %60 düştü 1 ay 2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası 1 ay Xbox oyun fiyatlarına dev zam! 1 ay Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı 1 ay Twitter sohbetlerinde etiket dönemi 1 ay Universal Pictures’tan Samsung için HDR10+ içerikler geliyor 1 ay Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim