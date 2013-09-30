Analiz : App Store'da tüm uygulamalar 1.13 milyon dolar değerinde









Sayı bakımından Android işletim sisteminin gerisinde kalsa da gelir bakımından iki kat ileride olduğunu sık sık dile getiren Apple App Store, market değeri olarak da milyon dolar sınırını aşmış durumda.





Yayınlanan yeni bir rapora göre App Store üzerindeki tüm ücretli uygulamalar toplamda 1.13 milyon dolar ediyor. Uygulama içi satın alma rakamları buna dahil değil. Mağazada en pahalı uygulama ortalaması 11.39$ ile sağlık kategorisine ait. İkinci pahalı kategori ise 11.28$ ortalama ile kurumsal uygulamalar. En düşük rakam 1.69$ ile oyun kategorisinde. Bu kategoride ücretli ve ücretsiz uygulamaların sayısı eşit.





Toplam rakam bakımından en pahalı kategori 173 bin dolar ile Eğitim. İkinci pahalı kategori ise 107 bin dolar ile oyun. 1.13 milyon dolarlık bedelin yarısı Eğitim, Oyun, Kitap, Sağlık, Kurumsal ve Referans kategorileri tarafında üretiliyor.

http://www.phonearena.com/news/1.13-million-will-buy-you-every-app-in-the-Apple-App-Store_id47821