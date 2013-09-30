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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : App Store'da tüm uygulamalar 1.13 milyon dolar değerinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : App Store'da tüm uygulamalar 1.13 milyon dolar değerinde


Sayı bakımından Android işletim sisteminin gerisinde kalsa da gelir bakımından iki kat ileride olduğunu sık sık dile getiren Apple App Store, market değeri olarak da milyon dolar sınırını aşmış durumda.

Yayınlanan yeni bir rapora göre App Store üzerindeki tüm ücretli uygulamalar toplamda 1.13 milyon dolar ediyor. Uygulama içi satın alma rakamları buna dahil değil. Mağazada en pahalı uygulama ortalaması 11.39$ ile sağlık kategorisine ait. İkinci pahalı kategori ise 11.28$ ortalama ile kurumsal uygulamalar. En düşük rakam 1.69$ ile oyun kategorisinde. Bu kategoride ücretli ve ücretsiz uygulamaların sayısı eşit. 

Toplam rakam bakımından en pahalı kategori 173 bin dolar ile Eğitim. İkinci pahalı kategori ise 107 bin dolar ile oyun. 1.13 milyon dolarlık bedelin yarısı Eğitim, Oyun, Kitap, Sağlık, Kurumsal ve Referans kategorileri tarafında üretiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/1.13-million-will-buy-you-every-app-in-the-Apple-App-Store_id47821 Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl
Uygulama içi ödemeler nerede/ne kadar kuzum?
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Android de korsan uygulama yükleme olmasa Apple i geçer. Amma velakin Androidcilerin yüzde 80 i korsan yüklüyor paralı uygulamaları.
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teramit 6 yıl
Uygulama toplam ücreti yanında ücretli uygulama indirilme sayısı da android in çok ilerisinde.Sahip olduğu gelir sistemi ve güvelik metodlarıyla ios işletim sistemi bir geliştirici için androidin hep bir adım önünde.
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