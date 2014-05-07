Analiz : Apple dünyanın ikinci en büyük çevrimiçi perakendecisi





Çevrimiçi satış sektörüne dijital müzik pazarlamacılığı ile giren Apple, daha sonra e-kitap, uygulama, oyun gibi dijital içeriklerle devam etmiş son olarak da kendi cihazlarını internet üzerinden pazarlamaya başlamıştı.





Pek çok ülkede donanım ve yazılım içeriklerini çevrimiçi olarak mağazalarında satmaya başlayan Apple, bunların yanına aksesuar ve bağlantılı ürünleri de ekleyince dev bir perakende zinciri haline geldi.





Internet Retailers tarafından yapılan 2013 yılı analizleri de Apple'ın mağazaları ile dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi perakendecisi haline geldiğini gösteriyor.





Analize göre geçen yıl Amazon 67.8 milyar dolarlık çevrimiçi satış hacmi ile liderlik koltuğunu korudu. Kısıtlı ülkede satış yapmasına rağmen özellikle ABD'de geniş bir dağıtım ağı kuran Amazon uzun bir süre bu koltuğu bırakacak gibi görünmüyor. Firma kendinden önceki 10 perakendecinin toplam satış hacmine sahip.





Apple ise 18.3 milyar dolar ile Staples'dan ikincilik koltuğunu devraldı. Giderek daha fazla ülkede dijital içerik mağazası ve ürün satış mağazası açan Apple'ın önümüzdeki yıllarda da ivmesini koruyacağı tahmin ediliyor.





Llistenin üçüncü sırasında Staples 10.4 milyar dolar satış hacmi ile yer alırken, Wall-Mart 10 milyar dolar ile dördüncü, Office Depot 4.1 milyar dolar ile beşinci, Office Max 3.2 milyar dolar ile altıncı sırada yer aldı.

http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2014/05/06/apple-jumps-in-rankings-now-second-largest-online-seller/