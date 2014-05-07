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Analiz : Apple dünyanın ikinci en büyük çevrimiçi perakendecisi

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple dünyanın ikinci en büyük çevrimiçi perakendecisi

Çevrimiçi satış sektörüne dijital müzik pazarlamacılığı ile giren Apple, daha sonra e-kitap, uygulama, oyun gibi dijital içeriklerle devam etmiş son olarak da kendi cihazlarını internet üzerinden pazarlamaya başlamıştı.

Pek çok ülkede donanım ve yazılım içeriklerini çevrimiçi olarak mağazalarında satmaya başlayan Apple, bunların yanına aksesuar ve bağlantılı ürünleri de ekleyince dev bir perakende zinciri haline geldi. 

Internet Retailers tarafından yapılan 2013 yılı analizleri de Apple'ın mağazaları ile dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi perakendecisi haline geldiğini gösteriyor. 

Analize göre geçen yıl Amazon 67.8 milyar dolarlık çevrimiçi satış hacmi ile liderlik koltuğunu korudu. Kısıtlı ülkede satış yapmasına rağmen özellikle ABD'de geniş bir dağıtım ağı kuran Amazon uzun bir süre bu koltuğu bırakacak gibi görünmüyor. Firma kendinden önceki 10 perakendecinin toplam satış hacmine sahip.

Apple ise 18.3 milyar dolar ile Staples'dan ikincilik koltuğunu devraldı. Giderek daha fazla ülkede dijital içerik mağazası ve ürün satış mağazası açan Apple'ın önümüzdeki yıllarda da ivmesini koruyacağı tahmin ediliyor. 

Llistenin üçüncü sırasında Staples 10.4 milyar dolar satış hacmi ile yer alırken, Wall-Mart 10 milyar dolar ile dördüncü, Office Depot 4.1 milyar dolar ile beşinci, Office Max 3.2 milyar dolar ile altıncı sırada yer aldı.  

http://blogs.wsj.com/corporate-intelligence/2014/05/06/apple-jumps-in-rankings-now-second-largest-online-seller/ Yorum Yaz
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King ov Hell 5 yıl en beğenilen matmuhendisi
matmuhendisi
Sanki Amazonun haberi yapılsa daha iyi olurdu gibi :)

Paralarını Amazon vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +10
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matmuhendisi 5 yıl
Sanki Amazonun haberi yapılsa daha iyi olurdu gibi :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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zazian_12 5 yıl
Shady ve Can Tuncer yetmezmis gibi sen de mi Apple yanlisi viral reklamlar yapmaya basladin?
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xml-arif 5 yıl
Apple'cılar toplumu böldü yemin ediyorum zengin fakir ayrımı yaptınız eyice :D
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tenghis 5 yıl
Apple'ın test için ürün bile göndermediği siteye parayla haber yaptırdığını sanan, apple haberi sevmeyen dh ergenleri birleşse yemin ederim iktidarı devirirler.
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matmuhendisi 5 yıl
Sanki Amazonun haberi yapılsa daha iyi olurdu gibi :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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King ov Hell 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
Sanki Amazonun haberi yapılsa daha iyi olurdu gibi :)

Paralarını Amazon vermiyor.
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Elsa 5 yıl
Kim ne derse desin HTC
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bimin aystiisi 5 yıl
Dar ağacında olsak bile son sözümüz apple

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