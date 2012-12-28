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Analiz : Apple'ın işlemci üretim ortağını değiştirmesi Samsung'u ciddi biçimde etkilemeyecek

6 yıl
1,3b
1
61
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Apple arasında bir süredir devam eden patent davaları, iki firmanın uzun dönemli ortaklıklarını da olumsuz etkiledi. Apple, önemli tedarikçileri arasında yer alan Samsung'dan ilk etapta, ekran, NAND bellek ve batarya gibi bileşenlerin tedariğini sonlandırırken, son olarak işlemci tarafında da iplerin kopacağı iddia edilmişti.

Apple'ın en büyük işlemci tedarikçisi olan Samsung, A serisi yongaların üretimini yapıyor. Ancak Apple üretimin bir kısmını Tayvanlı TSMC'ye kaydırırken, iddialara göre Samsung'un yerine de Unimicron firması ile ortaklık arayışında. 

Digitimes tarafından yapılan analize göre ise, Samsung'un en büyük işlemci tedariğini yaptığı Apple ile köprüleri atmasının ciddi bir etki yapmayacağı ortaya konuyor.

Samsung'un akıllı telefon ve tablet pazarındaki rekor satışları, yonga üretimi bölümünün de büyümesini sağlıyor. 2009 yılında Samsung 25 milyon uygulama işlemcisini Apple için üretirken, 12 milyon ünite de kendi cihazlarına üretiyordu. 2010 yılında bu sayı 66 milyona 20 milyon şeklindeydi. 2011 yılında 140 milyona 32 milyon olurken, 2012 yılında tahmin edilen ise 210 milyona 50 milyon şeklinde. 

Ortaklığın son yılındaki tahminlerde Samsung biraz arayı kapatıyor. Apple 250 milyon uygulama işlemcisi talep ederken, Samsung kendisine 105 milyon yongaseti ayırıyor. 2014 yılında ise Samsung kendi ürünleri için 185 milyon uygulama işlemcisi üretiyor.

Samsung'un sadece Galaxy serisi akıllı telefonlarının yıl sonuna kadar 100 milyon satış barajını geçeceği düşünüldüğünde uygulama işlemcisi üretimi bakımından sayılarda biraz dengesizlik olduğu düşünülebilir. Ancak Samsung; ABD, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde LTE desteği verdiği için Qualcomm işlemcilerden yana tercihini kullanıyor. Ayrıca farklı segmentteki mobil cihazları için Nvidia, Broadcom, ST-Ericsson ve Marvell firmalarının da işlemcilerine yer veriyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121226PD208.html Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
samsun diyorki cokta tıınn:)
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tahir40 6 yıl Centauri
Centauri

tahir40

Apple bi yazılım firması, donanım olarak hiç bişi ürettiği yok. Zaten Iphone da Ipad de Çin malı. Donanımının bir kısmını samsung ve sony tedarik ediyor. Ben samsungun yerinde olsam ilk dava açıldığını gün apple için batarya panel ram işlemci(zaten telefon ve tabletlerin başka ne parçası var ki... en hayati parçalar bunlar)satışını durdururdum. En büyük rakibi piyasa dışı bırakırdım. Apple başka üreticiler bulup tedarik ve üretime başlatana samsung piyasayı vururdu. Ticarette apple gibi acımasız olacaksın.


Hakikaten cehalet diz boyu. Samsung, Apple'dan kendi telefonlarindan kazandigindan cok para kazaniyor, bu bir. Ikincisi, iPad iPhone cin mali degil, cinde parcalari birlestiriliyor, icindeki parcalarin cogu Amerika ve Japonyadan. Ucuncusu, Samsung butun satislarini durdursa, kendisi milyarlarca dolar kaybeder, Apple hicbirsey kaybetmez. Bankada 200 milyar dolari olan bir firma, gerekirse 5 milyar dolara kendi fabrikasini kurar. Asiri saf ve cahilsiniz.


Çok zeki kişilik;
1-Iphone'un Ipadin neyi amerikada üretiliyor? Eskiden herşeyini samsung üretiyor, faxcon montajlıyordu, artık bildiğim kadarıyla ekran ve kamera japon. işlemci kore, diğer parçalar da taiwan ve çin menşeyli.
2-Ben Appleın parası yok, fabrika kuramaz demedim, Lakin fabrika kurup milyonlarca cihaz için donanım üretecek kapasiteye ulaşmak sadece para ile olmaz. Zaman emek, yetişmiş insan gücü de ister. Benim mesajımda yazdığım da bunlar olana kadar daha kısa sürede olacak olan diğer üreticilerden tedarik bile uzun zaman alıcaktır.
3-Evet Samsung özellikle eskiden Iphonedan para kazanıyordu. Artık dünyanın 2 numaralı akıllı telefon üretcisidir ve 1. üreticinin teknoloji dünyası gibi herşeyin anlık değiştiği, yeni teknolojilerin çıktığı pazarda 1 yıl piyasada olmaması müşterilerinin ciddi bir kısmının kaybı demektir. Samsung için böyle bir piyasa boşluğunda 1 numara olmak iphone'un parça taşeronluğundan çok daha karlı olacaktır.
4-Karşısındakini cahil diye niteleyip hakaret etmeye çalışan akılküpüm, sen de sadece applefansın. Başka da bişi değilsin...
Centauritahir40Apple bi yazılım firması, donanım olarak hiç bişi ürettiği yok. Zaten Iphone da Ipad de Çin m...
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nick54 6 yıl
Samsung aldı başını gidiyor android ile büyük atak yaptı firma Google sanki androidi kendi için değil de Samsung için yapmış =)
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DH Misafiri 6 yıl
apple kadar toplama yapan bir firma da yok yani. sırf iphone ekranlarını bile kaç farklı firmadan alıyor. ondan sonra iphone forumlarında millet ağlanıyor benim cihaz sarımtırak iade ettim yenisi yeşilimtrak, mağazadaki beyaz ekran falan filan diye. ee adamların 2 üretim serisinin bile donanımı birbiriyle tutmuyor ki biri anyadan biri konyadan. bu işten samsung da apple da zarar etmez, zarar eden yine forumlardan görüldüğü gibi son kullanıcılar. kendi üretim partileriyle alakasız, daha sık arıza yapan iphonelar olarak geri dönecek kullanıcılarına.
apple ürünleri fason olduğu için katlanacaksınız artık...
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tahayasin1 6 yıl
Almanya hocam,
ama durum bizim ülke kadar vahim olmasada yine Iphone S3 ve Note2 ye göre çok pahalı.
kısaca özet geçeyim:
sırasına göre aynı tarifeli S3,Note2 ve Iphone"4s"
S3 önden 1€ ayda 19.90 x24ay
Note2 önden 1€ ayda 24.90x24ay
Iphone"4s" önden 49€ ayda 29.90x24ay

IP5'i zaten yazmayim ama onuda soran olur.
önden 49 ile 149€ arası değişir ama 24 ay boyunca uygunu 49.90€
buradada malesef Iphone'un en yüce müşterileri yine kadınımızla erkeğşmiz ve gençlerimizle biz Türkler.
Almanların yüzde 90'ı aldığı cihazı ta ki kullanılmayacak kadar ve tamiratı mümkün olmayan arızalar verene kadar kullanır buda en az 4 yıl.
saygılar...
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Thaedrial5 6 yıl
Apple ın sonu samsungun elinden olacak.
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Şeker Hapı 6 yıl
Delphi Diesel
Centauri
Asil Türk Kanı Samsungun Applea ihtiyacı yok, hatta hiçbir şirkete ihtiyacı yok.Bunca senedir yalnız başardılar bunca şeyi.Applenın ise başı çok ağrıyabilir bu zamandan sonra çünkü yeni anlaşacağı firma Samsung kadar Appleın ihtiyaçlarını karşılayabilir mi o belli değil.
Dunyanin en zeki adamlarinin calistigi en basarili firmasi Samsung un fason uretiminden ayriliyorsa, emin ol daha iyi secenekleri vardir. Samsung hicbir seyi yalniz basarmadi, ne islemci tasarladi, ne pil, ne RAM ne de isletim sistemi gelistirebildi. URetmek 3.dunya isidir, bi onemi yoktur, onemli olan yazilim ve tasarimdir. Onemli olan mimar ve insaat muhendisidir, amele olmasa is olmaz, ama ameleyi yetistirmek is degildir.
Centauri nerelerdeydin dostum,apple konularında bayadır göremedim seni
burdaki aynı mantıktaki arkadaşlara göre bir binayı yapan işçi betonu harcı dökende amele tuğlayı dizende amele,ama bunu tasarlayan bir mühendis yapılmasını sağlayanda mühendis aradaki farkı anlayamıyor arkadaşlar sorunda burada.

mühendis bina tasarlamaz, tasarlayamaz
samsung yapamıyor edemiyor diye atıp tutmuşsunuz da daha mühendis ile mimarı birbirinden ayıramıyorsunuz
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Centauri 6 yıl
tahir40
Apple bi yazılım firması, donanım olarak hiç bişi ürettiği yok. Zaten Iphone da Ipad de Çin malı. Donanımının bir kısmını samsung ve sony tedarik ediyor. Ben samsungun yerinde olsam ilk dava açıldığını gün apple için batarya panel ram işlemci(zaten telefon ve tabletlerin başka ne parçası var ki... en hayati parçalar bunlar)satışını durdururdum. En büyük rakibi piyasa dışı bırakırdım. Apple başka üreticiler bulup tedarik ve üretime başlatana samsung piyasayı vururdu. Ticarette apple gibi acımasız olacaksın.

Hakikaten cehalet diz boyu. Samsung, Apple'dan kendi telefonlarindan kazandigindan cok para kazaniyor, bu bir. Ikincisi, iPad iPhone cin mali degil, cinde parcalari birlestiriliyor, icindeki parcalarin cogu Amerika ve Japonyadan. Ucuncusu, Samsung butun satislarini durdursa, kendisi milyarlarca dolar kaybeder, Apple hicbirsey kaybetmez. Bankada 200 milyar dolari olan bir firma, gerekirse 5 milyar dolara kendi fabrikasini kurar. Asiri saf ve cahilsiniz.
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tahir40 6 yıl Centauri
Centauri

tahir40

Apple bi yazılım firması, donanım olarak hiç bişi ürettiği yok. Zaten Iphone da Ipad de Çin malı. Donanımının bir kısmını samsung ve sony tedarik ediyor. Ben samsungun yerinde olsam ilk dava açıldığını gün apple için batarya panel ram işlemci(zaten telefon ve tabletlerin başka ne parçası var ki... en hayati parçalar bunlar)satışını durdururdum. En büyük rakibi piyasa dışı bırakırdım. Apple başka üreticiler bulup tedarik ve üretime başlatana samsung piyasayı vururdu. Ticarette apple gibi acımasız olacaksın.


Hakikaten cehalet diz boyu. Samsung, Apple'dan kendi telefonlarindan kazandigindan cok para kazaniyor, bu bir. Ikincisi, iPad iPhone cin mali degil, cinde parcalari birlestiriliyor, icindeki parcalarin cogu Amerika ve Japonyadan. Ucuncusu, Samsung butun satislarini durdursa, kendisi milyarlarca dolar kaybeder, Apple hicbirsey kaybetmez. Bankada 200 milyar dolari olan bir firma, gerekirse 5 milyar dolara kendi fabrikasini kurar. Asiri saf ve cahilsiniz.


Çok zeki kişilik;
1-Iphone'un Ipadin neyi amerikada üretiliyor? Eskiden herşeyini samsung üretiyor, faxcon montajlıyordu, artık bildiğim kadarıyla ekran ve kamera japon. işlemci kore, diğer parçalar da taiwan ve çin menşeyli.
2-Ben Appleın parası yok, fabrika kuramaz demedim, Lakin fabrika kurup milyonlarca cihaz için donanım üretecek kapasiteye ulaşmak sadece para ile olmaz. Zaman emek, yetişmiş insan gücü de ister. Benim mesajımda yazdığım da bunlar olana kadar daha kısa sürede olacak olan diğer üreticilerden tedarik bile uzun zaman alıcaktır.
3-Evet Samsung özellikle eskiden Iphonedan para kazanıyordu. Artık dünyanın 2 numaralı akıllı telefon üretcisidir ve 1. üreticinin teknoloji dünyası gibi herşeyin anlık değiştiği, yeni teknolojilerin çıktığı pazarda 1 yıl piyasada olmaması müşterilerinin ciddi bir kısmının kaybı demektir. Samsung için böyle bir piyasa boşluğunda 1 numara olmak iphone'un parça taşeronluğundan çok daha karlı olacaktır.
4-Karşısındakini cahil diye niteleyip hakaret etmeye çalışan akılküpüm, sen de sadece applefansın. Başka da bişi değilsin...
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Centauri 6 yıl
vamp
Dünki apple haberinde bu durumdan bahsetmiştim zaten. Fanatiklerde kamyoncu samsung falan filan diye saçmaladılar. Sanki Samnsung firması Apple a muhtaç mış gibi bir durum ortaya koymaya çalışıyorlar. Arkadaşlar Samsung telefon sektörünün bütün dallarında lider durumda. Önümüzdeki yılda bu ivmesini fazlsıyla arttırmayı düşünüyorlar. Apple sadece bir müşteri. Apple gitsin kendi başının çaresine baksın artık. Tabi bu saatten sonra işlemcilerinde çıkacak yapısal problemler ve çiplerin voltaj kaçaklarıylada kendileri sorumludur. Artistliğin sonu malesef bu..

Yapisal problemler voltaj kacaklari uretimde olmaz, tasarimda olur. Samsung Apple'in tasarladigi islemciyi fason uretiyordu, baskasi da aynisini uretir, cunku tasarim bellidir, isin ameleliginin nerede yapildigi farketmez. Biraz ogrenin su isleri, sonra konusun.
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vamp 6 yıl Centauri
Centauri

vamp

Dünki apple haberinde bu durumdan bahsetmiştim zaten. Fanatiklerde kamyoncu samsung falan filan diye saçmaladılar. Sanki Samnsung firması Apple a muhtaç mış gibi bir durum ortaya koymaya çalışıyorlar. Arkadaşlar Samsung telefon sektörünün bütün dallarında lider durumda. Önümüzdeki yılda bu ivmesini fazlsıyla arttırmayı düşünüyorlar. Apple sadece bir müşteri. Apple gitsin kendi başının çaresine baksın artık. Tabi bu saatten sonra işlemcilerinde çıkacak yapısal problemler ve çiplerin voltaj kaçaklarıylada kendileri sorumludur. Artistliğin sonu malesef bu..


Yapisal problemler voltaj kacaklari uretimde olmaz, tasarimda olur. Samsung Apple'in tasarladigi islemciyi fason uretiyordu, baskasi da aynisini uretir, cunku tasarim bellidir, isin ameleliginin nerede yapildigi farketmez. Biraz ogrenin su isleri, sonra konusun.


Vay arkadaş bilgehan konuştu. Sana göre samsung egzozcu zaten. Dilenci hatta ceo ları da tinerci. Sen daha çok şeyler öğreneceksin. 5 milyar dolara apple fabrika kurar demişsin bi alıntıda da. Be mübarek sana demezler mi o fabrikada hangi tecrübeli adamlar çalışacak? Donanımı tasarlayınca o üretim bandı ve verimliliği hangi tecrübedeki elemanlara yaptırcaksın? Sen varya kardeşim "TAMAMEN BOŞ KONUŞUYOSUN" başkada bişey demiyorum;)
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Centauri 6 yıl
Asil Türk Kanı
multiTYRT Şu Apple Düşünsün diyenler afedersiniz ama biraz aptallık var heralde
Apple İSTEYEREK samsung u bırakıyor. Hey allahım ya

Apple isteyerek Samsungu bırakmıyor;Samsung 1 milyar dolarlık kazık yedikten sonra Apple ile ticareti kesiyor.Appleın Samsung ile ticaretini kesmesi için bir neden yok;çünkü parayı kazanan Apple oldu bu davadan.Bütün olaylar Samsungun aleyhine oldu ve Samsungta postayı koydu Applea olay bundan ibaret.

Hayir, Apple birakiyor Samsung'u. Hala sirketleri boyle 'kustum birakicam' diyecek kadar.. kendi zeka seviyenizde... zannediyorsunuz.
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Team McLaren 6 yıl
Yıllar önce çakma telefon yapıyor, telefonların üzerine 'wifi,gps' yazıyor diye alaya aldığımız şirket ne hale geldi yahu. Vallahi helal olsun adamlara.
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12 Angry Men 6 yıl
Arkadaşlar teyzem iphone5 aldı (aslında bedavaya gelmıs gıbı oldu her ay 300 tl üzeri fatura oduyor tesadufen bu kampanyayı ogrendı yanı bedavaya gelmıs oldu zaten oduyırdu o faturayı)
eski telefonu iphone3 dü şimdi iphone 5 sahıbı ve hıxbır degısıklık yok sadece daha ıyı kamera daha ıyı ekran rengı yanı pıhone aynı ıphone ılgı cekıcek bır tarafı yok.
Ama tlefondan anlamayanlar ıcın iphone cok basıt bır arayuzu var o acıdan tavsıye ederdım ama bska turlu samsung cok ıyı
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Şeker Hapı 6 yıl
senatorlines
Orijinalden alıntı: Asil Türk Kanı
Orijinalden alıntı: VioLee Ya samsung nedir tv markasi cikmis apple a kafa tutuyor kaliteyi hissedin biraz fandroidciler
Samsung Electronics- (the worlds second largest information technology company ) Samsung Heavy Industries -(the worlds second-largest shipbuilder) Samsung Engineering and Samsung C&T -(respectively the worlds 35th- and 72nd-largest construction companies) Samsung Techwin- (a weapons technology and optoelectronics manufacturer) Samsung Life Insurance- (the worlds 14th-largest life insurance company) tv ci samsung demek :D Özet:Yav hehe.
Bunların hepsini bir yere toplayınca dünyanın en büyük TEKEL KURULUŞU ORTAYA ÇIKIYOR, yani samsung tekeli Sony, Nokia, Apple, HTC, Panasonic, Sharp..... gibi dev firmaları zora soktuysa ve bu firmalar kapıya kilit vurma noktasına yakınsa bizim Arçelik ile Vestel güllük gülistanlık mı olacak? samsung hastaları bunu hiç düşündü mü, sanki SİZ samsungun çok umurundasınız herif cebi doldurup .... TEKMEYİ VURUYOR ondan sonra, SİZ de olsa olsa heriflerin ANCAK ÇIRAĞI OLURSUNUZ tapi PİS KORELİ İLE ÇİNLİLERDEN işletmelerinde size de yer karsa ve yamyamlar sizi orda barındırırsa?Kardeş ulke ve saire hepsi FASA FİSO ve MASAL, heriflerin umurunda değil, KEDİ KÖPEK YİYİCİLERİ her AN KUZEY/GÜNEY KORERE savaşı tutuşabilir KENDİ MİLLETİNİ YOK ETMEK isteyenden bizim milletimize ne yakınlı ve faydası olur Kİ?

samsung.com/...
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