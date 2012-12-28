Analiz : Apple'ın işlemci üretim ortağını değiştirmesi Samsung'u ciddi biçimde etkilemeyecek





Samsung ve Apple arasında bir süredir devam eden patent davaları, iki firmanın uzun dönemli ortaklıklarını da olumsuz etkiledi. Apple, önemli tedarikçileri arasında yer alan Samsung'dan ilk etapta, ekran, NAND bellek ve batarya gibi bileşenlerin tedariğini sonlandırırken, son olarak işlemci tarafında da iplerin kopacağı iddia edilmişti.





Apple'ın en büyük işlemci tedarikçisi olan Samsung, A serisi yongaların üretimini yapıyor. Ancak Apple üretimin bir kısmını Tayvanlı TSMC'ye kaydırırken, iddialara göre Samsung'un yerine de Unimicron firması ile ortaklık arayışında.





Digitimes tarafından yapılan analize göre ise, Samsung'un en büyük işlemci tedariğini yaptığı Apple ile köprüleri atmasının ciddi bir etki yapmayacağı ortaya konuyor.





Samsung'un akıllı telefon ve tablet pazarındaki rekor satışları, yonga üretimi bölümünün de büyümesini sağlıyor. 2009 yılında Samsung 25 milyon uygulama işlemcisini Apple için üretirken, 12 milyon ünite de kendi cihazlarına üretiyordu. 2010 yılında bu sayı 66 milyona 20 milyon şeklindeydi. 2011 yılında 140 milyona 32 milyon olurken, 2012 yılında tahmin edilen ise 210 milyona 50 milyon şeklinde.





Ortaklığın son yılındaki tahminlerde Samsung biraz arayı kapatıyor. Apple 250 milyon uygulama işlemcisi talep ederken, Samsung kendisine 105 milyon yongaseti ayırıyor. 2014 yılında ise Samsung kendi ürünleri için 185 milyon uygulama işlemcisi üretiyor.





Samsung'un sadece Galaxy serisi akıllı telefonlarının yıl sonuna kadar 100 milyon satış barajını geçeceği düşünüldüğünde uygulama işlemcisi üretimi bakımından sayılarda biraz dengesizlik olduğu düşünülebilir. Ancak Samsung; ABD, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde LTE desteği verdiği için Qualcomm işlemcilerden yana tercihini kullanıyor. Ayrıca farklı segmentteki mobil cihazları için Nvidia, Broadcom, ST-Ericsson ve Marvell firmalarının da işlemcilerine yer veriyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121226PD208.html