Analiz : Bitcoin madenciliğiyle ilgili zararlı yazılım 12 binden fazla kişisel bilgisayarı etkiledi





Japon bir hacker tarafından temelleri atılan ve kısa sürede sanal para birimi olarak kabul gören Bitcoin, siber saldırganların da dikkatini çekmiş durumda.





Bitcoin, asıl olarak madenci adı verilen güçlü bilgisayarlarda çalışan yazılımlarla üretiliyor. Bitcoin üretimi için gerekli olan algoritmanın çözülmesi büyük bir grafik gücü gerektiriyor ve madenciler üç veya dört adet ekran kartını birarada çalıştırmak zorunda kalabiliyor.





İnternet üzerinde dolaşımda olan Bitcoin sayısının sınırlı olması nedeniyle bir Bitcoin değeri yaklaşık 735$ seviyesinde seyrediyor. Hal böyle olunca Bitcoin konseptinin hacker'ların ana hedeflerinden birisi haline gelmesi de kaçınılmaz oldu.

Bitcoin algoritması kırılması neredeyse imkansız olduğu için bazı otoriteler tarafından en güvenilir sanal para birimi olarak kabul ediliyor. Ancak hackerların hedefi algoritma değil, Bitcoin sahibi kullanıcılar oluyor.





Bir güvenlik firması tarafından yapılan analize göre Bitcoin hırsızlığı için geliştirilen zararlı yazılımlar 12 binden fazla bilgisayarı etkiledi. Ayrıca popüler Bitcoin sitelerinin birebir benzerleri oluşturularak dikkatsiz kullanıcıların verileri de çalınabiliyor.





Bitcoin işlemleri geri alınamadığı ve kullanıcılar resmi olarak belgeleyemedikleri için çalınan paraların ilk sahiplerine teslim edilme imkanı bulunmuyor.

Bugüne kadar sayısız saldırı sonrasında hacker'lar yaklaşık 1.2 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. Hong Kong'da ise 5 milyon dolarlık bir Bitcoin hırsızlığı yaşandı. Çin'de de bir Bitcoin exchange platformu yine kullanıcıların milyonlarca dolarlık birikimi ile ortadan kayboldu.





Bitcoin konseptine yeni başlayan veya hali hazırda bu birime sahip olan kullanıcılara ise bazı güvenlik tavsiyeleri yapılıyor. Bunları sıralamak gerekirse:





- Günlük kullanım için küçük miktarlarda Bitcoin'i hesabınızda tutun ve geri kalanı çevrimdışı sanal cüzdan gibi daha güvenli ortamlarda saklayın.





- Bitcoin dönüştürme işlemleri esnasında en bilinen ve güvenilir çevrimiçi platformları tercih edin.





- Bitcoin sanal cüzdanınızı sık aralıklarla yedeklemek olası bir cihaz çalınmasına karşılık daha sonra cüzdanın yeniden kullanımına olanak tanıyor.





- Bitcoin sanal cüzdanınızı şifreleyin





- Bitcoin ile ilgili yazılımlarınızı güncelleyin.





- Mümkünse birden fazla dijital imzalama seçeneği kullanın.





- Bitcoin hesabınıza eriştiğiniz bilgisayarınızın da güvende olduğundan emin olun.