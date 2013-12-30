Analiz : Bitcoin madenciliğiyle ilgili zararlı yazılım 12 binden fazla kişisel bilgisayarı etkiledi

Haber Editörü
Japon bir hacker tarafından temelleri atılan ve kısa sürede sanal para birimi olarak kabul gören Bitcoin, siber saldırganların da dikkatini çekmiş durumda.
Bitcoin, asıl olarak madenci adı verilen güçlü bilgisayarlarda çalışan yazılımlarla üretiliyor. Bitcoin üretimi için gerekli olan algoritmanın çözülmesi büyük bir grafik gücü gerektiriyor ve madenciler üç veya dört adet ekran kartını birarada çalıştırmak zorunda kalabiliyor.
İnternet üzerinde dolaşımda olan Bitcoin sayısının sınırlı olması nedeniyle bir Bitcoin değeri yaklaşık 735$ seviyesinde seyrediyor. Hal böyle olunca Bitcoin konseptinin hacker'ların ana hedeflerinden birisi haline gelmesi de kaçınılmaz oldu.
Bitcoin algoritması kırılması neredeyse imkansız olduğu için bazı otoriteler tarafından en güvenilir sanal para birimi olarak kabul ediliyor. Ancak hackerların hedefi algoritma değil, Bitcoin sahibi kullanıcılar oluyor.
Bir güvenlik firması tarafından yapılan analize göre Bitcoin hırsızlığı için geliştirilen zararlı yazılımlar 12 binden fazla bilgisayarı etkiledi. Ayrıca popüler Bitcoin sitelerinin birebir benzerleri oluşturularak dikkatsiz kullanıcıların verileri de çalınabiliyor.
Bitcoin işlemleri geri alınamadığı ve kullanıcılar resmi olarak belgeleyemedikleri için çalınan paraların ilk sahiplerine teslim edilme imkanı bulunmuyor.
Bugüne kadar sayısız saldırı sonrasında hacker'lar yaklaşık 1.2 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldı. Hong Kong'da ise 5 milyon dolarlık bir Bitcoin hırsızlığı yaşandı. Çin'de de bir Bitcoin exchange platformu yine kullanıcıların milyonlarca dolarlık birikimi ile ortadan kayboldu.
Bitcoin konseptine yeni başlayan veya hali hazırda bu birime sahip olan kullanıcılara ise bazı güvenlik tavsiyeleri yapılıyor. Bunları sıralamak gerekirse:
- Günlük kullanım için küçük miktarlarda Bitcoin'i hesabınızda tutun ve geri kalanı çevrimdışı sanal cüzdan gibi daha güvenli ortamlarda saklayın.
- Bitcoin dönüştürme işlemleri esnasında en bilinen ve güvenilir çevrimiçi platformları tercih edin.
- Bitcoin sanal cüzdanınızı sık aralıklarla yedeklemek olası bir cihaz çalınmasına karşılık daha sonra cüzdanın yeniden kullanımına olanak tanıyor.
- Bitcoin sanal cüzdanınızı şifreleyin
- Bitcoin ile ilgili yazılımlarınızı güncelleyin.
- Mümkünse birden fazla dijital imzalama seçeneği kullanın.
- Bitcoin hesabınıza eriştiğiniz bilgisayarınızın da güvende olduğundan emin olun.
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Tamamen patlasa, hiçbi şekilde spekülasyon, dışardan müdahele, dürtüklenme , hacklenme güvenlik ile ilgili problemler vs. olmasa yani fiyat stabil hareket etse, hiçbi şekilde kimse para kazanma amaçlı kullanamasa yine BC'ye yönelik talep olacaktır. İster bunu illegal ister legal amaç için diye kestirip atın, ister dünya görüşü diyin , ister izlenme / takip ihtimalini çok aşağılara çekmek isteyenler diyin kullanmak isteyenler yeterince olacaktır. Bu da ne laleye , ne dot.com olaylarına, nede başka zımbırtılara benzemediğini gösterir.
Oyunlarda kullandığınız sanal paranın gerçek hayatta ekmek almak için de kullanabildiğine şahit olsa insanların üstünde devasa etkisi olurdu mesela. Çok uç örnek ama öyle.
Tam olarak convertible olamayan şeyler üstünden gerçek hayatta iş yapılabilmesi bi çok özel şarta bağlı. Ama bu sanal olaylarda mal/hizmet alım satımı yapacak olanlar dünden razı.
krugman.blogs.nytimes.com/...
Burda eleman vermiş veriştirmiş mesela. Altın bi anda tamamen değersiz olsa elinde dandik lale gibi kalmaz. Vergi ödeyebilirsin veya merkez bankasının taahütü var diyo. Burda anahtak olan şey merkez bankası gibi devasa bi kurumun taahütü. Elinde değersiz metal parçası olsa altın adı verilen, ben bunu şu şu şeyler için kabul ederim diyor. Aynısı, Bitcoin ile iş yapmak isteyenler arasında defacto standart olarak da var. Bunu üreterek veya spekülasyon ile para kazanmak isteyenler dışında gerçek anlamda sadece ödeme aracı olarak kullanmak isteyecek yeteri kadar istekli insan var dünyada.
Ben MASAK gibi bişeye yakalanmak istemiyorum mesela (popüler ya bugünlerde), veya Western Union + banka / ödeme istasyonu ile uğraşmak istemiyorum veya sisteme dahil olmasını istemiyorum. Dünya görüşüm gereği başka nedenler de var mesela diyelim. Hepsini tek tek ayrı ayrı da ele alabilrz. Ama varolan finansal sistemde bi tür alternatif oluyor Virtual Currencyler.
Burda anahtar olan şey, hem finansal sistemin araçlarını kullanıp hem de finansal sisteme dahil olmama olayı. Sorun orda çıkıyor zaten. Regüle edilemeyen, denetlenemeyen, izi sürülemeyen vs. gibi özellikleri olan şeylerin finansal sistemde yeri olmaz genel olarak. O zaman bu tarz Virtual currencyler finansal sistemle birlikte içli dışlı tam olarak varolamazlar. Ya güvenlik sorunu ortaya çıkar, ya convertibilite sorunu ortaya çıkar, yada legal sorunlar ortaya çıkr.
Bu tür virtual currencylerin yaptırım görmemelerinin en büyük nedeni, market cap. lerinin düşük olmasıdır. Exchange / convert işlemlerini yapacak olan gatewaylerin finansal sisteme dahil büyük kurumlar olmamaları, parçalı yapılarının olmasıdır. Tutup trilyon $ lık değerlerden bahsettiğin zaman, büyük bi banka / aracı kurum / finansal sistemle direk bağları olan bi kurum ciddi olrak bu tarz virtual currencylerin dönüşüm / alım / satım olayına aracılık etmeye kalkacağı zaman kıyamet kopar, o zman yaptırım gelir yasaklamalar olur.
Popülerliği sayesinde bu kadar göze batıyor. Ama lale olayı gibi şeylerle hiç alakası yok.
Merkezi olmayan kontrol sistemi ve madencilikte sürekli zorluk seviyesinin artıyor olması doğal olarak piyasaya gittikçe daha zor sürülür olmasını sağlayacaktır.Bunu farkedince bu ileride kesin değerlenir deyip varımı yoğumu üzerine yatırdım yaklaşk 8-10 kat değerlendi sonra çinden yasak haberi gelince yarı yarıya fiyatı düştü ama hala kardayım ve btc ile mining yapan sitelerden yaptığım işlemlerle ayda 15-20 bin tl civarında kazandığım oldu.dün yaptığım bir iki işlemle 8 bin tl kaybettim.
Ciddi şekilde takip ederseniz, Mining işini çözüp piyasasını anlayabilirseniz klasik borsa ve serbest piyasadan daha farklı işleyiş şeması ile çok ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz.Ya da bune la diye ot gibi yorumlar yaparsınız olay size kalmış.
Her yerde bu haberlere rastlamaya başladık ,birileri bu bitcoin midir nedir , servis etmeye çalışıyor.Bırakın bu işleri üretime geçin.Dolar basan ABD gibi.Katma değeri olmayan birşeye değer katmaya çalışmak ne beyhudeliktir.
Çok doğru dedin. Altyapıyı yapan yaptı, şimdi de servis edip yaymaya çalışıyorlar ki umuttan daha da para kazansın.