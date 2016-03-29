Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarından çekilmek üzere iken, CEO koltuğuna oturan John Chen ile birlikte şansını yeniden denemek isteyen BlackBerry, halen dişe dokunur bir gelişme elde edebilmiş değil. BlackBerry işletim sistemini bırakarak Android platformuna geçen firma, halen tek bir modeli ile yoluna devam ediyor. Analiz uzmanları gelecek için umutsuz.

TD Securities analiz uzmanı Daniel Chan, BlackBerry’nin donanım üreticiliğinin artık sona geldiğini düşünüyor. MWC 2016 fuarında, beklenen diğer bir Android işletim sistemli Vienna modelinin tanıtılmaması, Chan’in düşüncelerine en büyük dayanağı oluşturuyor.

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Chan, firmanın tamamen donanım üretiminden çekilerek kendisini yazılıma odaklamasının gerektiğini ve geleceğini kurtarmasının buna bağlı olduğunu belirtiyor. Bu sayede firmanın yıllık 1.4 milyar dolar gelir ve yüzde 33 kar marjına imza atabileceğini düşünüyor. Ayrıca donanım tarafı için gereken Ar-Ge masraflarının da önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Hali hazırda BlackBerry 10 işletim sistemi artık rafa kalkmış durumda. Facebook ve WhatsApp, BB 10 desteğini durdurmayı planlıyor. Bu yolu, daha başka geliştiricilerin de izleyeceği tahmin ediliyor.

Firma, 1 Nisan itibariyle ilk çeyrek mali raporlarını yatırımcılar ile paylaşacak. Yıl bazında yüzde 31 düşüş yaşaması beklenen firmanın, gelecek ile ilgili bazı önemli duyurular yapması da bekleniyor.