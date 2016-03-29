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Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir

Android platformuna adım attıktan sonra Priv adındaki ilk modelini piyasaya süren BlackBerry, henüz ikinci bir model için duyuru yapmış değil. Bazı çevreler, bunun iyiye alamet olmadığını düşünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,8b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarından çekilmek üzere iken, CEO koltuğuna oturan John Chen ile birlikte şansını yeniden denemek isteyen BlackBerry, halen dişe dokunur bir gelişme elde edebilmiş değil. BlackBerry işletim sistemini bırakarak Android platformuna geçen firma, halen tek bir modeli ile yoluna devam ediyor. Analiz uzmanları gelecek için umutsuz.

TD Securities analiz uzmanı Daniel Chan, BlackBerry’nin donanım üreticiliğinin artık sona geldiğini düşünüyor. MWC 2016 fuarında, beklenen diğer bir Android işletim sistemli Vienna modelinin tanıtılmaması, Chan’in düşüncelerine en büyük dayanağı oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor"

Chan, firmanın tamamen donanım üretiminden çekilerek kendisini yazılıma odaklamasının gerektiğini ve geleceğini kurtarmasının buna bağlı olduğunu belirtiyor. Bu sayede firmanın yıllık 1.4 milyar dolar gelir ve yüzde 33 kar marjına imza atabileceğini düşünüyor. Ayrıca donanım tarafı için gereken Ar-Ge masraflarının da önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Hali hazırda BlackBerry 10 işletim sistemi artık rafa kalkmış durumda. Facebook ve WhatsApp, BB 10 desteğini durdurmayı planlıyor. Bu yolu, daha başka geliştiricilerin de izleyeceği tahmin ediliyor.

Firma, 1 Nisan itibariyle ilk çeyrek mali raporlarını yatırımcılar ile paylaşacak. Yıl bazında yüzde 31 düşüş yaşaması beklenen firmanın, gelecek ile ilgili bazı önemli duyurular yapması da bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Analyst-BlackBerry-will-stop-producing-hardware-and-become-a-profitable-enterprise-software-firm_id79704 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Turkiye'deki satis fiyatlari 3100 - 3650 TL arasinda. Yari fiyati olsaydi bile insanlar alirken acaba batarsa destek ve parca sikintisi olur mu diye almaya cekinirlerdi. Hangi akilla o etiketi koydular? Galiba firmayi batirip iflas isteyecekler ve borclari odemeden kacacaklar. Baska mantikli aciklamasi olamaz.
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BRNSpawn 3 yıl
Facebook gecen hafta güncelleme ile BB10 desteğini kesti. Bence yazık oldu BB10'a Q5 kullanıyorum, oldukça da memnunum. Bu gidişle platform değiştirecem.
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WB 3 yıl
Batmadi gitti..
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xxxx1 3 yıl
görseldeki ürün dünyanın en pakalı mobil cihazı,(edition markalar hariç)bataklıkta olupta böyle bir artistik hareket yapmak sanırım;'' hızlı yaşa genç öl''kafasını yaşıyorlar...


resmi sosyal sayfalarında sadece belçika ve fransa daki patlamalara duyarlı olması iyice soğuttu...yahudi asıllı olmasını böyle konularda iyi hissettiriyorlar...
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BiilimAdamı 3 yıl
yenlikçi olmayıp eski gelenek göreneklerini aşamazsan böyle batarsın. yıl olmuş 2016 baharı adamların tellerinde hala altta basmalı tuşlar var oh iyi oluyor size, 2. nokia vakası .
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Robot Doktoru 3 yıl BiilimAdamı
eskici değil yenilikçi değil stratejik kullanışçıl omalarılazım. dolayısı ile piyasanın sadece kore (lg samsung) ve amerika markalarına kalması bize yenilik ve devrim için avantaj değil. mesela piyasaya hakim olan markalardan s7 ile g5 neredeyse aynı ürün biraz değişi(aralarında en yenilikçi gibi söylenen) htc 10. karşılarında ise iphone var. anlatmak istediğim çeşit üreten ne kadar çok marka olur ise o kadar çok devrim gelişme ve yenilik olabilir...

yani senin dediğin gibi olursa 100-150 dolarlık maliyeti, kalitesi ve devrimselliği olan BB gibiler düşer ise, 50-75dolarlık kore mallarına kalacağız


not:BB ci filan değilim geniş üretici seçeneğini daraltmak windows gibi bizi tekellere düşürtür. anlatmak istediğim bu.

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ayrı konu:
kimisi diyor lg g4 ile bb priv aynı
(alıntıyı farkı daha çok anlamanız için koydum)

lg de samsung da en az yenilik yapan firma. sadece donanımları geliştiriyorlar. samsung micro dan vazgeçip type-c geçmiyor lg ise LCD-IPS den vazgeçip P-OLED geçmeyecek kadar eskici(bak nekadar ciddi bir hataZ5 vs S6 vs G4 vs iPhone 6s ekran karşılaştırma).
BB ise yönvermek istiyor dolayısı ile çok riske giriyor. BB şimdi klavyesiz, klavyeli ucuz ve 3. süpriz bir ürün geliştiriyor
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"oysa;
privde özel lens var, kavisli amoled var, kalvye var, lg de yok
priv malzeme ve maliyet sebebi ile, iphone 6 seviyesinde ele alınır.

lg g4 günlük kullanımın amacının üst seviyesine hitap eder
priv, iphone profosyenel(parası çok dürten
lere) seviyeye hitap eder

priv in fiyetı düşmeme sebepleri bunlar. çünkü telefona lens koymak (çok mantık olmasada) pahalı bir şey.
ürünler genel seviyeye göre karşılaştırma yapılmalı.
herkes ihtiyacına göre olana almalıdır."

Robot Doktoru

sistemli adam


Kullananlar kamera konusunda bilgi verebilir mi ?
üst sınıf diğer modellere göre kamerası tatmin ediyor mu ?

Üzgünüm bizzat benim incelemem değil
orjinal konu
KAMERA: BB Priv vs Lumia 1520 vs iphone 6s plus

1520 yi neden ekledim?
1520 de Carl Zeiss optics in özel lensleri kullanılarak sıra dışı başarı elde edilmişti. Bu sefer de BB Schneider-Kreuznach optics in lenslerini kullanarak çok ciddi bir başarı elde etmiş (BB priv in pahalı olmasının sebebi için sadece bu tekniği kullanmaları bile yeter).

Gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş öyle basit bir başarı değil bu. orjinal konu
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Koca BB ne hale geldi vay be...
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mcebi001 3 yıl
BB 10 sistemine yazık oldu saçma sapan bir strateji ile bitirdiler blackberry yi ,yönetici diye seçtikleri adamı priv tanıtımında görmüştük adam tanıtımını yaptığı cihazdan bi haberdi..
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