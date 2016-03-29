Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarından çekilmek üzere iken, CEO koltuğuna oturan John Chen ile birlikte şansını yeniden denemek isteyen BlackBerry, halen dişe dokunur bir gelişme elde edebilmiş değil. BlackBerry işletim sistemini bırakarak Android platformuna geçen firma, halen tek bir modeli ile yoluna devam ediyor. Analiz uzmanları gelecek için umutsuz.
TD Securities analiz uzmanı Daniel Chan, BlackBerry’nin donanım üreticiliğinin artık sona geldiğini düşünüyor. MWC 2016 fuarında, beklenen diğer bir Android işletim sistemli Vienna modelinin tanıtılmaması, Chan’in düşüncelerine en büyük dayanağı oluşturuyor.Ayrıca Bkz. "Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor"
Chan, firmanın tamamen donanım üretiminden çekilerek kendisini yazılıma odaklamasının gerektiğini ve geleceğini kurtarmasının buna bağlı olduğunu belirtiyor. Bu sayede firmanın yıllık 1.4 milyar dolar gelir ve yüzde 33 kar marjına imza atabileceğini düşünüyor. Ayrıca donanım tarafı için gereken Ar-Ge masraflarının da önüne geçilebileceği ifade ediliyor.
Hali hazırda BlackBerry 10 işletim sistemi artık rafa kalkmış durumda. Facebook ve WhatsApp, BB 10 desteğini durdurmayı planlıyor. Bu yolu, daha başka geliştiricilerin de izleyeceği tahmin ediliyor.
Firma, 1 Nisan itibariyle ilk çeyrek mali raporlarını yatırımcılar ile paylaşacak. Yıl bazında yüzde 31 düşüş yaşaması beklenen firmanın, gelecek ile ilgili bazı önemli duyurular yapması da bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Analyst-BlackBerry-will-stop-producing-hardware-and-become-a-profitable-enterprise-software-firm_id79704 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
resmi sosyal sayfalarında sadece belçika ve fransa daki patlamalara duyarlı olması iyice soğuttu...yahudi asıllı olmasını böyle konularda iyi hissettiriyorlar...
yani senin dediğin gibi olursa 100-150 dolarlık maliyeti, kalitesi ve devrimselliği olan BB gibiler düşer ise, 50-75dolarlık kore mallarına kalacağız
not:BB ci filan değilim geniş üretici seçeneğini daraltmak windows gibi bizi tekellere düşürtür. anlatmak istediğim bu.
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ayrı konu:
kimisi diyor lg g4 ile bb priv aynı (alıntıyı farkı daha çok anlamanız için koydum)
lg de samsung da en az yenilik yapan firma. sadece donanımları geliştiriyorlar. samsung micro dan vazgeçip type-c geçmiyor lg ise LCD-IPS den vazgeçip P-OLED geçmeyecek kadar eskici(bak nekadar ciddi bir hataZ5 vs S6 vs G4 vs iPhone 6s ekran karşılaştırma).
BB ise yönvermek istiyor dolayısı ile çok riske giriyor. BB şimdi klavyesiz, klavyeli ucuz ve 3. süpriz bir ürün geliştiriyor
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"oysa;
privde özel lens var, kavisli amoled var, kalvye var, lg de yok
priv malzeme ve maliyet sebebi ile, iphone 6 seviyesinde ele alınır.
lg g4 günlük kullanımın amacının üst seviyesine hitap eder
priv, iphone profosyenel(parası çok dürten lere) seviyeye hitap eder
priv in fiyetı düşmeme sebepleri bunlar. çünkü telefona lens koymak (çok mantık olmasada) pahalı bir şey.
ürünler genel seviyeye göre karşılaştırma yapılmalı.
herkes ihtiyacına göre olana almalıdır."