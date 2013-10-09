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Analiz : Bu yıl MacBook satışları yıl bazında gerileyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl MacBook satışları yıl bazında gerileyecek

Apple'ın Haziran ayında Haswell işlemciler ile yenilediği MacBook Air modelinin ardından MacBook Pro modelinde de aynı güncellemenin bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Kullanım süresi bakımından iddialı geliştirmeler sunan yeni MacBook ailesi bununla birlikte bu yıl beklenen satış performansını sergileyemeyecek.

Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere göre Haziran ayından bu yana MacBook sevkiyatlarında yüzde 10-20 artış yaşandı ve Ekim ayında da bu artış devam edecek. Bununla birlikte yılın ilk yarısında düşük seyreden MacBook satışları ve bileşen tedariğinin bir süre durdurulması, yıl genelindeki satışlara da olumsuz etki yapacak.

Geçen yıl Apple 13 milyon ünite MacBook sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ancak sadece yılın ilk yarısı için ulaşılan rakam 5.3 milyon ünite civarında. Apple'ın geçen yıl rakamlarını geride bırakabilmesi için 8 milyon MacBook satışı yapması gerekiyor. 

Analiz uzmanlarına göre Apple'ın bu rakamı tutturması bir hayli zor ve geçen yıla göre satışlarda yüzde 13 civarında bir gerileme olacak. Bu da toplamda 12 milyon civarında bir MacBook satış rakamına ulaşılacağını gösteriyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20131004PD207.html Yorum Yaz
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Ralphi 6 yıl en beğenilen
Yav He He
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gumballl 6 yıl
Bi biz gidemedik zati şu ülkeye
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hidrojennn 6 yıl
hipnotika
burada ki çoğu insan mac kullanmadığı için atıp tutup saçma sapan yorumlar yapıyor. o kadar mükemmeller ki insan kullanırken zevk alıyor.

hem kullandım hemde sattım. kendi görüşlerimi değilde sattıklarımınkilerini davranışlarını aktarayım. 1. sistemi anlayamıyorlar 2. kullanmak istedikleri programları bulamıyorlar 3. windowstaki programları çalıştırmaya çalışıyorlar 4 windows yüklemeye çalışıyorlar 5. satıyorlar.
mac kullanmış grafikerlerin alışkanlıklarını devam ettirmeleri iyi. sisteme alışmışlar, sistemi seviyorlar. daha fazla para vermek onları etkilemiyor. fakat o fiyattan daha ucuza daha hızlı çalışan windowslu makinalar alabilirler. oyun garip programlar yüklemezlerse, trojan ve viruse maruz kalmazlarsa windows stabil çalışır.
not: apple kullanıcıların tek şansı azınlıkta oldukları için hacker ve viruslere az maruz kalmaları.
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hipnotika 6 yıl
theyapici
yurdumda mac bok fiyatalrı çok apple store işi yılan hikayesi mübarek sanki açılamadı gitti

zorlu center a açılıyor. açılamayan apple store degil zorlu center. bir türlü acamadilar.
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Zordion 6 yıl

hipnotika
theyapici
yurdumda mac bok fiyatalrı çok apple store işi yılan hikayesi mübarek sanki açılamadı gitti

zorlu center a açılıyor. açılamayan apple store degil zorlu center. bir türlü acamadilar.

Zorlu Center bugun acildi.
Apple Store ise Ocak'ta acilacak.
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hipnotika 6 yıl
burada ki çoğu insan mac kullanmadığı için atıp tutup saçma sapan yorumlar yapıyor. o kadar mükemmeller ki insan kullanırken zevk alıyor.
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nightsoldier 6 yıl hipnotika
Mac hiç kullanmadım. İpad ve iphoneum var. Bana bu ikili fazlasıyla yetiyor. Mac aldın mı, içerisine windows kurman gerekiyor, yani aynı makinede iki işletim sistemi olacak. Üçbin lira verip de bunlarla uğraşmak biraz zor geliyor.
Ancak tasarımı ve kalite olarak güzel cihaz mac serisi.
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hksdejavu 6 yıl
Tablet ve akilli telefon pazari yuzunden butun bilgisayar ureticileri ayni sorundan muzdarip zaten. Mac ailesi bu gune kadar yeni bilgisayar alanlarla buyumedi zaten (tabletler cikali beri). Tamamen pc kullanicilarini caliyordu. Alinan bir Mac in senelerce rahat kullanilabilmesi, yuksek fiyatlari ve piyasada masaustu veya dizustu bilgisayara ihtiyac duyanlarin sayisinin azalmasi birlesinde cok normal bence bu sonuc.
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gumballl 6 yıl
Aslında apple ürünleri güzelde çok pahalı şimdi derler amerika ile arada fazla fiyat farkı yok ama bilmezler abd deki işçi maaşı ile türkiyede ki işçi maaşını
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starmaster 6 yıl gumballl
gumballl
Aslında apple ürünleri güzelde çok pahalı şimdi derler amerika ile arada fazla fiyat farkı yok ama bilmezler abd deki işçi maaşı ile türkiyede ki işçi maaşını

Amerika da işçi mi kaldı? Hizmet sektörü dışında işçi yok olanlarda göçmen Meksikalı
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starmaster 6 yıl
Zaten tabletler yükselişte ve ülkemde pc yi sadece internet için kullananlar çok fazla.
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Fenomenon 6 yıl
tabi düşecek çünkü millet tablet ve akıllı telefon alıyor
apple'cılar bunun nesine trip atıyor anlamıyorum
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GokhanMaths 6 yıl
İnsanları o kadar çok mobil cihazlara yönlendirdiler ki çok normal düşüşler
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dirokzan 6 yıl
Walla çok güzel bir makine lakin hep düşünürüm acaba cok para mi saydim diye evet cok ama kalitesine diyecek yok.bir ara asiri şekilde isiniyordu son zamanlarda problem yok:)
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