Analiz : Bu yıl MacBook satışları yıl bazında gerileyecek

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Apple'ın Haziran ayında Haswell işlemciler ile yenilediği MacBook Air modelinin ardından MacBook Pro modelinde de aynı güncellemenin bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Kullanım süresi bakımından iddialı geliştirmeler sunan yeni MacBook ailesi bununla birlikte bu yıl beklenen satış performansını sergileyemeyecek.
Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere göre Haziran ayından bu yana MacBook sevkiyatlarında yüzde 10-20 artış yaşandı ve Ekim ayında da bu artış devam edecek. Bununla birlikte yılın ilk yarısında düşük seyreden MacBook satışları ve bileşen tedariğinin bir süre durdurulması, yıl genelindeki satışlara da olumsuz etki yapacak.
Geçen yıl Apple 13 milyon ünite MacBook sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ancak sadece yılın ilk yarısı için ulaşılan rakam 5.3 milyon ünite civarında. Apple'ın geçen yıl rakamlarını geride bırakabilmesi için 8 milyon MacBook satışı yapması gerekiyor.
Analiz uzmanlarına göre Apple'ın bu rakamı tutturması bir hayli zor ve geçen yıla göre satışlarda yüzde 13 civarında bir gerileme olacak. Bu da toplamda 12 milyon civarında bir MacBook satış rakamına ulaşılacağını gösteriyor.
http://www.digitimes.com/news/a20131004PD207.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hem kullandım hemde sattım. kendi görüşlerimi değilde sattıklarımınkilerini davranışlarını aktarayım. 1. sistemi anlayamıyorlar 2. kullanmak istedikleri programları bulamıyorlar 3. windowstaki programları çalıştırmaya çalışıyorlar 4 windows yüklemeye çalışıyorlar 5. satıyorlar.
mac kullanmış grafikerlerin alışkanlıklarını devam ettirmeleri iyi. sisteme alışmışlar, sistemi seviyorlar. daha fazla para vermek onları etkilemiyor. fakat o fiyattan daha ucuza daha hızlı çalışan windowslu makinalar alabilirler. oyun garip programlar yüklemezlerse, trojan ve viruse maruz kalmazlarsa windows stabil çalışır.
not: apple kullanıcıların tek şansı azınlıkta oldukları için hacker ve viruslere az maruz kalmaları.
zorlu center a açılıyor. açılamayan apple store degil zorlu center. bir türlü acamadilar.
Zorlu Center bugun acildi. Apple Store ise Ocak'ta acilacak.
Ancak tasarımı ve kalite olarak güzel cihaz mac serisi.
Amerika da işçi mi kaldı? Hizmet sektörü dışında işçi yok olanlarda göçmen Meksikalı
apple'cılar bunun nesine trip atıyor anlamıyorum
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