Analiz : Geçen yıl mobil zararlı yazılımların yüzde 99'u Android'i hedefledi





Kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakan Android işletim sistemi her geçen gün daha fazla zararlı yazılımın hedefi haline geliyor.





Cisco tarafından yapılan yeni bir analize göre geçen yıl mobil zararlı yazılımların yüzde 99'u Android'i hedefledi. Kalan oranın yüzde 0.84'ü ise Java destekli cihazlara yöneldi. Zararlı yazılımlar genelde yemleme, bilinmeyen web sitelerine yönlendirme, popüler uygulamaları taklit etme şeklinde oluyor. Sadece belirli bir cihaza yönlendirilen zararlı yazılım oranı ise yüzde 1.2.





Web tabanlı zararlı yazılımların ise yüzde 71'i Android cihazlarını hedefliyor. Yüzde 14'ü ise iPhone kullanıcılarının peşinde.





Mobil zararlı yazılımlar içerisinde en sık ortaya çıkan Andr/Qdplugin-A adlı yazılım ve tüm mobil yazılımlar içerisinde yüzde 43.8 oranına sahip. Andr/NewyearL-B ise yüzde 25 civarında bir orana sahip. Diğer yazılımlar ise yüzde 10'un altında seyrediyor. Bu zararlı yazılımlar genelde Google Play harici üçüncü taraf mağazalardan indirilen veya harici kaynaklardan yüklenen uygulamalarda ortaya çıkıyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-devices-were-the-target-of-99-out-of-every-100-mobile-malware-attacks-in-2013_id51655