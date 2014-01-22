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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Geçen yıl mobil zararlı yazılımların yüzde 99'u Android'i hedefledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl mobil zararlı yazılımların yüzde 99'u Android'i hedefledi

Kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakan Android işletim sistemi her geçen gün daha fazla zararlı yazılımın hedefi haline geliyor. 

Cisco tarafından yapılan yeni bir analize göre geçen yıl mobil zararlı yazılımların yüzde 99'u Android'i hedefledi. Kalan oranın yüzde 0.84'ü ise Java destekli cihazlara yöneldi. Zararlı yazılımlar genelde yemleme, bilinmeyen web sitelerine yönlendirme, popüler uygulamaları taklit etme şeklinde oluyor. Sadece belirli bir cihaza yönlendirilen zararlı yazılım oranı ise yüzde 1.2.

Web tabanlı zararlı yazılımların ise yüzde 71'i Android cihazlarını hedefliyor. Yüzde 14'ü ise iPhone kullanıcılarının peşinde. 

Mobil zararlı yazılımlar içerisinde en sık ortaya çıkan Andr/Qdplugin-A adlı yazılım ve tüm mobil yazılımlar içerisinde yüzde 43.8 oranına sahip. Andr/NewyearL-B ise yüzde 25 civarında bir orana sahip. Diğer yazılımlar ise yüzde 10'un altında seyrediyor. Bu zararlı yazılımlar genelde Google Play harici üçüncü taraf mağazalardan indirilen veya harici kaynaklardan yüklenen uygulamalarda ortaya çıkıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Android-devices-were-the-target-of-99-out-of-every-100-mobile-malware-attacks-in-2013_id51655 Yorum Yaz
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neo01470 5 yıl en beğenilen bYUğur
bYUğur
Wp Yokmu ya


Uygulaması yok ki zararlısı olsun
2 Yanıt Yanıtla +8
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arifakinti 5 yıl
Dr. Web Life Lisans saolsun .d 76 $ para verdik yani :)) dermisimm
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Fenomenon 5 yıl
bizi önemsiyorlar :) ios'la wp'yi iplemiyorlar bile.
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foz54 5 yıl
sahte uygulamalar var genelde reklam amaçlı. mesela
play.google.com/...



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Balawitz 5 yıl foz54
foz54

sahte uygulamalar var genelde reklam amaçlı. mesela
play.google.com/...





Appstore da Google Play de otomatik bir yazılım tarafından 24 saatte bir bütün uygulamalar kontrol ediliyor. Zararlı uygulamalar bulunursa kaldırılır. Linke bir tekrar tıklayın derim.
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ensar_cakmak 5 yıl
Güvenlik açığı varsa google nin bunu halletmesi lazım dır
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doctor5945 5 yıl
normaldir sinekler çöplüğe gelir
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kymelria 5 yıl
Anroid açık kaynak iyi güzel deniyor ama böyle tehlikeleri de oluyor malesef
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Jacobıan 5 yıl
nerde çokluk orda ..... bu işin kuralı bu
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Balawitz 5 yıl
Kavgalar cikmadan son cumleyi tekrar okuyun

"Bu zararlı yazılımlar genelde Google Play harici üçüncü taraf mağazalardan indirilen veya harici kaynaklardan yüklenen uygulamalarda ortaya çıkıyor. "

O kadar girtlak patlatiyoruz bu 'virus'ler apk'lar da oluyor, onlar da genelde reklam amacli oluyorlar, market guvenli diye.
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Lagionaire67 5 yıl Balawitz
Balawitz
Kavgalar cikmadan son cumleyi tekrar okuyun

"Bu zararlı yazılımlar genelde Google Play harici üçüncü taraf mağazalardan indirilen veya harici kaynaklardan yüklenen uygulamalarda ortaya çıkıyor. "

O kadar girtlak patlatiyoruz bu 'virus'ler apk'lar da oluyor, onlar da genelde reklam amacli oluyorlar, market guvenli diye.

Ama başlıkta markete degil androdi diyor
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LGSalesB 5 yıl
İosu hedef alıyorda ne oluyor ? Apple kendi yazılımını kendi maafediyor.
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bYUğur 5 yıl
Wp Yokmu ya
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aslankani1 5 yıl
Demekki Wp8 çok güvenli
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black_67 5 yıl aslankani1
aynı saldırı wp için olsunda görelim
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