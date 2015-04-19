Analiz : LG G4 satışları beklentilerin altında kalabilir

28 Nisan'da yeni amiral gemi modeli G4'ü tanıtmaya hazırlayan LG, kimisi yanlışlıkla kimisi de bilerek yayınlanan görsellerle modelin dış tasarımını tamamen ele vermişti. Yongaseti konusunda halen belirsizliğin olduğu model ile ilgili ilk analizler iç açıcı değil.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG G4'ün satış rakamları LG G3'ü geçemeyecek. LG G3 modelinin henüz 10 milyon barajını aşmayı beklediği belirtilirken, LG G4'ün bu rakamın da gerisinde kalacağı düşünülüyor.





Bunun iki sebebi var. Birincisi Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin 70 milyon civarındaki satış beklentisi. Genelde Samsung amiral gemi modelleriyle iyi bir yıl çıkardığında Apple hariç rakip firmalar kendisine geniş bir alan bulamıyor. Bu yıl da aynısı yaşanabilir. Yani bu durum aslında HTC One M9 ve Xperia Z4 için de geçerli.





İkinci sebep ise giderek güçlenen Snapdragon 808 yongaseti iddiaları. 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Snapdragon 808 beraberinde Adreno 418 grafik birimi getiriyor. Bu bakımdan gerek Exynos 7420 gerekse Snapdragon 810 yongasetleri karşısında oldukça zorlanacak. Bu da LG G4 için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.





LG G2 ve LG G3 karışımı bir dış tasarım benimseyen LG, deri kaplama arka kapak ile pazarda farklılaşmaya çalışacak. Ancak şimdiden modelin tasarım anlamında yeni bir şey sunmadığı şeklinde eleştiriler gelmeye başladı.





Henüz tüketici ile buluşmamış bir modelle ilgili tahmin yapmak için henüz erken. Bu bakımdan lansman sonrası ilk izlenimler ve pazara çıktığında oluşacak tüketici tepkisi model ile ilgili bir fikir verecektir.

http://www.phonearena.com/news/Korean-analyst-the-LG-G4-might-not-sell-better-than-the-G3_id68386