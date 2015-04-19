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Analiz : LG G4 satışları beklentilerin altında kalabilir

4 yıl
8,5b
1
66
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : LG G4 satışları beklentilerin altında kalabilir

28 Nisan'da yeni amiral gemi modeli G4'ü tanıtmaya hazırlayan LG, kimisi yanlışlıkla kimisi de bilerek yayınlanan görsellerle modelin dış tasarımını tamamen ele vermişti. Yongaseti konusunda halen belirsizliğin olduğu model ile ilgili ilk analizler iç açıcı değil. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG G4'ün satış rakamları LG G3'ü geçemeyecek. LG G3 modelinin henüz 10 milyon barajını aşmayı beklediği belirtilirken, LG G4'ün bu rakamın da gerisinde kalacağı düşünülüyor. 

Bunun iki sebebi var. Birincisi Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin 70 milyon civarındaki satış beklentisi. Genelde Samsung amiral gemi modelleriyle iyi bir yıl çıkardığında Apple hariç rakip firmalar kendisine geniş bir alan bulamıyor. Bu yıl da aynısı yaşanabilir. Yani bu durum aslında HTC One M9 ve Xperia Z4 için de geçerli. 

İkinci sebep ise giderek güçlenen Snapdragon 808 yongaseti iddiaları. 4 adet Cortex-A53 ve 2 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Snapdragon 808 beraberinde Adreno 418 grafik birimi getiriyor. Bu bakımdan gerek Exynos 7420 gerekse Snapdragon 810 yongasetleri karşısında oldukça zorlanacak. Bu da LG G4 için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. 

LG G2 ve LG G3 karışımı bir dış tasarım benimseyen LG, deri kaplama arka kapak ile pazarda farklılaşmaya çalışacak. Ancak şimdiden modelin tasarım anlamında yeni bir şey sunmadığı şeklinde eleştiriler gelmeye başladı. 

Henüz tüketici ile buluşmamış bir modelle ilgili tahmin yapmak için henüz erken. Bu bakımdan lansman sonrası ilk izlenimler ve pazara çıktığında oluşacak tüketici tepkisi model ile ilgili bir fikir verecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Korean-analyst-the-LG-G4-might-not-sell-better-than-the-G3_id68386 Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl en beğenilen Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Metal metal diyorsunuzda metal değerli birşey değilki daha geçen gün hurdacıya 1 kg civarı demiri 3 liraya sattım
Titanyum kaplama filan olsaydı işte o zaman değerli bir malzemeden üretilmiş olurdu.

1 kilosunu 3 liraya alacak enayi hurdacıyı nerden buldun.50 kiloluk makinaya 50 lira vermiyorlar
pcoyundelisiMetal metal diyorsunuzda metal değerli birşey değilki daha geçen gün hurdacıya 1 kg civarı demiri 3 liraya sattımTita...
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DubSteq 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
simbolmina
pcoyundelisi
Metal metal diyorsunuzda metal değerli birşey değilki daha geçen gün hurdacıya 1 kg civarı demiri 3 liraya sattım
Titanyum kaplama filan olsaydı işte o zaman değerli bir malzemeden üretilmiş olurdu.

metal dedikleri teneke demiri değil, alüminyum.

maksdisplay.com/...

Bir örnek en güzel böyle verilebilirdi. Sizi tebrik ediyor, hayatınızda başarılar diliyorum. Çünki pek birşey yaşayamayacaksınız gibi görünüyor. Çerçeve aluminyumu ile telefonlarda kullanılan aluminyumun kalitesi bir mi sizce ?
pcoyundelisisimbolminapcoyundelisiMetal metal diyorsunuzda metal değerli birşey değilki daha geçen ...
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alprkrkmz 4 yıl
Neredeyse butun ureticiler alüminyum cam vs malzemeye gecmisken hala plastik ya da deri uzerinden ust seviye hissi olusturmaya calisiyor Lg. Satislari ancak fiyatlari dusuk tutarsa artar g2 de oldugu gibi. Yoksa fiyatlari yuksek ve s6 m9 gibi rakipleri ile ayni seviyede tutarsa isi cok zor.
Neredeyse butun ureticiler alüminyum cam vs malzemeye gecmisken hala plastik ya da deri uzerinden ust seviye hissi olusturmaya calisiyor Lg. Satislari ancak fiy...
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Mr.Hahn13 4 yıl
808 ile 2000 tl ustune cikamaz. Hos 810 ile gelsede 2000 tl nin ustu risk olur. Cunku herseye ragmen s6 o fiyata en iyisi
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minur 4 yıl
bu özelliklerle gelecekse,kalsın:D
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Witcher3 4 yıl
G4 umarim dogru bir fiyatlandirma ile cikar ozellikle ulkemizde bu cok onemli. 2500 liraya s6 satiliyor pek alani yok acikcasi artik insanlarda bu rakamlari vermek istemiyorlar. Lg turkiye ne yapip edip 1999 u gecirmemeli..
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cemturk 4 yıl
Bence her yil telefon isi sacma .. Ayni diyenler ne bekliyordunuz ki ? Bence telefonlarda playstation gibi 4 yilda bir cikmali
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AlpKhanate 4 yıl cemturk
cemturk
Bence her yil telefon isi sacma .. Ayni diyenler ne bekliyordunuz ki ? Bence telefonlarda playstation gibi 4 yilda bir cikmali

Katılıyorum sonye ne demeli 6 ayda bir telefon çıkarıyor. Geçen sene z2 aldım 1 sene olmadan 2 model çıktı üstüne. Firmalar kan emici ama millet de alıyor adamlar ne yapsın.
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s3k0 4 yıl
iphone samsunglar uçuk fiyattan satılıyorsa lg de fiyatını biraz düşürüp istediğini elde eder diye düşünüyorum ama bu donanımı en yüksek fiyattan satarlarsa biraz zor...
esasında androidin yerine yeni bir sisteme geçmeleri lazım sene 2015 1gb ramle apple herşeyi yaparken 3gb ram koyup hala yazılımı düşünmeyen üreticileri anlamıyorum
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talatcaner 4 yıl
oyun için masaüstü,laptop ta oyun oynanmaz diyenler bu gün el kadar cihaz da oyun derdine düşmüş :) film,dizi,müzik,oyun derken milletin çokca boş vakti var demek ki,gün içinde de bilgisayarın ya da tv nin başına geçene kadar 5-6 saat ekran süreleri almak istiyor :) Neyse,şu lg 4 fiyat olarak uygun olursa yine satar,ben lg g2 nin revize edilmiş bir modeli ile piyasayı sallamasını tercih ederdim.
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doblocu_ 4 yıl
İşlemci diye tutturup 808 olsa alınmaz 810 olsa ısınır tam verimli çalışmaz diyorsunuz. Telefonlarda bu kadar işlemci gücü gerektirecek bir olay yok. Telefonun içindeki ROM ne kadar iyi optimize edilmişse o kadar akıcı çalışır telefon. 13 Kasım 2012 de çıkmış Nexus 4'ü hala sıfır sorunla kasma donma vs vs olmadan kullanıyorum. Üstündeki işlemci günümüz için oldukça eski denebilir. Yazılımından kaynaklı olarak hala yeni nesil telefonlardan akıcı. Bütün işimide sıfır donma ile yapıyor.

Bunlar bilgisayar değil. Benchmarklara o kadar takılmayın, tasarımını kamerasını beğendiğiniz telefonu alın kullanın. 808'di 810'du şöyleydi böyleydi takılmayın. Telefonun Romu sağlamsa o telefonu uzun yıllar sorunsuz kullanırsınız.

İşlemci telefonlarda bile bu kadar mühimse masaüstündeki 7 yaşındaki Core 2 Quad'lar nasıl GTX760'a yetiyor? Bu kadar işlemciye takılmayın. Telefonlarda oynanan oyunlarda en fazla mobil oyunlar. Görende telefonda BattleField, GTA, CoD oynuyorsunuz zannedecek.
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bullx 4 yıl doblocu_
ben sana kendimden örnek vereyim one x kullanıyorum sık sık cihaz değiştirmeyide sevmiyorum. one x çıkalı 3 sene oldu.
batarya 0. 4 çekirdekli cihazı 2 çekirdeğe düşürdüm ancak 1 gün çıkabiliyor. kamera desen. arka kamera pempe. ön kamerada .... aynası gibi çekiyor.
bak diyorumki 2 3 sene kullanıyorum. o yüzden işlemci olsun kamerası olsun önemlidir benim için. g3 de ana menüde donma sorunlarından tut kamerada çekim yaparken ısınma sorununa kadar türlü türlü şey vardı. bunlarıda gidip xda forumundan kullanıcılara bizzat sorarak öğrendim. daha telefon türkiyeye yeni gelmişti.
şimdide eski teknoloji bir işlemci koyacaklar arkayada deri kapak. alırmıyım? hiç işim olmaz

kamerada lazer odaklama var diyorlardı tek + sı oydu. testlere sondan 2. oluyordu fotoğraf konusunda g3. düşün kamera kötü çekiyor ama hızlı odaklanıyor :D

şuan benim telefonumda temple run bile ara ara donarak oynanıyor. çok sinir edici bir durum.

quad core a gelirsek overclock yapmışsın öyle kullanıyorsun, ona bakarsan elin adamı gidiyor fiat puntoyu yazılım ile 180 beygire çekiyor. stock hızında yetermi o işlemci o karta? normali 2.5 ghz çek bakalım stock hıza ozaman ne oluyor?

saçma bir örnek vermişsin.

bende e5200 işlemcimi 3.7 ghz e çıkartmıştım crysis 2 yi yüksek ayarlarda oynatıyordu HD 6770 ile :)

telefonda overclock şansında yokki, fan falan yokki telefonda? metal bir parça var o soğutuyor işlemciyi.
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mu5tafa 4 yıl
Beter olsun lg.
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Litendria 4 yıl
samsung fanboyları doluşmuş konuya
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burakesan 4 yıl
LG, G4'ün üzerine daha iyi bir telefon serisi konumlandırmayı düşünüyor diye biliyorum. Bu yüzden G4'ün Snapdragon 808 ile gelmesi yüksek olası; yani Snapdragon 810'lu yeni seriyi cazip kılma taktiği denilebilir.
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fthkn 4 yıl
Bu telefonda ne yenilik var ki çok satsın? G3'ün tıpkısının aynısı olmuş. Galaxy s6 gerçekten iyi bir cihaz ama fiyatı fazla abartı. 2 bin civarı kabul edilebilir artık ama fazlası sadece fiyatı kasmaktan ibaret. Bunun da fiyatı abartılı olursa kimse yüzüne bakmaz.
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