Analiz : MediaTek, Qualcomm'u tahtından etme yolunda ilerliyor

Haber Editörü
Mobil işlemci pazarında çoğu Asya kaynaklı olmak üzere pek çok tasarımcı bulunuyor. Ancak pazarda en büyük pay iki üreticiye ait : Qualcomm ve MediaTek.
Bu iki firma haricinde diğer tasarımcılar ya kısıtlı bir bölgede satış yapıyor ya da sadece kendisi için tasarımlar geliştiriyor. Dünya çapında yaygın bir kullanım ağı elde eden Qualcomm ve Mediatek pazarın açık ara önde giden ilk iki firması.
Ancak pazar analizleri, MediaTek'in aradaki farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. Hali hazırda alt ve orta seviye mobil cihaz segmentlerinde MediaTek yüzde 50 civarında bir pazar payı elde etti ve Qualcomm'u geride bıraktı.
Üst seviye pazarda Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 gibi yongasetleri ile daha hakim bir durumda olan Qualcomm'a karşı MediaTek de gerçek 8 çekirdekli MT6592 yognaseti ile güçlü bir hamle yaptı. Şimdiden sayısız Çinli firma MT6592 yognasetini benimsedi ve bu firmalar Çin'de büyük satış rakamlarına imza atıyor.
MediaTek ayrıca LTE modem yongası olan MT 6590 ve MT6590 ile MT6592 karışımı MT6595 yongasetlerini de bu ay içerisinde piyasaya sürecek. Böylece Qualcomm'un en üstün olduğu LTE alanına da girmiş olacak.
Analizler sevkiyat rakamları bazında MediaTek'in yıl içerisinde Qualcomm'u geride bırakacağını gösteriyor. Ancak MediaTek uygun fiyatlı yongasetleri ile tanındığı için gelir anlamında Qualcomm'un bir hayli gerisinde.
http://www.gizmochina.com/2014/01/13/mediatek-will-beat-qualcomm-and-becoming-the-largest-chip-maker/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ağır siklet boksörün karşısına hafif siklet boksör çıkarılmaz.
Mediatek'ten daha küçük Allwinner, (4*Cortex-A15 + 4*Cortex-A7) 8 çekirdekli big.LITTLE A80'i geliştiriyor. Yani yapmak zor değil. En iyiyi yapamayabilirsin, ama o siklete çıkmak o kadar zor bir şey değil. Bilgi, teknoloji bulunmaz bir şey değil.
Düşük maliyetli telefonlar için üretilen düşük enerji tüketimli Cortex-A7'li çipsetlere karşı zaten Qualcomm Cortex-A7'li 4 çekirdekli çipsetleriyle cevap veriyor.
Mediatek'in 8 çekirdekli MTK6592'si daha çok bir pazarlama ürünü. Adını bu şekilde duyurmuş oldu. Amacına da ulaştı. Performans olarak amiral gemi sınıfında değil, aslında 4 çekirdekli MTK kardeşlerine daha yakın, mesela MTK6588'e.
Intel ve Imagination hariç hepsi ARM'a bağlı. Qualcomm, Apple, Samsung Exynos, Huawei HiSilicon, ZTE WiseFone, Allwinner, Rockchip... Ya direk çekirdeklerini kullanıyorlar, ya da mimarisini... Kim kime neyin havasını atıyor? Bir kral varsa o da ARM. Intel tekrar şansını deneyecek. Imagination MIPS mimarisi ve Warrior çekirdekleriyle gelecek.
Mediatek Cortex-A12'li ve 64 bit Cortex-A57'li çipsetlerini hazırlıyor. O zaman daha üst seviyedekilerle kıyaslanır.
Burada önemli olan küçük bir firmanın yavaş yavaş büyüyebilmesidir. Kimse sıfırdan bir anda zirveye gelemez.
Çeşitlilik ve rekabet güzeldir. Ancak kara cahil bir tüketici tekelden yana olur.
4.7" ve daha küçük bir ekrana sahip telefonların HD ekran olmasının zaten bir dezavantajı yok. 312 ppi. Telefonu kullanma mesafesi olan 25-30 santim uzaklıkta tipik bir insan gözünün 300ppi civarında ayırt edilebildiği söyleniyor. Çok keskin gözlüler ayırt edebilir, ama oransal olarak küçük bir kitle.
HD çözünürlükte ekran 4.7 inçten daha fazla büyüdüğünde görüntü kalitesi düşmeye başlar. İkisini yanyana koyarsan fark belli olur, ama bu çok kötü demek değil. Hala çoğu Full HD bilgisayar monitöründen daha keskindir.
ARM'ın kendisi Cortex-15'in, Cortex-A7'ye göre 5 kat enerji tüketip, 5 kat daha fazla fiziksel yer kaplarken, 3 katı kadar performans verdiğini söylüyor. Yani teorik olarak 3 tane Cortex-A7, 1 tane Cortex-A15 ile aynı performansı verirken %60 daha az yer kaplayıp, %60 daha az enerji tüketebilir. Yalnız ARM mobil cihazlarda tek çekirdek performansının önemli olması yüzünden Cortex-A15'i geliştirdiklerini söylüyor.
Yani teorik olarak kaba kuvvette 2Ghz hızında 8 çekirdekli MTK6592, 2.3Ghz hızında 4 çekirdekli Snapdragon 800 ile aynı. 1.7Ghz hızında 8 çekirdekli MTK6592, 1.7Ghz hızında 4 çekirdekli Snapdragon 600'den %15 daha kuvvetli.
Yalnız bu MTK6592'nin tüm çekirdeklerini kullanabildiği bir durumda geçerli.
Tek çekirdeğe ihtiyaç duyulan bir uygulamada 1.7Ghz Snapdragon 600, 1.7Ghz MTK6592'den %73 daha fazla iş görebilir. 2, 3 ve 4 çekirdeklerde bu oran devam eder.
Uygulamalar 8 çekirdeğe göre optimize edilmedikten sonra orada boşa giden bir güç olur. Qualcomm günümüzde çoğu uygulamanın 3 çekirdek kullandığını söylüyor. Orda bile 4. çekirdek çoğu zaman atıl kalıyor. Chrome'un 8 çekirdeğe destek verdiğini duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Başka hangi uygulamanın 8 çekirdeğe uygun olduğunu bilmiyorum. Varsa çok nadirdir. Bunların hangi uygulamalar olduğunu bilenler de daha nadir ki, ortada böyle bir bilgi yok.
MTK6592, 4 çekirdekli kardeşi MTK6588'e daha yakın dedim. Zira, aynı 1.7Ghz Cortex-A7 çekirdeklerini kullanıyorlar. Sadece birinde çoğu zaman işe yaramayacak 8 çekirdek var, diğerinde 4... GPU'ları da aynı: Mali-450. GPU'ların tek farkı da saat hızları. 8 çekirdekli modelin GPU'su 700Mhz, 4 çekirdekli modelin 600Mhz... Arada %16'lık bir fark var.
Kısaca MTK6592 ile MTK6588 arasında gerçek kullanımda çok çok az bir fark olacaktır. Yine de MTK6589, MTK6589T ve MTK6582 ile aralarında ciddi fark olduğunu söylemek lazım.
Peki bütün bunlar kötü bir şey mi? Hayır. MTK6589'lu General Mobile Discovery'nin bile beğenildiği düşünülürse ondan %40 daha güçlü bir CPU, 4 kat güçlü bir GPU'lu MTK6592 ve MTK6588'le gayet makul telefonlar olacaktır.
Örneğin 5.5" Honor 3x 280$ iken, 6" Ascend Mate 2 430$'a çıktı. Mate 2'nin bir modelinde Cortex-A7'li 4 çekirdekli Snapdragon 400 olacak.
Hatta Honor 3x'e rakip 5.5" MTK6592'li Xiaomi Hongmi 2'nin 160$'a çıkacağı söyleniyor.
Yine 4 çekirdek Cortex-A7 Snapdragon 400'lü, 6" Sony T2 Ultra'nın 545$ (399 euro) gibi bir fiyata çıkacağı söyleniyor.
Mediatek sürekli Cortex-A7'lerle devam etmeyecek tabi ki. 6 çekirdekli bir modelden bahsediliyor. Yine ARM'ın big.LITTLE teknolojisinde tabi ki. 3 çekirdeği ARM'ın yeni ürünü Cortex-A12 olacak, 3 çekirdeği Cortex-A7. Cortex-A12 performans olarak Cortex-A15'ten biraz daha düşük, buna karşılık biraz daha az enerji tüketiyor. Eski Cortex-A9'lardan ise üstün.
Qualcomm'un dediği gibi çoğu uygulamanın 3 çekirdeğe kadar kullandığı doğruysa 3+3 big.LITTLE tam isabet olacaktır. Cortex-A15 yerine Cortex-A12 kullanmak ise, hala biraz daha ucuz, hala biraz daha az enerji tüketen bir çipset yaratmak için uygun bir tercih olacaktır diye düşünüyorum.
Bir de 64 bitlik bir çipset geliştirdikleri söyleniyor. Onda da Cortex-A57 olacak. Cortex-A15'in 64 bit karşılığı denilebilir.
4.7" ve daha küçük bir ekrana sahip telefonların HD ekran olmasının zaten bir dezavantajı yok. 312 ppi. Telefonu kullanma mesafesi olan 25-30 santim uzaklıkta tipik bir insan gözünün 300ppi civarında ayırt edilebildiği söyleniyor. Çok keskin gözlüler ayırt edebilir, ama oransal olarak küçük bir kitle.
HD çözünürlükte ekran 4.7 inçten daha fazla büyüdüğünde görüntü kalitesi düşmeye başlar. İkisini yanyana koyarsan fark belli olur, ama bu çok kötü demek değil. Hala çoğu Full HD bilgisayar monitöründen daha keskindir.
ARM'ın kendisi Cortex-15'in, Cortex-A7'ye göre 5 kat enerji tüketip, 5 kat daha fazla fiziksel yer kaplarken, 3 katı kadar performans verdiğini söylüyor. Yani teorik olarak 3 tane Cortex-A7, 1 tane Cortex-A15 ile aynı performansı verirken %60 daha az yer kaplayıp, %60 daha az enerji tüketebilir. Yalnız ARM mobil cihazlarda tek çekirdek performansının önemli olması yüzünden Cortex-A15'i geliştirdiklerini söylüyor.
Yani teorik olarak kaba kuvvette 2Ghz hızında 8 çekirdekli MTK6592, 2.3Ghz hızında 4 çekirdekli Snapdragon 800 ile aynı. 1.7Ghz hızında 8 çekirdekli MTK6592, 1.7Ghz hızında 4 çekirdekli Snapdragon 600'den %15 daha kuvvetli.
Yalnız bu MTK6592'nin tüm çekirdeklerini kullanabildiği bir durumda geçerli.
Tek çekirdeğe ihtiyaç duyulan bir uygulamada 1.7Ghz Snapdragon 600, 1.7Ghz MTK6592'den %73 daha fazla iş görebilir. 2, 3 ve 4 çekirdeklerde bu oran devam eder.
Uygulamalar 8 çekirdeğe göre optimize edilmedikten sonra orada boşa giden bir güç olur. Qualcomm günümüzde çoğu uygulamanın 3 çekirdek kullandığını söylüyor. Orda bile 4. çekirdek çoğu zaman atıl kalıyor. Chrome'un 8 çekirdeğe destek verdiğini duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Başka hangi uygulamanın 8 çekirdeğe uygun olduğunu bilmiyorum. Varsa çok nadirdir. Bunların hangi uygulamalar olduğunu bilenler de daha nadir ki, ortada böyle bir bilgi yok.
MTK6592, 4 çekirdekli kardeşi MTK6588'e daha yakın dedim. Zira, aynı 1.7Ghz Cortex-A7 çekirdeklerini kullanıyorlar. Sadece birinde çoğu zaman işe yaramayacak 8 çekirdek var, diğerinde 4... GPU'ları da aynı: Mali-450. GPU'ların tek farkı da saat hızları. 8 çekirdekli modelin GPU'su 700Mhz, 4 çekirdekli modelin 600Mhz... Arada %16'lık bir fark var.
Kısaca MTK6592 ile MTK6588 arasında gerçek kullanımda çok çok az bir fark olacaktır. Yine de MTK6589, MTK6589T ve MTK6582 ile aralarında ciddi fark olduğunu söylemek lazım.
Peki bütün bunlar kötü bir şey mi? Hayır. MTK6589'lu General Mobile Discovery'nin bile beğenildiği düşünülürse ondan %40 daha güçlü bir CPU, 4 kat güçlü bir GPU'lu MTK6592 ve MTK6588'le gayet makul telefonlar olacaktır.
Örneğin 5.5" Honor 3x 280$ iken, 6" Ascend Mate 2 430$'a çıktı. Mate 2'nin bir modelinde Cortex-A7'li 4 çekirdekli Snapdragon 400 olacak.
Hatta Honor 3x'e rakip 5.5" MTK6592'li Xiaomi Hongmi 2'nin 160$'a çıkacağı söyleniyor.
Yine 4 çekirdek Cortex-A7 Snapdragon 400'lü, 6" Sony T2 Ultra'nın 545$ (399 euro) gibi bir fiyata çıkacağı söyleniyor.
Mediatek sürekli Cortex-A7'lerle devam etmeyecek tabi ki. 6 çekirdekli bir modelden bahsediliyor. Yine ARM'ın big.LITTLE teknolojisinde tabi ki. 3 çekirdeği ARM'ın yeni ürünü Cortex-A12 olacak, 3 çekirdeği Cortex-A7. Cortex-A12 performans olarak Cortex-A15'ten biraz daha düşük, buna karşılık biraz daha az enerji tüketiyor. Eski Cortex-A9'lardan ise üstün.
Qualcomm'un dediği gibi çoğu uygulamanın 3 çekirdeğe kadar kullandığı doğruysa 3+3 big.LITTLE tam isabet olacaktır. Cortex-A15 yerine Cortex-A12 kullanmak ise, hala biraz daha ucuz, hala biraz daha az enerji tüketen bir çipset yaratmak için uygun bir tercih olacaktır diye düşünüyorum.
Bir de 64 bitlik bir çipset geliştirdikleri söyleniyor. Onda da Cortex-A57 olacak. Cortex-A15'in 64 bit karşılığı denilebilir.