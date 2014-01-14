Analiz : MediaTek, Qualcomm'u tahtından etme yolunda ilerliyor





Mobil işlemci pazarında çoğu Asya kaynaklı olmak üzere pek çok tasarımcı bulunuyor. Ancak pazarda en büyük pay iki üreticiye ait : Qualcomm ve MediaTek.





Bu iki firma haricinde diğer tasarımcılar ya kısıtlı bir bölgede satış yapıyor ya da sadece kendisi için tasarımlar geliştiriyor. Dünya çapında yaygın bir kullanım ağı elde eden Qualcomm ve Mediatek pazarın açık ara önde giden ilk iki firması.





Ancak pazar analizleri, MediaTek'in aradaki farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. Hali hazırda alt ve orta seviye mobil cihaz segmentlerinde MediaTek yüzde 50 civarında bir pazar payı elde etti ve Qualcomm'u geride bıraktı.





Üst seviye pazarda Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 gibi yongasetleri ile daha hakim bir durumda olan Qualcomm'a karşı MediaTek de gerçek 8 çekirdekli MT6592 yognaseti ile güçlü bir hamle yaptı. Şimdiden sayısız Çinli firma MT6592 yognasetini benimsedi ve bu firmalar Çin'de büyük satış rakamlarına imza atıyor.





MediaTek ayrıca LTE modem yongası olan MT 6590 ve MT6590 ile MT6592 karışımı MT6595 yongasetlerini de bu ay içerisinde piyasaya sürecek. Böylece Qualcomm'un en üstün olduğu LTE alanına da girmiş olacak.





Analizler sevkiyat rakamları bazında MediaTek'in yıl içerisinde Qualcomm'u geride bırakacağını gösteriyor. Ancak MediaTek uygun fiyatlı yongasetleri ile tanındığı için gelir anlamında Qualcomm'un bir hayli gerisinde.

http://www.gizmochina.com/2014/01/13/mediatek-will-beat-qualcomm-and-becoming-the-largest-chip-maker/