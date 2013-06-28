Analiz : Mobil DRAM gelirleri 2015 yılında PC DRAM gelirlerini geride bırakacak





Mobil cihazların son yıllarda yaşadığı patlama derecesindeki yükseliş, dev markaların yanında mobil cihazlara bileşen tedarik eden üreticileri de fazlasıyla ihya ediyor. Yapılan son analizler de bunun göstergesi.





IHS tarafından yapılan yeni bir analize göre, kısa süre içerisinde mobil DRAM gelirleri, PC DRAM gelirlerini geride bırakacak. 2012 yılında PC DRAM yonga gelirleri yüzde 50'nin altına doğru düşüş gösterdi ve bu sektördeki son 30 yılda bir ilk oldu. Şu an halen PC ürünleri DRAM pazarında lider olsa da bu liderliği devam ettiremeyecek.





Düşüş ivmesini değiştiremeyen PC DRAM segmenti, gelecek yıl pazar payını yüzde 30'un altına düşürecek. 2015 yılında yüzde 28, 2016 yılında ise yüzde 23 pazar payına gerileyecek.





2015 yılında ise mobil DRAM segmenti liderliğini ilan edecek. Akıllı telefon, PC tarzı tablet ve medya tabletleri bir arada ele alındığında mobil DRAM gelirleri 11.6 milyar dolar olacak. Aynı yıl PC DRAM segmenti ise 9.9 milyar dolarlık bir gelir üretecek.





Analizde PC sonrası olarak adlandırılan dönemin artık elektronik tedarik zincirinde bir realite haline geldiği belirtiliyor. Elektronik cihaz tedarik zincirinin ortasında artık PC'ler bulunmuyor ve bunun göz önüne alınması gerekiyor.





Ayrıca DRAM üreticilerinin mobil platformlardaki yükselen talebe göre gerekli ekipmanları temin etmesi ve hazır olması gerektiğinin altı çiziliyor. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonrasında ihtiyaca yönelik farklı ürünler üretilebilirken, Samsung'un yüzde 60'lık mobil DRAM pazar payı da buna örnek olarak veriliyor.

http://www.phonearena.com/news/DRAM-for-mobile-devices-to-generate-more-revenue-than-PC-DRAM-for-the-first-time-in-2015_id44530