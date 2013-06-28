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Analiz : Mobil DRAM gelirleri 2015 yılında PC DRAM gelirlerini geride bırakacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Mobil DRAM gelirleri 2015 yılında PC DRAM gelirlerini geride bırakacak

Mobil cihazların son yıllarda yaşadığı patlama derecesindeki yükseliş, dev markaların yanında mobil cihazlara bileşen tedarik eden üreticileri de fazlasıyla ihya ediyor. Yapılan son analizler de bunun göstergesi.

IHS tarafından yapılan yeni bir analize göre, kısa süre içerisinde mobil DRAM gelirleri, PC DRAM gelirlerini geride bırakacak. 2012 yılında PC DRAM yonga gelirleri yüzde 50'nin altına doğru düşüş gösterdi ve bu sektördeki son 30 yılda bir ilk oldu. Şu an halen PC ürünleri DRAM pazarında lider olsa da bu liderliği devam ettiremeyecek.

Düşüş ivmesini değiştiremeyen PC DRAM segmenti, gelecek yıl pazar payını yüzde 30'un altına düşürecek. 2015 yılında yüzde 28, 2016 yılında ise yüzde 23 pazar payına gerileyecek.

2015 yılında ise mobil DRAM segmenti liderliğini ilan edecek. Akıllı telefon, PC tarzı tablet ve medya tabletleri bir arada ele alındığında mobil DRAM gelirleri 11.6 milyar dolar olacak. Aynı yıl PC DRAM segmenti ise 9.9 milyar dolarlık bir gelir üretecek.

Analizde PC sonrası olarak adlandırılan dönemin artık elektronik tedarik zincirinde bir realite haline geldiği belirtiliyor. Elektronik cihaz tedarik zincirinin ortasında artık PC'ler bulunmuyor ve bunun göz önüne alınması gerekiyor.

Ayrıca DRAM üreticilerinin mobil platformlardaki yükselen talebe göre gerekli ekipmanları temin etmesi ve hazır olması gerektiğinin altı çiziliyor. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonrasında ihtiyaca yönelik farklı ürünler üretilebilirken, Samsung'un yüzde 60'lık mobil DRAM pazar payı da buna örnek olarak veriliyor.

http://www.phonearena.com/news/DRAM-for-mobile-devices-to-generate-more-revenue-than-PC-DRAM-for-the-first-time-in-2015_id44530 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
veleciraptor 6 yıl
Yahu Rambus falan değil de şu MRAM bellekler 4-5 yıl içinde teknolojik olgunluğa erişirse bellek teknolojileri alanında son 40-50 yılın en büyük devrimi gerçekleşmiş olacak.
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-MoDeStUs- 6 yıl
herkes delıler gıbı telefon alıp satıyor alıp satıyor..samsung esegın bır tarafına cıdden su kacırmıs durumda..ıphone a laf atıyorduk adamlar ıphone u solladılar..artık samsung un modellerını ızlemekten bıle yoruldum..mobıl pıyasa son surat gıdıyor..nvıdıa keyfınden bu sektore agzından salyalar akıtarak yaklasmıyor..
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Rubisco 6 yıl
XDR Rambusun patentli teknolojisidir, standart değildir, yükümlülük ödemesi gibi durumlar vardır. Standart olmayan bi teknolojinin bu tarz düşük marjı olan işlerde asla başarılı olma şansı da yok. P4'ler ilk çıktığında Intel'de kucağa geldi, RDRAM'ı hatırlayan varsa. Eline yüzüne bulaşacağını anladı, sonra SDRAM'a döndü. PS3 de vardı da noldu? belki mecburiyettendi ama Sony'ye maliyet olarak geri dönüşü oldu. AMD güya 7xxx serisi için XDR2 kullanacaktı, Allah korudu akılları başına geldi, böyle saçma bi yola girmediler. Rambus'a elini veren herşeyini kaptırır.
İlerisi için 2.5D / 3d stacking gibi teknolojiler sorunlarından arınabilirse farklı bi ilerleme sağlayacaklar. Onun dışında Rambus gibi elini verenin donsuz kaldığı ortamlardan uzak durmak lazım. 3d stacking için de bi standart oladığı için, çip paketine entegre edilmesi konusunda çeşitli sıkıntılar olabildiği için şimdilik pek bi önemi de yok zaten. 2016'lardan itibaren görülmeye başlama olasılıkları var.
Direk konuyla alakalı olarak da düşük voltajlı LPDDR3 ramlar sayesinde mobilde yayılma daha da çok olacak. LPDDR3 PC'deki Ramlar ile aynı bant genişliğini sunar, ama daha düşük voltajı vardır. Bu sayede mobil CPU/GPU için uygun bi ortam sunumakta, yeni cihazlar bunları kullanıyor genelde zaten.
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CEO 6 yıl
Hayırlısı be gülüm diyesim geldi başlığa.
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spaydix 6 yıl
Xdr ramleri kullansalar patlama olur
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