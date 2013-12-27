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Analiz : Noel günü iOS üzerinde yapılan alışverişler, Android üzerinden yapılan alışverişleri 5'e katladı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Noel günü iOS üzerinde yapılan alışverişler, Android üzerinden yapılan alışverişleri 5'e katladı

Noel günü olan 25 Aralık ile başlayıp 1 Ocak'a kadar devam eden tatil dönemi, hem uygulama alışverişi anlamında hem de sanal alışveriş anlamında en yoğun dönemlerden birisi kabul ediliyor. 

IBM tarafından yapılan analize göre 25 Aralık Noel gününde iOS üzerinden yapılan alışverişler, Android üzerinden yapılan alışverişleri 5'e katlamış durumda. Tüketicilerin iOS cihazları ile yaptıkları mobil odaklı alışveriş oranı yüzde 83 iken, Android cihazları ile yapılan mobil odaklı alışveriş ise yüzde 16 civarında kaldı.

Genel alışveriş kategorisi ele alındığında iOS cihazları alışverişlerin yüzde 23'ünden sorumluyken, Android cihazları ise yüzde 4.6'sından sorumlu oldu. iOS kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı 93.94$ olurken, Android kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı ise 48.10$ oldu.

Mobil cihazlardan yapılan alışveriş gözönüne alındığında akıllı telefonlardan gelen trafik yüzde 28.5 iken, tabletlerden gelen trafik ise yüzde 18.1 oldu. Tablet kaynaklı yapılan çevrimiçi alışverişler yüzde 19.5, akıllı telefon kaynaklı yapılan çevrimiçi alışverişler de yüzde 9.3 oranında gerçekleşti. Tablet kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı 95.61 iken, akıllı telefon kullanıcılarının ortalama siparişi 85.11$ oldu. 

25 Aralık günü mobil veri trafiği genel veri trafiğinin yüzde 48'ini oluşturdu. Mobil veri trafiğinin yüzde 32.6'sı iOS cihazlarından, yüzde 14.8'i ise Android cihazlarından geldi.

Alışverişlerde sosyal ağların da etkisi büyük. Pinterest üzerinden alışveriş sitelerine yönlendirilen kullanıcılar ortalama olarak 86.83$ harcarken, Facebook üzerinden yönlendirilen tüketiciler ise ortalama 72.01$ harcama yaptı.  

http://www-01.ibm.com/software/marketing-solutions/benchmark-hub/dec26.html Yorum Yaz
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Türkmenli 5 yıl en beğenilen
Bedava avantajina bakarak senelerce android kullandim. Romlar yukledim neler yaptim. Sonunda biktim. Bir ipad aldim ve gordum ki ios ve app store baska bir sey. Artik uygulamalara para da veriyorum ve en kaliteli sekilde hakkiyla da kullaniyorum. Telefonumu da degistirip iphone aldim. Katilmayabilirsiniz ama gercekten acik kaynak olmasi ve cihaz sayisinin zilyon olmasi android marketi cope ceviriyor. Uygulama gelistiriceleri de en fazla parayi iostan kiriyor ve ona daha fazla onem veriyor
Bedava avantajina bakarak senelerce android kullandim. Romlar yukledim neler yaptim. Sonunda biktim. Bir ipad aldim ve gordum ki ios ve app store baska bir sey...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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eternity 5 yıl
Android marketten alışveriş yapası bile gelmiyor ki insanın..
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kpln04 5 yıl
hem o telefona o kadar para ver üstüne gel bide uygulama al he he
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deBergerac 5 yıl

kpln04
hem o telefona o kadar para ver üstüne gel bide uygulama al he he

madem uygulamalari yasa dışı yollarla alip hirsizlik yapiyorsun, bence telefona da para verme, git çal!
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Bradley Cooper 5 yıl
noel e falan bakmam ben. bir oyunu ya da programı seversem alırım bu kadar basit
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MysticDesign 5 yıl
az daha zorlasan konu içeriğini başlığına sığdırabileceksin ha gayret
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Türkmenli 5 yıl en beğenilen
Bedava avantajina bakarak senelerce android kullandim. Romlar yukledim neler yaptim. Sonunda biktim. Bir ipad aldim ve gordum ki ios ve app store baska bir sey. Artik uygulamalara para da veriyorum ve en kaliteli sekilde hakkiyla da kullaniyorum. Telefonumu da degistirip iphone aldim. Katilmayabilirsiniz ama gercekten acik kaynak olmasi ve cihaz sayisinin zilyon olmasi android marketi cope ceviriyor. Uygulama gelistiriceleri de en fazla parayi iostan kiriyor ve ona daha fazla onem veriyor
2 Yanıt Yanıtla +25
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black_67 5 yıl Türkmenli
uygulama geşitircileri ios 1 $ android 0.9 $ kazanıyor

gelişrici tarafından bakarsak çok büyük bir fark yok kaldıki fark azalmaya başlıyor

diğer konularda haklısınız
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SaB0 5 yıl Türkmenli
Söyledikleriniz herkezi kapsamıyor. Ben en son yapmış oldugum 3 alışverişimi telefonumdan yaptım mesela. Jailbreak kuruluyken telefondan alışveriş yapmaya korkardım orası ayrı.
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LegendM 5 yıl
Yani varya sadece ios daha iyi demek için yapılmış araştırma,allah aşkına alışveriş yaparken hangi cihazı kullandığınız çok mu önemli

Sakın bana android virüslü demeyin,alışveriş sitelerinin hepsine kartlarınızı bilgisayardan giriyorsunuz,cepten giren varmı? yok
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akmac 5 yıl LegendM
Ben kredi kartımı kullanıyorum mobilden.
Açık kaynak kod her zaman iyi değil.
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