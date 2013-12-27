Analiz : Noel günü iOS üzerinde yapılan alışverişler, Android üzerinden yapılan alışverişleri 5'e katladı





Noel günü olan 25 Aralık ile başlayıp 1 Ocak'a kadar devam eden tatil dönemi, hem uygulama alışverişi anlamında hem de sanal alışveriş anlamında en yoğun dönemlerden birisi kabul ediliyor.





IBM tarafından yapılan analize göre 25 Aralık Noel gününde iOS üzerinden yapılan alışverişler, Android üzerinden yapılan alışverişleri 5'e katlamış durumda. Tüketicilerin iOS cihazları ile yaptıkları mobil odaklı alışveriş oranı yüzde 83 iken, Android cihazları ile yapılan mobil odaklı alışveriş ise yüzde 16 civarında kaldı.





Genel alışveriş kategorisi ele alındığında iOS cihazları alışverişlerin yüzde 23'ünden sorumluyken, Android cihazları ise yüzde 4.6'sından sorumlu oldu. iOS kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı 93.94$ olurken, Android kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı ise 48.10$ oldu.





Mobil cihazlardan yapılan alışveriş gözönüne alındığında akıllı telefonlardan gelen trafik yüzde 28.5 iken, tabletlerden gelen trafik ise yüzde 18.1 oldu. Tablet kaynaklı yapılan çevrimiçi alışverişler yüzde 19.5, akıllı telefon kaynaklı yapılan çevrimiçi alışverişler de yüzde 9.3 oranında gerçekleşti. Tablet kullanıcılarının ortalama sipariş miktarı 95.61 iken, akıllı telefon kullanıcılarının ortalama siparişi 85.11$ oldu.





25 Aralık günü mobil veri trafiği genel veri trafiğinin yüzde 48'ini oluşturdu. Mobil veri trafiğinin yüzde 32.6'sı iOS cihazlarından, yüzde 14.8'i ise Android cihazlarından geldi.





Alışverişlerde sosyal ağların da etkisi büyük. Pinterest üzerinden alışveriş sitelerine yönlendirilen kullanıcılar ortalama olarak 86.83$ harcarken, Facebook üzerinden yönlendirilen tüketiciler ise ortalama 72.01$ harcama yaptı.

http://www-01.ibm.com/software/marketing-solutions/benchmark-hub/dec26.html