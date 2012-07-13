Analiz : Nokia, 2014 yılında derin bir krize girebilir

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Nokia'nın Microsoft ile ortaklığı sonrası akıllı telefon pazarında yeni bir başlangıç yaptığı Lumia modellerinin satış rakamları, firmanın geleceğini belirlemesi bakımından önem taşıyor ve pek çok tahminler yapılıyor. 19 Temmuz'da ikinci çeyrek mali tablosunu açıklayacak olan Nokia'nın Lumia satışları ile ilgili analistlerden önemli bir tahmin geldi.
Tahminler Nokia'nın ikinci çeyrekte 3.8 Windows Phone cihazı sattığı konusunda birleşiyor. Üçüncü çeyrekte ise satışların 5.1 milyon adet ile sınırlı olacağı tahmin ediliyor. İlk çeyrek hesaba katıldığında satışlarda 2-3 katlık artışlar yaşanacağı görülüyor.
Nokia'nın telefon bölümünün bu çeyrekteki işletim kaybı 236 milyon Avro olacakken, ilk çeyrekteki kayıp 127 milyon Avro olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise piyasaya çıkacak giriş seviyesi modeller kaybı biraz azaltarak 149 milyon Avro'ya indirecek. Toplam kayıp ise 557 milyon Avro olacak.
Son işten çıkarmalarla birlikte Nokia'da her 5 işçiden biri işten çıkarılmış olacak. Bu işgücü adına büyük bir kayıp anlamına geliyor.
Kredi derecelendirme kuruluşları Nokia'nın gidişatından endişeli. Firmanın 4.9 milyar dolarlık nakit rezervi son derece dengesiz. Son 5 çeyrekte 2.1 milyar Avro kayıp yaşayan firmanın böyle giderse 2014 yılı sonlarında tüm rezervi eriteceği ve derin bir krize gireceği sanılıyor. Sadece son 3 çeyrekte 1.9 milyar Avro zarar edildi.
Nokia'nın çok güvendiği Windows Phone platformu da içaçıcı sonuçlar vermiyor. İlk çeyrekte akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik bir paya ulaşan platform, Windows Mobile ile hesaba katıldığında 10 yıldır büyük bir başarı elde edemedi. Özellikle WP 8 yükseltme kısıtlamasının Lumia serisinin satışlarını negatif etkilemesi bekleniyor.
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/idINL6E8I83FI20120711 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben Nokia'nın çıkıpta çift çekirdek işlemcili telefon üreteceğine ihtimal vermiyorum.Seneye 6 çekirdeklere geçeriz Nokia hala tek çekirdekli telefon üretir.8 çekirdeğe felan geçelim o zaman Nokia'da çift çekirdeğe geçer herhalde.8 çekirdek çıktığında Nokia'da artık kamerasını 90-100 mp yapar.
Önce symbianda ısrar etti. Yüksek fiyatlara symbian telefonlar satıp kullanıcılara destek sözü verdi. Sonra symbiandan vazgeçip meegoyu çıkardı. Ondan da vazgeçip WP7'ye geçiş yaptı. Onun için de bir sürü vaatler verdi. Donanım konusunda gelen eleştirilere "çok çekirdek zaten telefonlarda gereksiz" gibi iddialı cevaplar verdi. Ardından WP8'e geçip WP7'li telefonları öksüz bırakarak o sözünü de unuttu. Zor zamanda WP7 telefon alıp nokiaya destek verek kullanıcıları enayi yerine koydu.
Gelinen noktada, artık yıllar yılı nokiadan başka telefon kullanmamış kişilerin bile nokiaya inancı kalmadı.
Yani nokia icin MS ye satilma kacinilmaz.
daha iyi özellik derken?
daha iyi kameramı? daha iyi pil ömrümü? daha iyi wlan bağlantısımı?......
demek istediğin şey işlemci ve ram ise o standardı microsoft belirleyecek hatta belirledi bile
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