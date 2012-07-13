Analiz : Nokia, 2014 yılında derin bir krize girebilir

Nokia'nın Microsoft ile ortaklığı sonrası akıllı telefon pazarında yeni bir başlangıç yaptığı Lumia modellerinin satış rakamları, firmanın geleceğini belirlemesi bakımından önem taşıyor ve pek çok tahminler yapılıyor. 19 Temmuz'da ikinci çeyrek mali tablosunu açıklayacak olan Nokia'nın Lumia satışları ile ilgili analistlerden önemli bir tahmin geldi.





Tahminler Nokia'nın ikinci çeyrekte 3.8 Windows Phone cihazı sattığı konusunda birleşiyor. Üçüncü çeyrekte ise satışların 5.1 milyon adet ile sınırlı olacağı tahmin ediliyor. İlk çeyrek hesaba katıldığında satışlarda 2-3 katlık artışlar yaşanacağı görülüyor.





Nokia'nın telefon bölümünün bu çeyrekteki işletim kaybı 236 milyon Avro olacakken, ilk çeyrekteki kayıp 127 milyon Avro olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise piyasaya çıkacak giriş seviyesi modeller kaybı biraz azaltarak 149 milyon Avro'ya indirecek. Toplam kayıp ise 557 milyon Avro olacak.





Son işten çıkarmalarla birlikte Nokia'da her 5 işçiden biri işten çıkarılmış olacak. Bu işgücü adına büyük bir kayıp anlamına geliyor.





Kredi derecelendirme kuruluşları Nokia'nın gidişatından endişeli. Firmanın 4.9 milyar dolarlık nakit rezervi son derece dengesiz. Son 5 çeyrekte 2.1 milyar Avro kayıp yaşayan firmanın böyle giderse 2014 yılı sonlarında tüm rezervi eriteceği ve derin bir krize gireceği sanılıyor. Sadece son 3 çeyrekte 1.9 milyar Avro zarar edildi.





Nokia'nın çok güvendiği Windows Phone platformu da içaçıcı sonuçlar vermiyor. İlk çeyrekte akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik bir paya ulaşan platform, Windows Mobile ile hesaba katıldığında 10 yıldır büyük bir başarı elde edemedi. Özellikle WP 8 yükseltme kısıtlamasının Lumia serisinin satışlarını negatif etkilemesi bekleniyor.