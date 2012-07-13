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Analiz : Nokia, 2014 yılında derin bir krize girebilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Microsoft ile ortaklığı sonrası akıllı telefon pazarında yeni bir başlangıç yaptığı Lumia modellerinin satış rakamları, firmanın geleceğini belirlemesi bakımından önem taşıyor ve pek çok tahminler yapılıyor. 19 Temmuz'da ikinci çeyrek mali tablosunu açıklayacak olan Nokia'nın Lumia satışları ile ilgili analistlerden önemli bir tahmin geldi.

Tahminler Nokia'nın ikinci çeyrekte 3.8 Windows Phone cihazı sattığı konusunda birleşiyor. Üçüncü çeyrekte ise satışların 5.1 milyon adet ile sınırlı olacağı tahmin ediliyor. İlk çeyrek hesaba katıldığında satışlarda 2-3 katlık artışlar yaşanacağı görülüyor.

Nokia'nın telefon bölümünün bu çeyrekteki işletim kaybı 236 milyon Avro olacakken, ilk çeyrekteki kayıp 127 milyon Avro olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise piyasaya çıkacak giriş seviyesi modeller kaybı biraz azaltarak 149 milyon Avro'ya indirecek. Toplam kayıp ise 557 milyon Avro olacak.

Son işten çıkarmalarla birlikte Nokia'da her 5 işçiden biri işten çıkarılmış olacak. Bu işgücü adına büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları Nokia'nın gidişatından endişeli. Firmanın 4.9 milyar dolarlık nakit rezervi son derece dengesiz. Son 5 çeyrekte 2.1 milyar Avro kayıp yaşayan firmanın böyle giderse 2014 yılı sonlarında tüm rezervi eriteceği ve derin bir krize gireceği sanılıyor. Sadece son 3 çeyrekte 1.9 milyar Avro zarar edildi.

Nokia'nın çok güvendiği Windows Phone platformu da içaçıcı sonuçlar vermiyor. İlk çeyrekte akıllı telefon pazarında yüzde 2'lik bir paya ulaşan platform, Windows Mobile ile hesaba katıldığında 10 yıldır büyük bir başarı elde edemedi. Özellikle WP 8 yükseltme kısıtlamasının Lumia serisinin satışlarını negatif etkilemesi bekleniyor.

http://in.reuters.com/article/2012/07/11/idINL6E8I83FI20120711 Yorum Yaz
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mansurmarsak 6 yıl en beğenilen
Kısa süre öncesine kadar bende böyle düşünüyordum ama wp8 i gördükten sonra fikrim değişti. Eğer Nokia kaliteli cihazlarla WP8 İ değerlendirebilirse bu krizden kurtulur gibime geliyor.
Kısa süre öncesine kadar bende böyle düşünüyordum ama wp8 i gördükten sonra fikrim değişti. Eğer Nokia kaliteli cihazlarla WP8 İ değerlendirebilirse bu krizden ...
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stagemasterone 6 yıl
Kesinlikle katılıyorum bence de krizde hemde uzun zamandır. Ne 808 kurtarır nede lumialar... Nokiadan başka telefon kullanmadım şu anda da N8 sahibiyim ama saolsun Nokia beni antinokiacı yaptı.
Kesinlikle katılıyorum bence de krizde hemde uzun zamandır. Ne 808 kurtarır nede lumialar... Nokiadan başka telefon kullanmadım şu anda da N8 sahibiyim ama saol...
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senatorlines 6 yıl
Nokia zaten ağır bide kendisi gibi ağır çalışan Microsoft ile WP lu telefon ancak bu kadar olur, 2 yılda WP yüzünden ne taht kaldı ne bişey Türkiyeye WP7,5 gelmedi bile, buna kargalar bile güler derler ya, tamam anladık zordasın ama sadece WP değil Meego ile de android ile de tel. yap hemen iyileşirsin, yok illa androide cephe aldın androidli cihaz yapmak istemiyorsan, müderlerin alsın dosyaları eline bi Microsoft'un bir de Apple'nin kapısını çalının ikisinden biri muhakkak sizi satın alır en azından hala markasın ve patentlerin var, belki de B planın bu?
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DH Misafiri 6 yıl
nokia akıllı ceplere ilk yatırım yapandı ama android işletim istmemini kullanmamsıyla ortaya büyük bir kriz çıkardı.bu nokia ya çok salak yöneticileri var yada ben bunu çok önceden görerek beni ceo yapmadıkalrı için nokiaya haktır bu batsın. :)
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TearsForFears 6 yıl
Ben Nokia'dan umutlu değilim.Wp8 iyi olabilir ama bence Nokia donanımı herzamanki gibi düşük tutacaktır.1 ghz eski nesil işlemci 256-512 mb ram , 4 inç ekrana koyar 360x640 çözünürlük alsana wp8li telefon.Fiyatıda 1500 TL olur ülkemizde.
Ben Nokia'nın çıkıpta çift çekirdek işlemcili telefon üreteceğine ihtimal vermiyorum.Seneye 6 çekirdeklere geçeriz Nokia hala tek çekirdekli telefon üretir.8 çekirdeğe felan geçelim o zaman Nokia'da çift çekirdeğe geçer herhalde.8 çekirdek çıktığında Nokia'da artık kamerasını 90-100 mp yapar.
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rtsbora 6 yıl
Nokianın asıl sorunu işletim sistemi veya donanım değil. Kullanıcıların gözünde inandırıcılığını ve değerini kaybetmesidir bence.

Önce symbianda ısrar etti. Yüksek fiyatlara symbian telefonlar satıp kullanıcılara destek sözü verdi. Sonra symbiandan vazgeçip meegoyu çıkardı. Ondan da vazgeçip WP7'ye geçiş yaptı. Onun için de bir sürü vaatler verdi. Donanım konusunda gelen eleştirilere "çok çekirdek zaten telefonlarda gereksiz" gibi iddialı cevaplar verdi. Ardından WP8'e geçip WP7'li telefonları öksüz bırakarak o sözünü de unuttu. Zor zamanda WP7 telefon alıp nokiaya destek verek kullanıcıları enayi yerine koydu.

Gelinen noktada, artık yıllar yılı nokiadan başka telefon kullanmamış kişilerin bile nokiaya inancı kalmadı.
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wustti 6 yıl
bu fiyat politikasıyla batmayı çoktan hak etti :) Allah tan wp8 bunların tekelinde değil :)
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jovanovic 6 yıl
Ha su anda derin bir krizde degil yani...
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Dexter Morgan 6 yıl
Beter olsun
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Kasatka 6 yıl
WIN 8 Phoneler cikinca nokianin yine alinabilirligi olmuycak cunki diger firmalar nokiadan daha ucuza ve daha iyi ozellikler sunucak.
Yani nokia icin MS ye satilma kacinilmaz.
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alicavush 6 yıl Kasatka
Kasatka

WIN 8 Phoneler cikinca nokianin yine alinabilirligi olmuycak cunki diger firmalar nokiadan daha ucuza ve daha iyi ozellikler sunucak.
Yani nokia icin MS ye satilma kacinilmaz.

daha iyi özellik derken?
daha iyi kameramı? daha iyi pil ömrümü? daha iyi wlan bağlantısımı?......
demek istediğin şey işlemci ve ram ise o standardı microsoft belirleyecek hatta belirledi bile
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ErTuFx 6 yıl
Bu adamlarda hic akil dfikir yok yeminle yahu at symbiani wp nin yanina koy androidi kurtul zarardan yahu Nokiadan yillar sonra cikan firmalar sirtini Androide dayadi kral oldu bizim Nokia batmak icin gün sayiyor Birde arada sirada ceo'lari icin cikip kurtarici falan demiyorlarmi tam sinir herifler yaa. Üstelik bir lumia kullanicisi olmama ragmen bu kadar cok elestiriyi hak ediyor benim icin.
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SecurityMJ 6 yıl
Doğal Seleksiyon.
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Müslümano Ronaldo 6 yıl
nokia yahudilerin elinde ve kolay kolay batmaz wp8 ile atılım yaparlar ama iphone ile yarışamazlar ama wp8 dedikleri gibiyse androidi kesin geçerler
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_Athelas_ 6 yıl
Çok diretti,yalnış yaptı;Android platformuna geçicekti...
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