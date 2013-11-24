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Analiz : Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 90'ına hakim durumda

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 90'ına hakim durumda

Microsoft ile yaptığı ortaklık ile Windows Phone ekosistemine adım atan Nokia, o günden bu yana pazar payını sürekli artırdı ve ekosistemin lokomotifi haline geldi. Analizler firmanın ekosisteme neredeyse tamamen hakim olduğunu gösteriyor.

Reklam ağı AdDuplex tarafından yapılan analize göre Windows Phone ekosisteminde kullanım oranı açısından Lumia cihazları yüzde 90 civarında bir paya ulaşmış durumda. Özellikle son iki yılda firma büyük bir sıçrama kaydetti. Zira geçen yıl kullanım oranı yüzde 76 seviyelerindeydi.

Rakip firmalar iki veya üç modelle Windows Phone 8 ekosistemini desteklese de Nokia 10'dan fazla modelle yarışı sürdürüyor ve önümüzdeki aylarda da yeni modeller listeye eklenecek. Bu bakımdan HTC yaklaşık olarak yüzde 5, Samsung yüzde 3, Huawei yüzde 2 kullanım oranına sahip.

Ekosistemin en çok kullanılan 10 model listesinde de yine Nokia'nın büyük bir hakimiyeti bulunuyor. Lumia 1520 ise yeni piyasaya çıkmasına rağmen listede 19. sırada yer alıyor.

Windows Phone 8 cihazları Windows Phone ekosisteminin yüzde 75'ini kapsamış durumda. WP7 istatistikleri gözönüne alındığında Windows Phone 8'in daha hızlı büyüme kaydettiği belirtiliyor.  

http://wmpoweruser.com/nokia-now-90-of-the-windows-phone-installed-base/ Yorum Yaz
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Ryso 5 yıl
Allah Allah neden acaba
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rtsbora 5 yıl en beğenilen
Analiz: Apple IOS pazarının %100'üne hakim durumda...
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mahsur kalan adam 5 yıl
MS bile wpyi böyle savunamaz adamların her söze verecek cevabı var helal olsun Ha bide turbo kardaş wpnin uygulama rezilliğinin nedeni belli her geliştirici yöneticisi senin gibiyse wp sittin sene adam olamaz
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darkaura 5 yıl mahsur kalan adam
mahsur kalan adam

MS bile wpyi böyle savunamaz adamların her söze verecek cevabı var helal olsun Ha bide turbo kardaş wpnin uygulama rezilliğinin nedeni belli her geliştirici yöneticisi senin gibiyse wp sittin sene adam olamaz

Minion avatarinin hakkini veriyor. Tam bir minion

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ensar_cakmak 5 yıl
Nokia ilerleme kaydediyo gün geçtikçe daha iyi olcaktir
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saditoy 5 yıl
Bu işletim sistemi çokkk farklı mecralara kayacak: Bence microsoft, işyerlerinde çakılı kalacak laptop ve desktop pclerin dışındaki piyasayı kolay kolay GOOGLE amcaya teslim etmeyecek, 3.parti yazılımcıların da kahrını çekmemek için: Pc, Server, Xbox, Tablet, Tel, için tek sistem mantığı geliştirecek veya geliştiricilere ortak bir api sunup sistemini donanımların gücüne göre optimize edecek.

News
i-mate reportedly working on an Intel-based, Windows 8 handset
26 February, 2013 | Comments (46) | Post your comment

Tags: i-mate

The Dubai-based manufacturer i-mate might be planning a grand return to the smartphone scene after several years in the doldrums. According to a recent report, the company, which made a name for itself by selling HTC-made, Windows Mobile devices in the middle of last decade, is set to unveil an Intel Clover Trail based smartphone, which will boot Windows 8 Pro, not Windows Phone 8.

The smartphone will carry the name i-mate Intelegent. It is reportedly set to pack 2GB of RAM, 64GB of storage, and a 4.7" display of unknown resolution. The most important trick up the i-mate Intelegent's sleeve will be the ability to offer full Windows 8 experience via an optional docking system. The latter will offer a 23" touch-enabled display, keyboard, mouse, and a wireless tablet with 10" 1080p display.

The price of the smartphone alone is said to be $750.

Gsm Arena'dan alınmadır.
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gcb1903 5 yıl
Nokia keyfine üretmiyor 110 milyar dolar değerinde ki nokia nasıl 7 milyar dolara düştü sanıyorsunuz. Adamlar kaleyi içten fethetti. Biz zamanların piyasaya yön veren trendleri oluşturan Nokia'sı gitti sıradan bile olmayan umursanmayan rakibinin %1'i kadar telefon satınca sevinen bir nokia geldi.
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sight 5 yıl

Çok akıllı ve stratejik bir hamle yaptı Nokia çok. Planları tutarsa ileride tek olur.
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darkdiva 5 yıl
Samsung bir amiral gemi modeli çıkarırsa Windows Phone'lu, o zaman görürüm ben o yüzde 90'ı :)
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Utku 5 yıl darkdiva
darkdiva

Samsung bir amiral gemi modeli çıkarırsa Windows Phone'lu, o zaman görürüm ben o yüzde 90'ı :)

920 ile aynı zamanda bu telefonu çıkardı zaten.

Sonuç; hüsran.

gsmarena.com/...
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General. 5 yıl
Normal bir durum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millet nokianın java telefonlarıyla yılan oynerken htc windws mobile 6.5 akıyodu arkadaş doğru demiş htcnin en şaşalı ayrıcalıklı dönemiydi 2009 -2008 wp dönemi 2-3 yıldır akıllı telefon kullanıp elindeki galaxy iphone'nun esiri olmuş yeni nesil bilmez
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Utku 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

millet nokianın java telefonlarıyla yılan oynerken htc windws mobile 6.5 akıyodu arkadaş doğru demiş htcnin en şaşalı ayrıcalıklı dönemiydi 2009 -2008 wp dönemi 2-3 yıldır akıllı telefon kullanıp elindeki galaxy iphone'nun esiri olmuş yeni nesil bilmez

Yaşım 25; çok iyi hatırlıyorum, Nokia'nın Symbian akıllı telefonları için kamera ile oynanan bir oyun vardı, kamera görüntüsünün üzerinde virüsler belirirdi ve ateş ederek çevremizi onlardan temizlemeye çalışırdık. Çok güzel ve zevkli bir oyundu. Bu oyunu ilk oynadığımda en fazla 15 yaşındaydım. Bu oyunun adını hatırlayan hatırlatırsa sevinirim.

Yine neredeyse 10 yıl önce 3 boyutlu ralli oyunu oynardık. En iyi süreyi tutturmak için az kapışmadık.

Daha bunun gibi bir sürü akıl almaz oyun oynadık dönemine göre.

HTC HD2 kaç senelik bir telefon da siz bunları yazabiliyorsunuz?
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mahsur kalan adam 5 yıl
dua etsin samsung wpyi sallamıyor yoksa nokia nal toplardı
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Roark 5 yıl
Bu ekosistemi ciddiye alan tek firma nokia olduğu için olmasın? Zorla yalvar yakar HTC'ye WP telefon üret diyen microsoft değil miydi?
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Nokia Specialist 5 yıl
Htc Windows Phone platformuna Nokia kadar önem vermedi. Ancak bir zamanlar deli Windows mobile cihaz üretiyordu ve şirketin en parlak dönemiydi. Farkındaysanız ne zaman andoiride geçti çuvallamaya başladı.
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darkaura 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Htc Windows Phone platformuna Nokia kadar önem vermedi. Ancak bir zamanlar deli Windows mobile cihaz üretiyordu ve şirketin en parlak dönemiydi. Farkındaysanız ne zaman andoiride geçti çuvallamaya başladı.

soru1: androidden once kac kisi htc markasini biliyordu?
soru2: androidden once kac tane windows mobil cihaz satiyordu, simdi dibe oynadigi sirada bile kac tane android cihaz satiyor?
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SystemApps 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Htc Windows Phone platformuna Nokia kadar önem vermedi. Ancak bir zamanlar deli Windows mobile cihaz üretiyordu ve şirketin en parlak dönemiydi. Farkındaysanız ne zaman andoiride geçti çuvallamaya başladı.

güzel tespit.
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Türbülans Havayolları A.Ş 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Htc Windows Phone platformuna Nokia kadar önem vermedi. Ancak bir zamanlar deli Windows mobile cihaz üretiyordu ve şirketin en parlak dönemiydi. Farkındaysanız ne zaman andoiride geçti çuvallamaya başladı.

HTC wp7 de çok güzel cihazlar yaptı Mozart7,Radar7,Pro7,Surround7,Hd7,Troph7,Titan ve Titan II özellikte benim kullandığım titan modeli çok harikaydı. Fakat bu cihazlar 8 güncellemesi almayınca htc wp cihaz yapmaktan vazgeçti, Brightstar da çalışırken tayvandan gelen htc yetkililerle bunu konuştuk
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intelligenc 5 yıl
bu ekosistem nedir acaba, bi ekosistemdir gidiyo.. daha mı karizmatik oluyo yazılar bu ifadeyi kullandıkça :)
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