Analiz : Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 90'ına hakim durumda

Haber Editörü
Microsoft ile yaptığı ortaklık ile Windows Phone ekosistemine adım atan Nokia, o günden bu yana pazar payını sürekli artırdı ve ekosistemin lokomotifi haline geldi. Analizler firmanın ekosisteme neredeyse tamamen hakim olduğunu gösteriyor.
Reklam ağı AdDuplex tarafından yapılan analize göre Windows Phone ekosisteminde kullanım oranı açısından Lumia cihazları yüzde 90 civarında bir paya ulaşmış durumda. Özellikle son iki yılda firma büyük bir sıçrama kaydetti. Zira geçen yıl kullanım oranı yüzde 76 seviyelerindeydi.
Rakip firmalar iki veya üç modelle Windows Phone 8 ekosistemini desteklese de Nokia 10'dan fazla modelle yarışı sürdürüyor ve önümüzdeki aylarda da yeni modeller listeye eklenecek. Bu bakımdan HTC yaklaşık olarak yüzde 5, Samsung yüzde 3, Huawei yüzde 2 kullanım oranına sahip.
Ekosistemin en çok kullanılan 10 model listesinde de yine Nokia'nın büyük bir hakimiyeti bulunuyor. Lumia 1520 ise yeni piyasaya çıkmasına rağmen listede 19. sırada yer alıyor.
Windows Phone 8 cihazları Windows Phone ekosisteminin yüzde 75'ini kapsamış durumda. WP7 istatistikleri gözönüne alındığında Windows Phone 8'in daha hızlı büyüme kaydettiği belirtiliyor.
http://wmpoweruser.com/nokia-now-90-of-the-windows-phone-installed-base/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Minion avatarinin hakkini veriyor. Tam bir minion
News
i-mate reportedly working on an Intel-based, Windows 8 handset
26 February, 2013 | Comments (46) | Post your comment
Tags: i-mate
The Dubai-based manufacturer i-mate might be planning a grand return to the smartphone scene after several years in the doldrums. According to a recent report, the company, which made a name for itself by selling HTC-made, Windows Mobile devices in the middle of last decade, is set to unveil an Intel Clover Trail based smartphone, which will boot Windows 8 Pro, not Windows Phone 8.
The smartphone will carry the name i-mate Intelegent. It is reportedly set to pack 2GB of RAM, 64GB of storage, and a 4.7" display of unknown resolution. The most important trick up the i-mate Intelegent's sleeve will be the ability to offer full Windows 8 experience via an optional docking system. The latter will offer a 23" touch-enabled display, keyboard, mouse, and a wireless tablet with 10" 1080p display.
The price of the smartphone alone is said to be $750.
Gsm Arena'dan alınmadır.
Çok akıllı ve stratejik bir hamle yaptı Nokia çok. Planları tutarsa ileride tek olur.
920 ile aynı zamanda bu telefonu çıkardı zaten.
Sonuç; hüsran.
gsmarena.com/...
Yaşım 25; çok iyi hatırlıyorum, Nokia'nın Symbian akıllı telefonları için kamera ile oynanan bir oyun vardı, kamera görüntüsünün üzerinde virüsler belirirdi ve ateş ederek çevremizi onlardan temizlemeye çalışırdık. Çok güzel ve zevkli bir oyundu. Bu oyunu ilk oynadığımda en fazla 15 yaşındaydım. Bu oyunun adını hatırlayan hatırlatırsa sevinirim.
Yine neredeyse 10 yıl önce 3 boyutlu ralli oyunu oynardık. En iyi süreyi tutturmak için az kapışmadık.
Daha bunun gibi bir sürü akıl almaz oyun oynadık dönemine göre.
HTC HD2 kaç senelik bir telefon da siz bunları yazabiliyorsunuz?
soru1: androidden once kac kisi htc markasini biliyordu?
soru2: androidden once kac tane windows mobil cihaz satiyordu, simdi dibe oynadigi sirada bile kac tane android cihaz satiyor?
güzel tespit.
HTC wp7 de çok güzel cihazlar yaptı Mozart7,Radar7,Pro7,Surround7,Hd7,Troph7,Titan ve Titan II özellikte benim kullandığım titan modeli çok harikaydı. Fakat bu cihazlar 8 güncellemesi almayınca htc wp cihaz yapmaktan vazgeçti, Brightstar da çalışırken tayvandan gelen htc yetkililerle bunu konuştuk
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
880 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia