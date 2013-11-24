Analiz : Nokia, Windows Phone ekosisteminin yüzde 90'ına hakim durumda





Microsoft ile yaptığı ortaklık ile Windows Phone ekosistemine adım atan Nokia, o günden bu yana pazar payını sürekli artırdı ve ekosistemin lokomotifi haline geldi. Analizler firmanın ekosisteme neredeyse tamamen hakim olduğunu gösteriyor.





Reklam ağı AdDuplex tarafından yapılan analize göre Windows Phone ekosisteminde kullanım oranı açısından Lumia cihazları yüzde 90 civarında bir paya ulaşmış durumda. Özellikle son iki yılda firma büyük bir sıçrama kaydetti. Zira geçen yıl kullanım oranı yüzde 76 seviyelerindeydi.





Rakip firmalar iki veya üç modelle Windows Phone 8 ekosistemini desteklese de Nokia 10'dan fazla modelle yarışı sürdürüyor ve önümüzdeki aylarda da yeni modeller listeye eklenecek. Bu bakımdan HTC yaklaşık olarak yüzde 5, Samsung yüzde 3, Huawei yüzde 2 kullanım oranına sahip.





Ekosistemin en çok kullanılan 10 model listesinde de yine Nokia'nın büyük bir hakimiyeti bulunuyor. Lumia 1520 ise yeni piyasaya çıkmasına rağmen listede 19. sırada yer alıyor.





Windows Phone 8 cihazları Windows Phone ekosisteminin yüzde 75'ini kapsamış durumda. WP7 istatistikleri gözönüne alındığında Windows Phone 8'in daha hızlı büyüme kaydettiği belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-now-90-of-the-windows-phone-installed-base/