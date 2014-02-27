Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Qualcomm anabant yongası pazarının lideri

5 yıl
7,6b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Qualcomm anabant yongası pazarının lideri

Son yıllarda mobil cihazlara olan ilginin giderek artması, mobil işlemci sektörünün daha fazla oyuncu kazanmasına neden oldu. Apple, Samsung, MediaTek, Qualcomm, NVIDIA gibi pek çok firma ya sadece kendisine ya da ortaklarına yönelik olarak mobil işlemci tasarlıyor. Ancak mobil cihazlara yönelik hücresel iletişimi sağlayan baseband yani anabant yongası tasarlayan firma sayısı oldukça az. 

Strategy Analytics tarafından yapılan yeni bir analize göre Qualcomm 2013 yılını anabant yonga pazarının lideri olarak kapattı. Yüzde 64 pazar payına sahip olan Qualcomm rakiplerine de oldukça büyük bir fark atıyor. Firma hem Snapdragon yongasetlerine entegre olarak hem de bağımsız olarak anabant yongaları pazarlıyor. Bu da farkın açılmasına neden oluyor.

Bu sektörde Qualcomm'un rakibi olan MediaTek ise yüzde 12 pazar payına sahip. MediaTek de kendi yongasetlerine entegre olarak anabant yongaları tasarlıyor. Üçüncü sıradaki Intel yüzde 8 pazar payına sahipken, Spreadtrum ve Broadcom onu takip ediyor.

Anabant yonga pazarı bununla birlikte nispeten daha yavaş büyüyor. Geçen yıl yüzde 8.3 büyüme ile 18.9 milyar dolara çıkan pazarın, bu yıl özellikle LTE alanındaki talebin artması nedeniyle daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca toplam anabant yongası pazarının yüzde 60'ı bir yongasetine entegre edilmiş anabant yongasından geldi. Bu da hepsi-bir-arada yongasetlerinin daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20140226PR207.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 4 yıl
Intel şaşırttı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
OLCAK TABİ bütün telefonlar ve tapletler nerdeyse bu firmanın elinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Qualcomm bulunduğu sektörde ve yaptiği hizmet kategorisine bakilinca çok başarılı işler yapan, kaliteli, güçlü, başarısının hakkini veren bir firma.. Mobil islemci sektorunun bu seviyelere gelmesindeki en buyuk etken Qualcomm tartismasiz.
Ancak MediaTek'de o kadar baskin olmasada lanse ettii mimariler ve islemcileride cok idaali ve kararli oldugunu gosteriyor bu sektorde..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Qualcomm bulunduğu sektörde ve yaptiği hizmet kategorisine bakilinca çok başarılı işler yapan, kaliteli, güçlü, başarısının hakkini veren bir firma.. Mobil islemci sektorunun bu seviyelere gelmesindeki en buyuk etken Qualcomm tartismasiz.

Ancak MediaTek'de o kadar baskin olmasada lanse ettii mimariler ve islemcileride cok idaali ve kararli oldugunu gosteriyor bu sektorde..

Hocam işlemci tarafında bilmem fakat çoklu hem güçlü hem de çoklu ekran kartı koyan ilk firma samsung onun da emeği var bayağı hakkını yememek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 5 yıl
Abant
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Pritech W1 kablosuz görüntü aktarım cihazı video inceleme 5 yıl GM ve Telpa Yetkilileri sorularınızı cevapladı "Elite, Discovery 4.4, Discovery 2 ve fazlası" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim