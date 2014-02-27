Analiz : Qualcomm anabant yongası pazarının lideri





Son yıllarda mobil cihazlara olan ilginin giderek artması, mobil işlemci sektörünün daha fazla oyuncu kazanmasına neden oldu. Apple, Samsung, MediaTek, Qualcomm, NVIDIA gibi pek çok firma ya sadece kendisine ya da ortaklarına yönelik olarak mobil işlemci tasarlıyor. Ancak mobil cihazlara yönelik hücresel iletişimi sağlayan baseband yani anabant yongası tasarlayan firma sayısı oldukça az.





Strategy Analytics tarafından yapılan yeni bir analize göre Qualcomm 2013 yılını anabant yonga pazarının lideri olarak kapattı. Yüzde 64 pazar payına sahip olan Qualcomm rakiplerine de oldukça büyük bir fark atıyor. Firma hem Snapdragon yongasetlerine entegre olarak hem de bağımsız olarak anabant yongaları pazarlıyor. Bu da farkın açılmasına neden oluyor.





Bu sektörde Qualcomm'un rakibi olan MediaTek ise yüzde 12 pazar payına sahip. MediaTek de kendi yongasetlerine entegre olarak anabant yongaları tasarlıyor. Üçüncü sıradaki Intel yüzde 8 pazar payına sahipken, Spreadtrum ve Broadcom onu takip ediyor.





Anabant yonga pazarı bununla birlikte nispeten daha yavaş büyüyor. Geçen yıl yüzde 8.3 büyüme ile 18.9 milyar dolara çıkan pazarın, bu yıl özellikle LTE alanındaki talebin artması nedeniyle daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.





Ayrıca toplam anabant yongası pazarının yüzde 60'ı bir yongasetine entegre edilmiş anabant yongasından geldi. Bu da hepsi-bir-arada yongasetlerinin daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140226PR207.html