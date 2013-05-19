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Analiz : Samsung ile Apple arasındaki yeni savaş tedarik zincirinde yaşanabilir

6 yıl
1,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung ile Apple arasındaki yeni savaş tedarik zincirinde yaşanabilir

Samsung ve Apple'ın geçen çeyrekte akıllı telefon pazarındaki karın yaklaşık yüzde yüzünü elde etmesi, oldukça yankı uyandırmıştı. Ancak ikilinin bu denli atbaşı gitmesi tedarik kaynaklarında da bir savaş yaşanmasına neden olabilir.

Apple özellikle günlük operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Tim Cook sayesinde güçlü bir tedarik zinciri kurmuştu ve iOS cihazlarının satış dönemlerinde diğer markaların mobil cihazları küçük gecikmelere uğrayabiliyordu. Bugün hem tedarik firmaları kapasitelerini artırdı hem de yeni firmalar zincire eklendi. Ancak Apple dışında diğer firmaların da rekor satışlar yapması zaman zaman daralmalar yaşanmasına sebep oluyor.

Örneğin HTC, One modelinin üretiminde tedarik zinciri kaynakların firmaya güven duymaması ve satışlardan emin olmaması nedeniyle üretimi düşük tuttuğu için stok darboğazına girdi ve mali tablolarda büyük darbe yedi. Bu açıdan sağlıklı bir tedarik zinciri kurmak oldukça önemli.

Amiral gemi modellerinde üretimin yüzde 60'dan fazlasını kendi evinde yapan Samsung, diğer Galaxy modellerinde ise tedarik zincirindeki firmalara güveniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Apple'ın bazı önemli bileşen tedarikçilerini kendi safına çekmek için görüşmeler yapmaya başladı. Uzmanlar Samsung'un bu hamlesi sonrası tedarikçi firmaların ücretleri artırabileceği ve bu bakımdan Apple'ın bir darboğaza girebileceğini düşünüyor. Ucuz bir iPhone planları olan Apple'ı bu durum olumsuz etkileyecek. 

Samsung'un görüşme yaptığı firmalar Sharp ve SK Hynix şeklinde sıralanıyor. Samsung'un Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın alması da buna yorumlanıyor.

Uzmanlar bu bakımdan Apple ile Samsung arasındaki yeni bir savaşın tedarik sektöründe yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak en iyi performansı gösteren firmanın savaşı kazanacağı ifade ediliyor.

Bunun dışında Samsung'un Galaxy S4 modellerinde yüzde 10 oranında Exynos 5 Octa, yüzde 90 oranında Qualcomm çözümü kullanılması da eleştiriliyor. Geçen yıl Galaxy S3 modelinde bu oran yüzde 30-70 iken, değişen oranların Samsung'un rakiplerinden farklılaşmasını engelleyeceği vurgulanıyor.


http://www.reuters.com/article/2013/05/17/us-supplies-samsung-apple-idUSBRE94F16W20130517 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin bu ikisi mal.
ne yaparsanız da yapın.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Pondera 6 yıl
Eee gayet normal bu. Babanızın şirketleri gibi kavga etmeye devam edin ama olay şu boynuz kulağı geçti. Apple'da bunun farkında hem para kazanma hem de rakibi geriletme peşinde. Ekonomik savaş günümünüzün en ağır olayı. Ama şu bir gerçek Apple ilişkiyi Samsung ile kurmamış olsaydı Samsung şu an bu durumda olmazdı. Adamlar öğreneceği öğrendi sonra, kendi AR-GE'sini kattı, Google'ı aldı arkasınaaa. Tedarikçi Samsung önce rakip oldu sonra nemesis oldu işte. Dünya böyle sen oturup yok kardeşim ben istemiyorum simge bile değiştirmeyeceksin ben ne verdiysem o derseen ondan sonra böyle gerilla taktiğine düşersin işte...
Ne Samsung fanıyım ne Apple. Telefonda Fandroid, tablette iFan'ım. Marka olarak da gönlüm LG'de. Naparsın işte konuyor ota da ... da. :) Her iki işletim sistemini de kullana bir olarak; Apple devrimi yaptı, geliştirdi ama işte hayat .ahpe, sen durursan diğerleri geçer. Kimse dönüp zamanında süperdi demez şimdi neysen o. Eğer Apple silkelenmezse daha ileriye gidemeyecek. İkisini de kullanan bir olarak görüyorum jailbreak'te birçok android'den görüp yapılan tweak var. Yenilik artık Android'den geliyor. Apple'ın son kalesi stabillik kaldı o da nereye kadar göreceğiz. Bizde statü sembölü olarak görüp alıyordu insanlar, özenenler vs. ne oldu asgari ücretlilerin bile iPhone'u oldu o da bitti. Andorid'de root falan olmadan 5 dakikada yaptığım kişileştirmeyi Apple ile jailbreak yaptıktan sonra oturtana kadar emdiğim süt burnumdan gelmişti. Ben zaten telefona 2000 TL falan vermem. Yazık günah. Tablet yine gene neyse. Ama verirsem de öyle onu değiştireme, buna dokunma, yıllarca aynı tema yok artık... Sonuçta paramızı alın teri ile kazanıyoruz verdiğimin karşılığını isterim. Benim verdiğim paraya bana dayatma yapmak da çok ilginç siz nederseniz deyin. :) Ha evet o zaman alma ama tablette de android fıs baba napalım. :)
Böyle babanızın şirketleri gibi mesajlar yazıyorsunuzda sonuçta bütün hepsi eninde sonunda sizi yolma peşinde. Olay yolunduktan sonra hangisi size daha çok sey verdi ona bakın. Bu benim baban senin babanı döver çocuksuluklarını geçelim bence. ;)
Eee gayet normal bu. Babanızın şirketleri gibi kavga etmeye devam edin ama olay şu boynuz kulağı geçti. Apple'da bunun farkında hem para kazanma hem de rakibi g...
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dgscnd 6 yıl

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Pondera 6 yıl
Eee gayet normal bu. Babanızın şirketleri gibi kavga etmeye devam edin ama olay şu boynuz kulağı geçti. Apple'da bunun farkında hem para kazanma hem de rakibi geriletme peşinde. Ekonomik savaş günümünüzün en ağır olayı. Ama şu bir gerçek Apple ilişkiyi Samsung ile kurmamış olsaydı Samsung şu an bu durumda olmazdı. Adamlar öğreneceği öğrendi sonra, kendi AR-GE'sini kattı, Google'ı aldı arkasınaaa. Tedarikçi Samsung önce rakip oldu sonra nemesis oldu işte. Dünya böyle sen oturup yok kardeşim ben istemiyorum simge bile değiştirmeyeceksin ben ne verdiysem o derseen ondan sonra böyle gerilla taktiğine düşersin işte...
Ne Samsung fanıyım ne Apple. Telefonda Fandroid, tablette iFan'ım. Marka olarak da gönlüm LG'de. Naparsın işte konuyor ota da ... da. :) Her iki işletim sistemini de kullana bir olarak; Apple devrimi yaptı, geliştirdi ama işte hayat .ahpe, sen durursan diğerleri geçer. Kimse dönüp zamanında süperdi demez şimdi neysen o. Eğer Apple silkelenmezse daha ileriye gidemeyecek. İkisini de kullanan bir olarak görüyorum jailbreak'te birçok android'den görüp yapılan tweak var. Yenilik artık Android'den geliyor. Apple'ın son kalesi stabillik kaldı o da nereye kadar göreceğiz. Bizde statü sembölü olarak görüp alıyordu insanlar, özenenler vs. ne oldu asgari ücretlilerin bile iPhone'u oldu o da bitti. Andorid'de root falan olmadan 5 dakikada yaptığım kişileştirmeyi Apple ile jailbreak yaptıktan sonra oturtana kadar emdiğim süt burnumdan gelmişti. Ben zaten telefona 2000 TL falan vermem. Yazık günah. Tablet yine gene neyse. Ama verirsem de öyle onu değiştireme, buna dokunma, yıllarca aynı tema yok artık... Sonuçta paramızı alın teri ile kazanıyoruz verdiğimin karşılığını isterim. Benim verdiğim paraya bana dayatma yapmak da çok ilginç siz nederseniz deyin. :) Ha evet o zaman alma ama tablette de android fıs baba napalım. :)
Böyle babanızın şirketleri gibi mesajlar yazıyorsunuzda sonuçta bütün hepsi eninde sonunda sizi yolma peşinde. Olay yolunduktan sonra hangisi size daha çok sey verdi ona bakın. Bu benim baban senin babanı döver çocuksuluklarını geçelim bence. ;)
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digimon52 6 yıl
güldürmeyin beni samsung mu hahahah
tedarik ettme falan yalan önemli onan hizmet ve kalite
ve bu samsung da bulunmuyor.
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danGerfuLL 6 yıl
Haberi okumadan-anlamadan yorum yapılmış.

Örnek vermek gerekirse;

Apple Haziranda çıkacak dediği iPhone, iPad vs. x modeli için tedarikte sıkıntı yaşayıp temmuza ertelerse karizmayı çizer. Apple'ın üretim yaptıracağı TSMC, Sharp vs. gibi firmalar üretim kapasitelerinin olması gerektiği kadarını kullanmazlarsa süreç içerisinde alınan ön siparişler yetişmez ki bu da Apple'ın karizmasını çizer. Üretim ile beraber tedarikte önemli bir unsurdur. Apple'ın anlaşma masasına oturduğu firmalardan birinin üretim aksaması tedarik sürecinde çok büyük sıkıntılara neden olur.

Samsung tarafında ise birçok bileşeni kendi üretiyor olabilir; ancak diğer bileşenlerde problem yaşadığı anda tedarikte aksamaya neden olur. Diğer yandan Samsung S4'lerin %90'ınını LTE vs. gibi gerekçelerle Qualcomm ile piyasaya sürmüş. Qualcomm üretimi TSMC'ye yaptırıyor. Samsung her ne kadar firmaları kafalamaya uğraşsa da bu işin bir ayağı her zaman TSMC'den geçiyor. Qualcomm bugün hacimli üretimde sıkıntı yaşasa - ki daha önce Snapdragon 4'lerde(Adreno 225 barındıran çipsetlerde) yaşadı hatta One S bu nedenle iki sürüm olarak piyasaya çıktı- Samsung ya LTE'siz çipsetli ürünleri ABD gibi yerlerde piyasaya sürecek(büyük bir -) ya da bu tip pazarlarda cihazları piyasaya sürmeyecektir.

Kısacası tedarik bir firmanın hem karizmasını hem de kalitesini ortaya koyuyor. Tim Cook Apple'da bu işi çok iyi başarmıştır kendisi bazı Apple üretim tesislerini de kapatılma kararı alınmasını sağlayarak tedarik sürecindeki sıkıntıların önüne geçmiştir. Her ne kadar perdenin önünde Jobs olsa da arkasında Cook olmadan firma bu kadar büyüyemezdi.
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Litheart 6 yıl
Arkadaşlar apple zaten tasarımıyla donanımıyla değil yazılımıyla bir yere gelmiş bir firma
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smart1978 6 yıl
treko
hafta sonu olduğu için yorumlar ilkokul seviyesinde olmuş seviye yükseltme gereği duydum
Tedarik zinciri denile olgu bir ürünü hammaddesinden son tüketiciye kadar ulaştıran hatta son tüketiciden üreticiye geri dönüşlerini sağlayan bir ağdır.bu zinciri apple için images.apple.com/... budur.bu firmalar ile apple arasında belli bir aralık için imzalanan anlaşmalar vardır.bu anlaşmalar gereği öyle samsung istedi samsung firmayı aldı diye tedarikçiler apple ile yaptıkları anlaşmaları bozamazlar.bozarlarsa altından kalkamayacakları tazminat yükü ile karşılaşabilirler.sadece parasal değil piyasada sahip oldukları güvenirliklerini kaybederler ve başkaları bu firmaları tedarikçi olarak seçeceği zaman bunlar anlaşmaya uymadı, şöyle yaptı ilerde bize de sorun çıkarabilir gibi düşünceler nedeni ile potansiyel müşterilerini de kaybedebilirler. anlaşmalarla sona erdikten sonra apple belki bir sorunla karşılaşabilir diye düşünülebilir ama günümüz piyasasında bu kadar büyük hacimli ürün sirkülasyonuna sahip bir firmaya binlerce tedarikçi kapa tabirle köpek olur sonuç olarak samsung tedarik zinciri konusunda appleın önüne böyle hamlelerle geçemez bu da tedarik zinciri performanslarını araştıran bir firmanın yaptığı bir araştırmanın sonucu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
detaylı bilgi için; gartner.com/...

Bakış açın yanlış.
Samsung birçok bileşeni kendisi ürettiği için tedarik zinciri meselesi pek sorun olmayacaktır.
Sen bana Apple ın Samsung tan tedarik oranından bahset ...
Samsung Apple gibi bir müşterinin kaybını göze alamaz. Taki kendi Samsung ürünleri pazar payı Apple ınkini ciddi oranda düşürene kadar belki göze alabilir.
Apple Samsung la hep biryerlerde kesişmekteler. Apple istemese de .
Patent saçmalığını gördük. Tedarik saçmalığını da göreceğiz.
Apple patent davalarında istediğini elde edemedi... Yeni arayışta...
Apple hep kaşınan firma olmuştur. Etkiye tepki de Samsung birşeyler yapıyor. Hisse alıyor vs...
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This Time 6 yıl
kim ne derse desin alcatel
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eulogy 6 yıl
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hsanlukk 6 yıl
Yazık olacak Htc One gibi güzelim telefona.
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Lord Melkor 6 yıl
Kim ne derse desin toros
Nazar etme seninde olur bakıp geç
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treko 6 yıl
hafta sonu olduğu için yorumlar ilkokul seviyesinde olmuş seviye yükseltme gereği duydum

Tedarik zinciri denile olgu bir ürünü hammaddesinden son tüketiciye kadar ulaştıran hatta son tüketiciden üreticiye geri dönüşlerini sağlayan bir ağdır.bu zinciri apple için images.apple.com/... budur.bu firmalar ile apple arasında belli bir aralık için imzalanan anlaşmalar vardır.bu anlaşmalar gereği öyle samsung istedi samsung firmayı aldı diye tedarikçiler apple ile yaptıkları anlaşmaları bozamazlar.bozarlarsa altından kalkamayacakları tazminat yükü ile karşılaşabilirler.sadece parasal değil piyasada sahip oldukları güvenirliklerini kaybederler ve başkaları bu firmaları tedarikçi olarak seçeceği zaman bunlar anlaşmaya uymadı, şöyle yaptı ilerde bize de sorun çıkarabilir gibi düşünceler nedeni ile potansiyel müşterilerini de kaybedebilirler.
anlaşmalarla sona erdikten sonra apple belki bir sorunla karşılaşabilir diye düşünülebilir ama günümüz piyasasında bu kadar büyük hacimli ürün sirkülasyonuna sahip bir firmaya binlerce tedarikçi kapa tabirle köpek olur
sonuç olarak samsung tedarik zinciri konusunda apple'ın önüne böyle hamlelerle geçemez bu da tedarik zinciri performanslarını araştıran bir firmanın yaptığı bir araştırmanın sonucu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

detaylı bilgi için;
gartner.com/...
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depeche35 6 yıl
Bu kadar güzel yorumları bir arada ilk kez görüyorum.
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goenitz117 6 yıl
Apple icin durum kötüye gidiyor galiba
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