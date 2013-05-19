Analiz : Samsung ile Apple arasındaki yeni savaş tedarik zincirinde yaşanabilir





Samsung ve Apple'ın geçen çeyrekte akıllı telefon pazarındaki karın yaklaşık yüzde yüzünü elde etmesi, oldukça yankı uyandırmıştı. Ancak ikilinin bu denli atbaşı gitmesi tedarik kaynaklarında da bir savaş yaşanmasına neden olabilir.





Apple özellikle günlük operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Tim Cook sayesinde güçlü bir tedarik zinciri kurmuştu ve iOS cihazlarının satış dönemlerinde diğer markaların mobil cihazları küçük gecikmelere uğrayabiliyordu. Bugün hem tedarik firmaları kapasitelerini artırdı hem de yeni firmalar zincire eklendi. Ancak Apple dışında diğer firmaların da rekor satışlar yapması zaman zaman daralmalar yaşanmasına sebep oluyor.





Örneğin HTC, One modelinin üretiminde tedarik zinciri kaynakların firmaya güven duymaması ve satışlardan emin olmaması nedeniyle üretimi düşük tuttuğu için stok darboğazına girdi ve mali tablolarda büyük darbe yedi. Bu açıdan sağlıklı bir tedarik zinciri kurmak oldukça önemli.





Amiral gemi modellerinde üretimin yüzde 60'dan fazlasını kendi evinde yapan Samsung, diğer Galaxy modellerinde ise tedarik zincirindeki firmalara güveniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Apple'ın bazı önemli bileşen tedarikçilerini kendi safına çekmek için görüşmeler yapmaya başladı. Uzmanlar Samsung'un bu hamlesi sonrası tedarikçi firmaların ücretleri artırabileceği ve bu bakımdan Apple'ın bir darboğaza girebileceğini düşünüyor. Ucuz bir iPhone planları olan Apple'ı bu durum olumsuz etkileyecek.





Samsung'un görüşme yaptığı firmalar Sharp ve SK Hynix şeklinde sıralanıyor. Samsung'un Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın alması da buna yorumlanıyor.





Uzmanlar bu bakımdan Apple ile Samsung arasındaki yeni bir savaşın tedarik sektöründe yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak en iyi performansı gösteren firmanın savaşı kazanacağı ifade ediliyor.





Bunun dışında Samsung'un Galaxy S4 modellerinde yüzde 10 oranında Exynos 5 Octa, yüzde 90 oranında Qualcomm çözümü kullanılması da eleştiriliyor. Geçen yıl Galaxy S3 modelinde bu oran yüzde 30-70 iken, değişen oranların Samsung'un rakiplerinden farklılaşmasını engelleyeceği vurgulanıyor.





http://www.reuters.com/article/2013/05/17/us-supplies-samsung-apple-idUSBRE94F16W20130517