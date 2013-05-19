Analiz : Samsung ile Apple arasındaki yeni savaş tedarik zincirinde yaşanabilir

Haber Editörü
Samsung ve Apple'ın geçen çeyrekte akıllı telefon pazarındaki karın yaklaşık yüzde yüzünü elde etmesi, oldukça yankı uyandırmıştı. Ancak ikilinin bu denli atbaşı gitmesi tedarik kaynaklarında da bir savaş yaşanmasına neden olabilir.
Apple özellikle günlük operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Tim Cook sayesinde güçlü bir tedarik zinciri kurmuştu ve iOS cihazlarının satış dönemlerinde diğer markaların mobil cihazları küçük gecikmelere uğrayabiliyordu. Bugün hem tedarik firmaları kapasitelerini artırdı hem de yeni firmalar zincire eklendi. Ancak Apple dışında diğer firmaların da rekor satışlar yapması zaman zaman daralmalar yaşanmasına sebep oluyor.
Örneğin HTC, One modelinin üretiminde tedarik zinciri kaynakların firmaya güven duymaması ve satışlardan emin olmaması nedeniyle üretimi düşük tuttuğu için stok darboğazına girdi ve mali tablolarda büyük darbe yedi. Bu açıdan sağlıklı bir tedarik zinciri kurmak oldukça önemli.
Amiral gemi modellerinde üretimin yüzde 60'dan fazlasını kendi evinde yapan Samsung, diğer Galaxy modellerinde ise tedarik zincirindeki firmalara güveniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Apple'ın bazı önemli bileşen tedarikçilerini kendi safına çekmek için görüşmeler yapmaya başladı. Uzmanlar Samsung'un bu hamlesi sonrası tedarikçi firmaların ücretleri artırabileceği ve bu bakımdan Apple'ın bir darboğaza girebileceğini düşünüyor. Ucuz bir iPhone planları olan Apple'ı bu durum olumsuz etkileyecek.
Samsung'un görüşme yaptığı firmalar Sharp ve SK Hynix şeklinde sıralanıyor. Samsung'un Sharp'ın yüzde 3 hissesini satın alması da buna yorumlanıyor.
Uzmanlar bu bakımdan Apple ile Samsung arasındaki yeni bir savaşın tedarik sektöründe yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak en iyi performansı gösteren firmanın savaşı kazanacağı ifade ediliyor.
Bunun dışında Samsung'un Galaxy S4 modellerinde yüzde 10 oranında Exynos 5 Octa, yüzde 90 oranında Qualcomm çözümü kullanılması da eleştiriliyor. Geçen yıl Galaxy S3 modelinde bu oran yüzde 30-70 iken, değişen oranların Samsung'un rakiplerinden farklılaşmasını engelleyeceği vurgulanıyor.
http://www.reuters.com/article/2013/05/17/us-supplies-samsung-apple-idUSBRE94F16W20130517 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne yaparsanız da yapın.
Ne Samsung fanıyım ne Apple. Telefonda Fandroid, tablette iFan'ım. Marka olarak da gönlüm LG'de. Naparsın işte konuyor ota da ... da. :) Her iki işletim sistemini de kullana bir olarak; Apple devrimi yaptı, geliştirdi ama işte hayat .ahpe, sen durursan diğerleri geçer. Kimse dönüp zamanında süperdi demez şimdi neysen o. Eğer Apple silkelenmezse daha ileriye gidemeyecek. İkisini de kullanan bir olarak görüyorum jailbreak'te birçok android'den görüp yapılan tweak var. Yenilik artık Android'den geliyor. Apple'ın son kalesi stabillik kaldı o da nereye kadar göreceğiz. Bizde statü sembölü olarak görüp alıyordu insanlar, özenenler vs. ne oldu asgari ücretlilerin bile iPhone'u oldu o da bitti. Andorid'de root falan olmadan 5 dakikada yaptığım kişileştirmeyi Apple ile jailbreak yaptıktan sonra oturtana kadar emdiğim süt burnumdan gelmişti. Ben zaten telefona 2000 TL falan vermem. Yazık günah. Tablet yine gene neyse. Ama verirsem de öyle onu değiştireme, buna dokunma, yıllarca aynı tema yok artık... Sonuçta paramızı alın teri ile kazanıyoruz verdiğimin karşılığını isterim. Benim verdiğim paraya bana dayatma yapmak da çok ilginç siz nederseniz deyin. :) Ha evet o zaman alma ama tablette de android fıs baba napalım. :)
Böyle babanızın şirketleri gibi mesajlar yazıyorsunuzda sonuçta bütün hepsi eninde sonunda sizi yolma peşinde. Olay yolunduktan sonra hangisi size daha çok sey verdi ona bakın. Bu benim baban senin babanı döver çocuksuluklarını geçelim bence. ;)