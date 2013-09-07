Analiz : Samsung üçüncü çeyrekte 80 milyon akıllı telefon satışına ulaşabilir

Haber Editörü
IFA 2013 fuarınının yıldızlarından birisi olan Samsung, son hamleleri ile analizlerdeki olumsuz görüşleri de silmiş görünüyor. Son analizler firmanın üçüncü çeyrekte de rekor akıllı telefon satışı yapacağı noktasında birleşiyor.
Yeni analizlere göre Eylül sonunda bitecek yılın üçüncü çeyreğinde Samsung 80 milyon akıllı telefon satışı yapmış olacak. Galaxy S4 modelinin beklentinin altında kalan rakamlarına rağmen bu rekorun elde edilmesi ayrı bir başarı olarak görülüyor.
Galaxy S4'ün ilk aylardaki düşük rakamları uzmanların tahminlerini aşağı çekmesine neden olmuştu. Ancak son dönemde firmanın durumu toparladığı belirtiliyor.
Galaxy Note 3 Eylül sonunda piyasaya çıkacağı için analizlere herhangi bir katkısı olmadı. Ancak yılın son çeyreğindeki tablolara önemli bir etki yapması bekleniyor.
Akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın Samsung'un büyümesini de etkilediği belirtiliyor. Ancak firmanın karları bundan pek etkilenmedi.
http://www.gforgames.com/gadgets/samsungs-q3-smartphone-sales-expected-38303/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşş neden bir üst model cıkınca bir alt modelı alma ıhtıyacı doguyor sızlerde onu anlamak ıstıyorum benım aklım bunu almıyorda o yuzden :))
Alan arkadaşlardan cevap beklıyorum musterılere soramadıgım ıcın :)
örnek : not3 cıktı note 2 satışları patlıyor ?? :D komıkkk
cevap çok zor olmasa gerek fiyat düştüğü için olabilir mi ?
bencede piyasayı altüst edecek bir model olacak s5 merakla bekliyorum
Adamlar satmış bize de tebrik etmek düşer. Darısı bizim vestel ve casperın basına. Türkcell kalsın hala 4 yıl önceki gıbı telefonlara 1 ghz ışlemci koymaya devam etsin.. Gerçi adamlar bu televizyonlarda ki shoppıngler gıbı reklamda"bu telefon ınternete de giriyor, youtube de video acıyor, facebook ve tweetıre de giriyor" diyorlar...
Kım ne derse desin türkcell reklamcıligi ve pazarlamayı samsungdan daha ıyı yapıyor. :D :D
Burj el kalfayi yanin dunyanin en büyük gokdeleni mimarisiyle şaheser ini yapmış olan Samsung icin basit isler bunlar.
123milyon olamaz :) emin misiniz