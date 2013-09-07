Analiz : Samsung üçüncü çeyrekte 80 milyon akıllı telefon satışına ulaşabilir





IFA 2013 fuarınının yıldızlarından birisi olan Samsung, son hamleleri ile analizlerdeki olumsuz görüşleri de silmiş görünüyor. Son analizler firmanın üçüncü çeyrekte de rekor akıllı telefon satışı yapacağı noktasında birleşiyor.





Yeni analizlere göre Eylül sonunda bitecek yılın üçüncü çeyreğinde Samsung 80 milyon akıllı telefon satışı yapmış olacak. Galaxy S4 modelinin beklentinin altında kalan rakamlarına rağmen bu rekorun elde edilmesi ayrı bir başarı olarak görülüyor.





Galaxy S4'ün ilk aylardaki düşük rakamları uzmanların tahminlerini aşağı çekmesine neden olmuştu. Ancak son dönemde firmanın durumu toparladığı belirtiliyor.





Galaxy Note 3 Eylül sonunda piyasaya çıkacağı için analizlere herhangi bir katkısı olmadı. Ancak yılın son çeyreğindeki tablolara önemli bir etki yapması bekleniyor.





Akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın Samsung'un büyümesini de etkilediği belirtiliyor. Ancak firmanın karları bundan pek etkilenmedi.

http://www.gforgames.com/gadgets/samsungs-q3-smartphone-sales-expected-38303/