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Analiz : Samsung üçüncü çeyrekte 80 milyon akıllı telefon satışına ulaşabilir

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Samsung üçüncü çeyrekte 80 milyon akıllı telefon satışına ulaşabilir

IFA 2013 fuarınının yıldızlarından birisi olan Samsung, son hamleleri ile analizlerdeki olumsuz görüşleri de silmiş görünüyor. Son analizler firmanın üçüncü çeyrekte de rekor akıllı telefon satışı yapacağı noktasında birleşiyor.

Yeni analizlere göre Eylül sonunda bitecek yılın üçüncü çeyreğinde Samsung 80 milyon akıllı telefon satışı yapmış olacak. Galaxy S4 modelinin beklentinin altında kalan rakamlarına rağmen bu rekorun elde edilmesi ayrı bir başarı olarak görülüyor. 

Galaxy S4'ün ilk aylardaki düşük rakamları uzmanların tahminlerini aşağı çekmesine neden olmuştu. Ancak son dönemde firmanın durumu toparladığı belirtiliyor.

Galaxy Note 3 Eylül sonunda piyasaya çıkacağı için analizlere herhangi bir katkısı olmadı. Ancak yılın son çeyreğindeki tablolara önemli bir etki yapması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın Samsung'un büyümesini de etkilediği belirtiliyor. Ancak firmanın karları bundan pek etkilenmedi. 

http://www.gforgames.com/gadgets/samsungs-q3-smartphone-sales-expected-38303/ Yorum Yaz
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AppleFans 5 yıl
Lg yakinda tahtindan eder ZAMZUNG'u. Tipki tv sektorunde yaptigi gibi. Sony de xperia ile baya gucleniyor. Artik eski samsung yok. Yenilikci ve kaliteli urunlerin yerini plastik yigini ve taklitten baska bir ozelligi olmayan telefonlara birakti. Yazik oluyor.
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CorelDraw04 5 yıl
Kalite olmadığı. Için habire telefon çıkarıyor. Çevremde samsung telefon u en fazla bir yıl kullanan görmedim.
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CorelDraw04 5 yıl
Kalite olmadığı. Için habire telefon çıkarıyor. Çevremde samsung telefon u en fazla bir yıl kullanan görmedim.
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DH Misafiri 5 yıl
Farklı bi yorum yapmak ıstıyorum ben samsung satış temsilcisim SAMSUNG 'un kendı magazasında...
Arkadaşş neden bir üst model cıkınca bir alt modelı alma ıhtıyacı doguyor sızlerde onu anlamak ıstıyorum benım aklım bunu almıyorda o yuzden :))
Alan arkadaşlardan cevap beklıyorum musterılere soramadıgım ıcın :)
örnek : not3 cıktı note 2 satışları patlıyor ?? :D komıkkk
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black_67 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Farklı bi yorum yapmak ıstıyorum ben samsung satış temsilcisim SAMSUNG 'un kendı magazasında...

Arkadaşş neden bir üst model cıkınca bir alt modelı alma ıhtıyacı doguyor sızlerde onu anlamak ıstıyorum benım aklım bunu almıyorda o yuzden :))

Alan arkadaşlardan cevap beklıyorum musterılere soramadıgım ıcın :)

örnek : not3 cıktı note 2 satışları patlıyor ?? :D komıkkk

cevap çok zor olmasa gerek fiyat düştüğü için olabilir mi ?
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gorkem2626 5 yıl
Satsin Bakalim Bu Sekilde devam etsin onunda sonu gelecek donanim,ziyade kalitede ön planda olmali su firmalar oncelikle servislere el atsinlar birde dusurmedigin telefonu dusurdun diyor babababba hergun yanimda dolasiyorlar ya bir daha samsung a bulasmam bu arada kalkip servis icin laf soyliyenler olabilir servisin ilk once dedigi sey bluetooth kulaklalik ve benzeri,seyler vermeye kalktilar tamir ile birlikte ucretsiz sonra ben cihaz iadesini istedim vay anam,telefon dusmus samsung artik,gozumde 0.
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Poseidon88 5 yıl
Okisht
darkdiva Samsungun devrimsel şeyler yapması için ibrenin biraz olumsuza kayması gerekiyor. Bir de rakiplerin gaza basması gerekiyor. Yoksa Samsung hep ucundan ucundan verir teknolojiyi. Note 3te bunu görebiliyoruz. S4 için ibre olumsuza döndü ve diğer firmalar iyi telefonlar çıkarmaya başladı. Note 3te bence bombayı patlattı Samsung. Ama asıl bombanın S5 olacağını düşünüyorum ben.
note 3de bugünün en üst donanımı kullanılıyor. nasıl ucundan ucundan veriyor yahu?

bencede piyasayı altüst edecek bir model olacak s5 merakla bekliyorum
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Leskodjer 5 yıl
Ben bile Note 2 almak yerine Note 3 alabilmek için 9 aydır(sıkı takipte 7 aydır) bekliyorum. Bence ulaşılabilir değer koymuşlar. Çünkü S4 beklendiği kadar tutulmadı, Note 3 satışları patlama yapacak.
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darkdiva 5 yıl
Benim demek istediğim bu hali ucundan göstermiş hali yani :) İstese daha neler yapabilir. Yoksa tabiki Samsung her çıkardığı modelde en iyi oluyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Oha ya, bu donanıma ubuntu, ubuntu üzerinden de sanal Windows 8 kurulur be
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K@sToR 5 yıl
daha ne devrimi yapacak samsung? Samsung'un bugün koyduğu şeyi diğer firmalar ancak 1 yıl sonra koyabilir. Hazır teknoloji kullanan firmalar ile teknoloji üreten firmaları karıştırmayın.
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wolf silver 5 yıl
Sımdı birilerı çıkar bu tasarımla şu malzeme kalitesi ile nasıl satıyorlar vs. Diyecekler. 80 milyon kişi yanılmıs olamaz. Samsung müşterinin ne istediğini gayet ıyı anlayan bır firma..
Adamlar satmış bize de tebrik etmek düşer. Darısı bizim vestel ve casperın basına. Türkcell kalsın hala 4 yıl önceki gıbı telefonlara 1 ghz ışlemci koymaya devam etsin.. Gerçi adamlar bu televizyonlarda ki shoppıngler gıbı reklamda"bu telefon ınternete de giriyor, youtube de video acıyor, facebook ve tweetıre de giriyor" diyorlar...
Kım ne derse desin türkcell reklamcıligi ve pazarlamayı samsungdan daha ıyı yapıyor. :D :D
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ssbrutality 5 yıl
O değilde samsung'un Bulldozer satışları 5 yılda 123 milyonu geçmiş.Napıyorlar la bu kadar dozeri.
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CoMMaNDeRCX 5 yıl ssbrutality
ssbrutality
O değilde samsung'un Bulldozer satışları 5 yılda 123 milyonu geçmiş.Napıyorlar la bu kadar dozeri.

Burj el kalfayi yanin dunyanin en büyük gokdeleni mimarisiyle şaheser ini yapmış olan Samsung icin basit isler bunlar.
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Guest-9D2914531 5 yıl ssbrutality
ssbrutality
O değilde samsung'un Bulldozer satışları 5 yılda 123 milyonu geçmiş.Napıyorlar la bu kadar dozeri.

123milyon olamaz :) emin misiniz
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